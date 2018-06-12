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Стадион: Кескускенття
51' Желтая карточкаМеэритс Марко
84' Желтая карточкаJens Geffrard
1:0
90' ГолОкконен Анти
|
51'
84'
90'
1:0
Состав команд
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 15 Вяйсянен Лео Защитник
- 3 Тайво Тайе Защитник
- 14 Муйнонен Эту Полузащитник
- 10 Лингман Лукас Полузащитник
- 8 Wato Kuate Полузащитник
- 24 Лаппалайнен Ласси Нападающий
- 21 Хейккиля Аапо Нападающий
- 5 Jens Geffrard
- 26 Fugo Segawa
- 13 Lassi Jarvenpaa
- Запасные игроки
- 47 Хямяляйнен Юусо Защитник
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 12 Juhani Kangas
- 2 Eerik Kantola
- 17 Sampo Ala
- 22 Rasmus Degerman
- 19 Jarkko Luiro
- Главный тренер: Toni Koskela
ВПС
- Основной состав
- 1 Меэритс Марко Вратарь
- 5 Обри Давид Защитник
- 2 Лахти Тими Защитник
- 6 Воутилайнен Джерри Полузащитник
- 8 Страндваль Себастьян Полузащитник
- 14 Яма Омар Полузащитник
- 7 Юха Хакола Нападающий
- 16 Aatu Laatikainen
- 3 Eero-Matti Auvinen
- 22 Berkant Guner
- 11 Douglas Cae
- Запасные игроки
- 12 Волотинен Саму Вратарь
- 15 Оямаа Хиндрек Защитник
- 19 Калермо Аксели Защитник
- 9 Ляхде Юхо Полузащитник
- 21 Fabrice Ngarura
- 20 Marco Privitera
- 23 Ibrahima Gueye III
- Главный тренер: Petri Vuorinen
Предыдущие игры
РоПС (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 01.06.2018 РоПС 1:2 ХИК В
- 26.05.2018 Интер Турку 3:3 РоПС В
- 18.05.2018 Лахти 0:0 РоПС В
- 13.05.2018 РоПС 2:0 КуПС В
- 07.05.2018 Ильвес 1:0 РоПС В
- 03.05.2018 РоПС 1:2 Хонка В
- 28.04.2018 ТПС 0:0 РоПС В
- 25.04.2018 РоПС 2:0 Лахти В
- 22.04.2018 РоПС 3:0 Кеми Кингс В
- 18.04.2018 КуПС 0:1 РоПС В
- 14.04.2018 ВПС 0:1 РоПС В
- 08.04.2018 РоПС 2:0 Мариехамн В
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 РоПС 4:2 Каяани К
- 09.02.2018 РоПС 1:1 Оулу К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 27.01.2018 МуСа 0:6 РоПС К
- 28.10.2017 ХИК 2:3 РоПС В
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн В
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС В
ВПС (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 01.06.2018 ВПС 1:1 СИК В
- 26.05.2018 Лахти 1:1 ВПС В
- 22.05.2018 ВПС 0:2 КуПС В
- 18.05.2018 Ильвес 0:0 ВПС В
- 14.05.2018 ВПС 1:1 Хонка В
- 07.05.2018 ТПС 0:1 ВПС В
- 03.05.2018 ВПС 3:1 Кеми Кингс В
- 29.04.2018 ВПС 1:2 ХИК В
- 25.04.2018 ВПС 1:1 Ильвес В
- 22.04.2018 Мариехамн 2:2 ВПС В
- 14.04.2018 ВПС 0:1 РоПС В
- 07.04.2018 ВПС 2:0 Интер Турку В
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС К
- 02.03.2018 СИК 1:0 ВПС К
- 17.02.2018 ВПС 6:0 ТПВ К
- 10.02.2018 ВПС 3:3 КПВ К
- 03.02.2018 Кески-Уусимаа 0:5 ВПС К
- 26.01.2018 ВПС 2:0 Яро К
- 28.10.2017 Ювяскюля 2:0 ВПС В
- 20.10.2017 ВПС 2:1 Лахти В
Последние игры между собой
РоПС: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
ВПС: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 14.04.2018 ВПС 0:1 РоПС Вейккауслига
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС Вейккауслига
- 22.06.2017 ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 17.04.2017 РоПС 2:4 ВПС Вейккауслига
- 02.10.2016 ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 07.08.2016 РоПС 2:0 ВПС Вейккауслига
- 22.05.2016 ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 30.01.2016 РоПС 0:0 ВПС Кубок лиги
- 27.09.2015 РоПС 2:1 ВПС Вейккауслига
- 19.07.2015 ВПС 1:1 РоПС Вейккауслига
- 29.05.2015 РоПС 1:0 ВПС Вейккауслига
- 17.09.2014 ВПС 2:0 РоПС Вейккауслига
- 23.05.2014 ВПС 2:0 РоПС Вейккауслига
- 06.04.2014 РоПС 0:2 ВПС Вейккауслига
- 01.09.2013 ВПС 1:1 РоПС Вейккауслига
- 24.06.2013 РоПС 0:0 ВПС Вейккауслига
- 05.05.2013 ВПС 3:1 РоПС Вейккауслига
- 06.03.2013 РоПС 1:2 ВПС Кубок финской Лиги (группа 3)
- 06.02.2013 ВПС 0:1 РоПС Кубок финской Лиги (группа 3)
- 29.10.2011 ВПС 2:1 РоПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|14
|11
|1
|2
|26 - 10
|34
|2.
|РоПС
|13
|7
|3
|3
|17 - 8
|24
|3.
|КуПС
|14
|7
|3
|4
|26 - 16
|24
|4.
|Лахти
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|5.
|Ильвес
|13
|5
|3
|5
|13 - 17
|18
|6.
|Хонка
|12
|3
|7
|2
|16 - 14
|16
|7.
|Интер Турку
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|8.
|ВПС
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|9.
|СИК
|12
|3
|3
|6
|12 - 14
|12
|10.
|Мариехамн
|13
|3
|3
|7
|17 - 24
|12
|11.
|Кеми Кингс
|12
|2
|2
|8
|13 - 24
|8
|12.
|ТПС
|12
|1
|4
|7
|8 - 19
|7
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Окконен Анти бьет в цель!
86'
РоПС делает замену. Jens Geffrard уходит с поля, а Хямяляйнен Юусо выходит на его замену.
84'
Jens Geffrard получил желтую карточку от судьи
79'
РоПС делает замену. Хейккиля Аапо уходит с поля, а Окконен Анти выходит на его замену.
73'
ВПС делает замену. Omar Jama уходит с поля, а Ibrahima Gueye выходит на его замену.
72'
ВПС делает замену. Douglas Cae уходит с поля, а Fabrice Ngarura выходит на его замену.
51'
Меэритс Марко получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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