Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Коста-Рика

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Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Коста-РикаДо начала игры осталось 21 час 12 минут, которая состоится 11.06.2018.
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Прогнозы на матч Бельгия - Коста-Рика
Бельгия
92.5% (172)
Ничья:
4.8% (9)
Коста-Рика
2.7% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бельгия:
32.8% (61)
2:1 Бельгия:
20.4% (38)
3:1 Бельгия:
14% (26)
1:0 Бельгия:
11.3% (21)
3:0 Бельгия:
5.9% (11)
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