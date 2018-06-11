Текстовая онлайн трансляция матча Парагвай - Япония

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Текстовая онлайн трансляция матча Парагвай - ЯпонияДо начала игры осталось 16 часов 39 минут, которая состоится 12.06.2018.
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Прогнозы на матч Парагвай - Япония
Парагвай
56% (108)
Ничья:
34.2% (66)
Япония
9.8% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.1% (58)
2:1 Парагвай:
23.3% (45)
1:0 Парагвай:
20.7% (40)
2:0 Парагвай:
6.7% (13)
1:2 Япония:
4.7% (9)
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