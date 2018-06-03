Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Чили

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Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - ЧилиДо начала игры осталось 1 день 16 часов 21 минуту, которая состоится 04.06.2018.
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Прогнозы на матч Сербия - Чили
Сербия
38.7% (46)
Ничья:
34.5% (41)
Чили
26.9% (32)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.9% (38)
2:1 Сербия:
19.3% (23)
1:2 Чили:
16% (19)
1:0 Сербия:
12.6% (15)
2:0 Сербия:
4.2% (5)
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