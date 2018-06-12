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Стадион:
Интер Турку
1:0
Конец матча
Кеми Кингс
0'
1:0
37' Гол
Фурухольм Тимо
56' Желтая карточка
Keaton Isaksson
90' Желтая карточка
Lucas Garcia
90' Желтая карточка
Сесар Иван
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Сесар Иван получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Lucas Lopez Garcia получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Интер Турку делает замену. Albion Ademi уходит с поля, а Lucas Lopez Garcia выходит на его замену.
84'
Кеми Кингс делает замену. Keaton Isaksson уходит с поля, а Kristian Heinolainen выходит на его замену.
79'
Интер Турку делает замену. Benjamin Kaellman уходит с поля, а Мякитало Мика выходит на его замену.

74'
Кеми Кингс делает замену. Julian Guevara уходит с поля, а Ville Moilanen выходит на его замену.
69'
Кеми Кингс делает замену. Iiro Vanha уходит с поля, а Видескуг Адам выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Keaton Isaksson получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Фурухольм Тимо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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