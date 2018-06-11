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Фламенго
2:0
Конец матча
Парана
0'
1:0
21' Гол
Диего Рибас
34' Желтая карточка
Jean Lucas
2:0
66' Гол
Felipe Vizeu
67' Желтая карточка
Felipe Vizeu
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
72'
Фламенго делает замену. Диего Рибас уходит с поля, а Марлос Морено выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Felipe Vizeu получил желтую карточку от судьи
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Felipe Vizeu бьет в цель!
64'
Парана делает замену. Jesiel уходит с поля, а Neris выходит на его замену.
63'
Фламенго делает замену. Jean Lucas уходит с поля, а Виллиан Арао выходит на его замену.

63'
Фламенго делает замену. Дурадо Энрике уходит с поля, а Felipe Vizeu выходит на его замену.
56'
Парана делает замену. Silvinho уходит с поля, а Tiago выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Парана делает замену. Jhonny Lucas уходит с поля, а Карлос Эдуардо выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Jean Lucas получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Диего Рибас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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