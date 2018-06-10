  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
 
Позже
Коста-Рика
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Коста-Рика

До начала игры осталось 21 час 12 минут, которая состоится 11.06.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Бельгия - Коста-Рика
Бельгия
92.5% (172)
Ничья:
4.8% (9)
Коста-Рика
2.7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Бельгия:
32.8% (61)
Бельгия:
20.4% (38)
Бельгия:
14% (26)
Бельгия:
11.3% (21)
Бельгия:
5.9% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация