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Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Чили

До начала игры осталось 1 день 16 часов 21 минуту, которая состоится 04.06.2018.
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:
Прогнозы на матч Сербия - Чили
Сербия
38.7% (46)
Ничья:
34.5% (41)
Чили
26.9% (32)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.9% (38)
Сербия:
19.3% (23)
Чили:
16% (19)
Сербия:
12.6% (15)
Сербия:
4.2% (5)
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