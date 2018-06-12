- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Веритас
1:0
Конец матча
1:0
37' ГолФурухольм Тимо
56' Желтая карточкаKeaton Isaksson
90' Желтая карточкаLucas Garcia
90' Желтая карточкаСесар Иван
|
37'
1:0
56'
90'
90'
Состав команд
Интер Турку
- Основной состав
- 12 Мойсандер Хенрик Вратарь
- 33 Варманен Тату Защитник
- 27 Пеннинкангас Теему Защитник
- 8 Сесар Иван Полузащитник
- 17 Ояла Мика Полузащитник
- 25 Кунингас Микко Полузащитник
- 15 Фурухольм Тимо Нападающий
- 7 Ari Nyman
- 11 Albion Ademi
- 22 Arttu Hoskonen
- 9 Benjamin Kaellman
- Запасные игроки
- 1 Копонен Ере Вратарь
- 28 Мякитало Мика Защитник
- 3 Daniel Kamy
- 10 Lucas Garcia
- 18 Lassi Viholainen
- 24 Joona Jaervistoe
- 21 Niilo Maeenpaeae
- Главный тренер: Fabrizio Piccareta
Кеми Кингс
- Основной состав
- 12 Oskari Forsman Вратарь
- 26 Кальюмяэ Марек Защитник
- 11 Тано Кевин Нападающий
- 18 Мякеля Юхо Нападающий
- 29 Victor Shevcenco
- 30 Jacob Esposito
- 31 Keaton Isaksson
- 8 Julian Guevara
- 19 Iiro Vanha
- 14 Kevin Mombilo
- 5 Kosta Manev
- Запасные игроки
- 35 Mikko Vilmunen Вратарь
- 6 Абубакар Алию Защитник
- 7 Видескуг Адам Полузащитник
- 3 Kristian Heinolainen
- 21 Ville Moilanen
- Главный тренер: Jari Aahman
Предыдущие игры
Интер Турку (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 02.06.2018 Мариехамн 2:3 Интер Турку В
- 26.05.2018 Интер Турку 3:3 РоПС В
- 22.05.2018 ХИК 3:0 Интер Турку В
- 18.05.2018 СИК 0:1 Интер Турку В
- 12.05.2018 ХИК 0:1 Интер Турку К
- 07.05.2018 КуПС 5:1 Интер Турку В
- 03.05.2018 Интер Турку 0:1 Ильвес В
- 28.04.2018 Хонка 2:2 Интер Турку В
- 25.04.2018 Интер Турку 0:0 ХИК В
- 21.04.2018 Интер Турку 1:2 ТПС В
- 15.04.2018 Кеми Кингс 2:4 Интер Турку В
- 07.04.2018 ВПС 2:0 Интер Турку В
- 03.04.2018 Экенес ИФ 0:5 Интер Турку К
- 29.03.2018 Интер Турку 2:0 Ильвес К
- 10.03.2018 Хонка (мол.) 0:7 Интер Турку К
- 04.03.2018 Интер Турку 4:0 Клуби-04 К
- 18.02.2018 Мариехамн 2:4 Интер Турку К
- 09.02.2018 Интер Турку 0:0 ТПС К
- 27.01.2018 АИК 3:0 Интер Турку ТМК
- 19.01.2018 Интер Турку 3:0 Экенес ИФ К
Кеми Кингс (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 02.06.2018 Кеми Кингс 0:0 Лахти В
- 26.05.2018 КуПС 2:3 Кеми Кингс В
- 22.05.2018 Кеми Кингс 0:2 Ильвес В
- 18.05.2018 Хонка 2:1 Кеми Кингс В
- 13.05.2018 Кеми Кингс 2:2 ТПС В
- 07.05.2018 Кеми Кингс 1:2 ХИК В
- 03.05.2018 ВПС 3:1 Кеми Кингс В
- 29.04.2018 Кеми Кингс 2:3 Мариехамн В
- 22.04.2018 РоПС 3:0 Кеми Кингс В
- 15.04.2018 Кеми Кингс 2:4 Интер Турку В
- 07.04.2018 СИК 0:1 Кеми Кингс В
- 10.03.2018 Кеми Кингс 1:2 Оулу К
- 11.02.2018 МуСа 2:2 Кеми Кингс К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 28.01.2018 Кеми Кингс 1:3 КуПС К
- 20.01.2018 Кеми Кингс 0:2 Каяани К
- 28.10.2017 Кеми Кингс 1:3 КуПС В
- 20.10.2017 Ильвес 1:0 Кеми Кингс В
- 15.10.2017 Кеми Кингс 3:3 СИК В
- 12.10.2017 ХИФК 4:0 Кеми Кингс В
Последние игры между собой
Интер Турку: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Кеми Кингс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
- 15.04.2018 Кеми Кингс 2:4 Интер Турку Вейккауслига
- 19.08.2017 Кеми Кингс 1:5 Интер Турку Вейккауслига
- 29.07.2017 Кеми Кингс 2:1 Интер Турку Вейккауслига
- 23.05.2017 Интер Турку 1:3 Кеми Кингс Вейккауслига
- 14.10.2016 Интер Турку 0:0 Кеми Кингс Вейккауслига
- 13.08.2016 Кеми Кингс 3:1 Интер Турку Вейккауслига
- 28.05.2016 Интер Турку 0:2 Кеми Кингс Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|14
|11
|1
|2
|26 - 10
|34
|2.
|РоПС
|13
|7
|3
|3
|17 - 8
|24
|3.
|КуПС
|14
|7
|3
|4
|26 - 16
|24
|4.
|Лахти
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|5.
|Ильвес
|13
|5
|3
|5
|13 - 17
|18
|6.
|Хонка
|12
|3
|7
|2
|16 - 14
|16
|7.
|Интер Турку
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|8.
|ВПС
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|9.
|СИК
|12
|3
|3
|6
|12 - 14
|12
|10.
|Мариехамн
|13
|3
|3
|7
|17 - 24
|12
|11.
|Кеми Кингс
|12
|2
|2
|8
|13 - 24
|8
|12.
|ТПС
|12
|1
|4
|7
|8 - 19
|7
Второй тайм
90'
Сесар Иван получил желтую карточку от судьи
90'
Lucas Lopez Garcia получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Интер Турку делает замену. Albion Ademi уходит с поля, а Lucas Lopez Garcia выходит на его замену.
84'
Кеми Кингс делает замену. Keaton Isaksson уходит с поля, а Kristian Heinolainen выходит на его замену.
79'
Интер Турку делает замену. Benjamin Kaellman уходит с поля, а Мякитало Мика выходит на его замену.
74'
Кеми Кингс делает замену. Julian Guevara уходит с поля, а Ville Moilanen выходит на его замену.
69'
Кеми Кингс делает замену. Iiro Vanha уходит с поля, а Видескуг Адам выходит на его замену.
56'
Keaton Isaksson получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Фурухольм Тимо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация