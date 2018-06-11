Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Литва

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Текстовая онлайн трансляция матча Польша - ЛитваДо начала игры осталось 19 часов 34 минуты, которая состоится 12.06.2018.
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Прогнозы на матч Польша - Литва
Польша
96.9% (186)
Ничья:
2.1% (4)
Литва
1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Польша:
45.8% (88)
3:0 Польша:
18.8% (36)
1:0 Польша:
10.4% (20)
2:1 Польша:
8.9% (17)
3:1 Польша:
5.7% (11)
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