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1:0
21' ГолДиего Рибас
34' Желтая карточкаJean Lucas
2:0
66' ГолFelipe Vizeu
67' Желтая карточкаFelipe Vizeu
|
21'
1:0
34'
66'
2:0
67'
Состав команд
2
Rodinei
43
Leo
Duarte
6
Rene
III
10
Диего
Рибас
18
Jean
Lucas
2
Джуниор
3
Jesiel
4
Rayan
10
Caio
XIII
11
Silvinho
Фламенго 4-3-3
- Основной состав
- 1 Алвес Диего Вратарь
- 2 Rodinei Защитник
- 26 Matheus Thuler Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 10 Диего Рибас Полузащитник
- 8 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 18 Jean Lucas Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Нападающий
- 19 Дурадо Энрике Нападающий
- 20 Vinicius Junior Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Жонас Полузащитник
- 59 Майкл Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 17 Марлос Морено Полузащитник
- 29 Линкольн Полузащитник
- 47 Felipe Vizeu Нападающий
- 37 Cesar II
- 30 Thiago Xavier IV
- 55 Matheus Dantas
- 25 Klebinho
Парана 4-3-3
- Основной состав
- 1 Thiago Rodrigues Вратарь
- 2 Джуниор Защитник
- 3 Jesiel Защитник
- 4 Rayan Защитник
- 6 Роша Игор II Защитник
- 5 Jorge Daniel Gonzalez Полузащитник
- 8 Jhonny Lucas Полузащитник
- 10 Caio XIII Полузащитник
- 7 Итаперуна Лео Нападающий
- 9 Carlos XI Нападающий
- 11 Silvinho Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Mansur Защитник
- 13 Neris Защитник
- 12 Алмейда Ричард Полузащитник
- 18 Битеко Гильермо Полузащитник
- 22 Raphael Alemao Полузащитник
- 16 Уэсли Лопес Полузащитник
- 14 Charles IV
- 20 Zézinho II
- 19 Mendes Tiago I
- 21 Carlos Eduardo IV
- 17 Alex Santana II
Предыдущие игры
Фламенго (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 08.06.2018 Флуминенсе 0:2 Фламенго СA
- 03.06.2018 Фламенго 1:0 Коринтианс СA
- 31.05.2018 Фламенго 2:0 Баия СA
- 27.05.2018 Атлетико Минейро 0:1 Фламенго СA
- 24.05.2018 Ривер Плейт 0:0 Фламенго КЛ
- 20.05.2018 Фламенго 1:1 Васко да Гама СA
- 17.05.2018 Фламенго 2:0 Эмелек КЛ
- 13.05.2018 Шапекоэнсе 3:2 Фламенго СA
- 11.05.2018 Фламенго 0:0 Понте-Прета К
- 06.05.2018 Фламенго 2:0 Интернасьональ СA
- 03.05.2018 Понте-Прета 0:1 Фламенго К
- 29.04.2018 Сеара 0:3 Фламенго СA
- 26.04.2018 Санта-Фе 0:0 Фламенго КЛ
- 22.04.2018 Фламенго 2:0 Америка Минейро СA
- 19.04.2018 Фламенго 1:1 Санта-Фе КЛ
- 15.04.2018 Витория 2:2 Фламенго СA
- 29.03.2018 Фламенго 0:1 Ботафого ЧК
- 23.03.2018 Флуминенсе 1:1 Фламенго КК
- 18.03.2018 Фламенго 4:0 Португеза CTRGS
- 15.03.2018 Эмелек 1:2 Фламенго КЛ
Парана (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 08.06.2018 Парана 1:0 Баия СA
- 05.06.2018 Парана 2:1 Флуминенсе СA
- 31.05.2018 Васко да Гама 1:0 Парана СA
- 27.05.2018 Парана 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 20.05.2018 Парана 0:0 Гремио СA
- 14.05.2018 Сантос 3:1 Парана СA
- 08.05.2018 Шапекоэнсе 1:1 Парана СA
- 29.04.2018 Парана 1:2 Спорт Ресифи СA
- 22.04.2018 Парана 0:4 Коринтианс СA
- 17.04.2018 Сан-Паулу 1:0 Парана СA
- 25.03.2018 Парана 1:1 Лондрина ЕК P2S
- 22.03.2018 Парана 1:0 Маринга P2GS
- 18.03.2018 Фоз до Игуасу 0:2 Парана P2GS
- 11.03.2018 Парана 2:1 Каскавел P2GS
- 08.03.2018 Парана 2:0 Куритиба P2GS
- 04.03.2018 Сианорте 2:2 Парана P2GS
- 23.02.2018 Сампайо Корреа 1:0 Парана К
- 15.02.2018 Риу-Бранку 2:0 Парана П1ЙГЭ
- 10.02.2018 Парана 3:0 Прудентопулис П1ЙГЭ
- 04.02.2018 Толедо 0:0 Парана П1ЙГЭ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|11
|8
|2
|1
|20 - 6
|26
|2.
|Атлетико Минейро
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|3.
|Сан-Паулу
|11
|5
|5
|1
|15 - 11
|20
|4.
|Гремио
|11
|5
|4
|2
|11 - 5
|19
|5.
|Интернасьональ
|11
|5
|4
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Палмейрас
|11
|5
|3
|3
|17 - 10
|18
|7.
|Спорт Ресифи
|11
|5
|3
|3
|15 - 15
|18
|8.
|Крузейро
|11
|5
|2
|4
|7 - 6
|17
|9.
|Коринтианс
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|10.
|Васко да Гама
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|11.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|12.
|Ботафого
|11
|3
|5
|3
|14 - 14
|14
|13.
|Америка Минейро
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|14.
|Шапекоэнсе
|11
|3
|4
|4
|14 - 19
|13
|15.
|Витория
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|16.
|Сантос
|10
|3
|1
|6
|13 - 16
|10
|17.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|2
|3
|6
|10 - 13
|9
|18.
|Баия
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|19.
|Парана
|11
|2
|3
|6
|6 - 15
|9
|20.
|Сеара
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
72'
Фламенго делает замену. Диего Рибас уходит с поля, а Марлос Морено выходит на его замену.
67'
Felipe Vizeu получил желтую карточку от судьи
66'
Г О О О О Л - Felipe Vizeu бьет в цель!
63'
Фламенго делает замену. Jean Lucas уходит с поля, а Виллиан Арао выходит на его замену.
63'
Фламенго делает замену. Дурадо Энрике уходит с поля, а Felipe Vizeu выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Парана делает замену. Jhonny Lucas уходит с поля, а Карлос Эдуардо выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Jean Lucas получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Диего Рибас бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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