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Стадион: Зрители: 5214
Тромсё
2:1
Конец матча
Русенборг
0'
1:0
28' Гол
Jostein Gundersen
2:0
58' Гол
Lasse Nilsen
60' Желтая карточка
Региниуссен Торе
2:1
63' Гол
Региниуссен Торе
90' Желтая карточка
Йенсен Майк
90'+6
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Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Йенсен Майк получил желтую карточку от судьи
83'
Тромсё делает замену. Бернтсен Даниэль уходит с поля, а Кристиан Ланду Ланду выходит на его замену.
77'
Русенборг делает замену. Содерлунд Александер уходит с поля, а Бендтнер Никлас выходит на его замену.
68'
Русенборг делает замену. Хелланн Поль-Андре уходит с поля, а Леви Джонатан выходит на его замену.
68'
Тромсё делает замену. Эспейор Рунар уходит с поля, а Вук Слободан выходит на его замену.

Описание гола
63'
Г О О О О Л - Региниуссен Торе бьет в цель!
Желтая карточка
60'
Региниуссен Торе получил желтую карточку от судьи
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Lasse Nilsen бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Русенборг делает замену. Хеденстад Вегар уходит с поля, а Erlend Dahl Reitan выходит на его замену.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Jostein Gundersen бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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