  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Финляндия
  5. Вейккауслига
Стадион:
РоПС
1:0
Конец матча
ВПС
0'
51' Желтая карточка
Меэритс Марко
84' Желтая карточка
Jens Geffrard
1:0
90' Гол
Окконен Анти
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Окконен Анти бьет в цель!
86'
РоПС делает замену. Jens Geffrard уходит с поля, а Хямяляйнен Юусо выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Jens Geffrard получил желтую карточку от судьи
79'
РоПС делает замену. Хейккиля Аапо уходит с поля, а Окконен Анти выходит на его замену.
73'
ВПС делает замену. Omar Jama уходит с поля, а Ibrahima Gueye выходит на его замену.

72'
ВПС делает замену. Douglas Cae уходит с поля, а Fabrice Ngarura выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Меэритс Марко получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация