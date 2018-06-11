- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Альфхейм Зрители: 5214
1:0
28' ГолJostein Gundersen
2:0
58' ГолLasse Nilsen
60' Желтая карточкаРегиниуссен Торе
2:1
63' ГолРегиниуссен Торе
90' Желтая карточкаЙенсен Майк
|
28'
1:0
58'
2:0
60'
63'
2:1
90'
Состав команд
25
Lasse
Nilsen
Тромсё 3-2-3-2
- Основной состав
- 1 Gudmund Taksdal Kongshavn Вратарь
- 26 Jostein Gundersen Защитник
- 22 Simen Wangberg Защитник
- 3 Антонсен Кент-Аре Защитник
- 7 Педерсен Мортен-Гамст Защитник
- 23 Gjermund Aasen Защитник
- 11 Тейлор Роберт Полузащитник
- 17 Бернтсен Даниэль Полузащитник
- 25 Lasse Nilsen Полузащитник
- 42 Бакенга Мушага Нападающий
- 30 Эспейор Рунар Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Jacob Karlstroem Вратарь
- 15 Андерсен Магнус Полузащитник
- 6 Christian Landu Landu Полузащитник
- 14 Hans Nordbye Полузащитник
- 8 Кьяергор Оливер Полузащитник
- 9 Вук Слободан Нападающий
- 18 Mour Samb
- Главный тренер: Simo Valakari
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 16 Ховланд Эвен Защитник
- 3 Мелинг Биргер Защитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 8 Конрадсен Андрес Полузащитник
- 15 Трондсен Андерс Полузащитник
- 23 Хелланн Поль-Андре Нападающий
- 14 Содерлунд Александер Нападающий
- 11 Де Ланлай Янн-Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 26 Besim Serbecic Защитник
- 21 Erlend Dahl Reitan Защитник
- 5 Якоб Расмуссен Полузащитник
- 9 Бендтнер Никлас Нападающий
- 34 Ботхейм Эрик Нападающий
- 17 Леви Джонатан
- Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Предыдущие игры
Тромсё (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 27.05.2018 Хёугесунн 1:0 Тромсё Т
- 21.05.2018 Тромсё 3:0 Волеренга Т
- 16.05.2018 Будё-Глимт 0:1 Тромсё Т
- 13.05.2018 Тромсё 1:2 Лиллестрём Т
- 09.05.2018 Альта 0:1 Тромсё К
- 06.05.2018 Бранн 3:0 Тромсё Т
- 02.05.2018 Сенья 0:1 Тромсё К
- 29.04.2018 Тромсё 0:0 Кристиансунд Т
- 22.04.2018 Тромсё 4:1 Саннефьёрд Т
- 18.04.2018 Шервёй 1:3 Тромсё К
- 15.04.2018 Стабек 1:1 Тромсё Т
- 11.04.2018 Тромсё 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 08.04.2018 Тромсё 4:0 Ранхейм Т
- 02.04.2018 Мольде 2:1 Тромсё Т
- 11.03.2018 Старт 4:1 Тромсё Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
- 18.02.2018 Тромсё 2:2 Ростов ТМК
- 15.02.2018 Волеренга 0:3 Тромсё ТМК
- 09.02.2018 Тромсё 4:0 Тромсдален ТМК
- 01.02.2018 Тромсё 1:0 Рубин ТМК
Русенборг (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 30.05.2018 Русенборг 2:2 Одд К
- 27.05.2018 Русенборг 1:2 Бранн Т
- 21.05.2018 Хёугесунн 1:2 Русенборг Т
- 16.05.2018 Русенборг 3:0 Лиллестрём Т
- 13.05.2018 Стабек 0:1 Русенборг Т
- 09.05.2018 Браттвог 0:1 Русенборг К
- 05.05.2018 Русенборг 1:1 Ранхейм Т
- 02.05.2018 Стейнхьер 0:5 Русенборг К
- 29.04.2018 Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг Т
- 26.04.2018 Лиллестрём 0:1 Русенборг С
- 22.04.2018 Русенборг 2:0 Старт Т
- 19.04.2018 Трюгг-Ладе 2:4 Русенборг К
- 16.04.2018 Будё-Глимт 0:1 Русенборг Т
- 08.04.2018 Русенборг 4:0 Мольде Т
- 02.04.2018 Одд 1:1 Русенборг Т
- 28.03.2018 Русенборг 2:1 Ранхейм ТМК
- 17.03.2018 Русенборг 2:2 Кристиансунд Т
- 11.03.2018 Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Т
- 28.02.2018 Динамо-Брест 1:3 Русенборг ТМК
- 25.02.2018 Русенборг 1:4 Рубин ТМК
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Русенборг: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
- 14.10.2017 Тромсё 0:3 Русенборг Типпелиген
- 16.05.2017 Русенборг 1:2 Тромсё Типпелиген
- 21.09.2016 Тромсё 1:1 Русенборг Кубок
- 28.08.2016 Русенборг 3:1 Тромсё Типпелиген
- 21.04.2016 Тромсё 1:2 Русенборг Типпелиген
- 30.08.2015 Тромсё 1:1 Русенборг Типпелиген
- 31.05.2015 Русенборг 1:1 Тромсё Типпелиген
- 15.09.2013 Тромсё 1:0 Русенборг Типпелиген
- 19.06.2013 Русенборг 2:1 Тромсё Кубок НМ
- 08.05.2013 Русенборг 2:1 Тромсё Типпелиген
- 29.07.2012 Тромсё 1:1 Русенборг Типпелиген
- 22.04.2012 Русенборг 3:0 Тромсё Типпелиген
- 20.11.2011 Тромсё 3:1 Русенборг Типпелиген
- 19.06.2011 Русенборг 3:1 Тромсё Типпелиген
- 24.10.2010 Русенборг 1:0 Тромсё Типпелиген
- 02.05.2010 Тромсё 0:0 Русенборг Типпелиген
- 23.09.2009 Русенборг 0:0 Тромсё Типпелиген
- 23.03.2009 Тромсё 2:4 Русенборг Типпелиген
- 03.08.2008 Тромсё 4:0 Русенборг Типпелиген
- 26.04.2008 Русенборг 0:1 Тромсё Типпелиген
Тромсё
Русенборг
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|13
|9
|4
|0
|20 - 5
|31
|2.
|Ранхейм
|13
|8
|2
|3
|25 - 21
|26
|3.
|Русенборг
|13
|7
|3
|3
|20 - 10
|24
|4.
|Хёугесунн
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|4
|3
|23 - 15
|22
|6.
|Волеренга
|13
|6
|4
|3
|17 - 16
|22
|7.
|Тромсё
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|8.
|Мольде
|13
|6
|2
|5
|19 - 16
|20
|9.
|Кристиансунд
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|10.
|Одд
|13
|5
|2
|6
|19 - 16
|17
|11.
|Будё-Глимт
|13
|3
|4
|6
|12 - 14
|13
|12.
|Стрёмсгодсет
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|13.
|Лиллестрём
|13
|3
|3
|7
|12 - 19
|12
|14.
|Стабек
|13
|2
|5
|6
|13 - 22
|11
|15.
|Старт
|13
|2
|2
|9
|10 - 28
|8
|16.
|Саннефьёрд
|13
|1
|2
|10
|10 - 29
|5
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Йенсен Майк получил желтую карточку от судьи
83'
Тромсё делает замену. Бернтсен Даниэль уходит с поля, а Кристиан Ланду Ланду выходит на его замену.
77'
Русенборг делает замену. Содерлунд Александер уходит с поля, а Бендтнер Никлас выходит на его замену.
68'
Русенборг делает замену. Хелланн Поль-Андре уходит с поля, а Леви Джонатан выходит на его замену.
68'
Тромсё делает замену. Эспейор Рунар уходит с поля, а Вук Слободан выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Региниуссен Торе бьет в цель!
60'
Региниуссен Торе получил желтую карточку от судьи
58'
Г О О О О Л - Lasse Nilsen бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Русенборг делает замену. Хеденстад Вегар уходит с поля, а Erlend Dahl Reitan выходит на его замену.
28'
Г О О О О Л - Jostein Gundersen бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация