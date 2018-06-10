Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - Сенегал

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Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - СенегалДо начала игры осталось 15 часов 26 минут, которая состоится 11.06.2018.
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Прогнозы на матч Южная Корея - Сенегал
Южная Корея
35.9% (70)
Ничья:
37.9% (74)
Сенегал
26.2% (51)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.7% (58)
1:0 Южная Корея:
13.8% (27)
2:1 Южная Корея:
13.3% (26)
0:1 Сенегал:
11.3% (22)
1:2 Сенегал:
11.3% (22)
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