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Парагвай
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Парагвай - Япония

До начала игры осталось 16 часов 39 минут, которая состоится 12.06.2018.
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Прогнозы на матч Парагвай - Япония
Парагвай
56% (108)
Ничья:
34.2% (66)
Япония
9.8% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.1% (58)
Парагвай:
23.3% (45)
Парагвай:
20.7% (40)
Парагвай:
6.7% (13)
Япония:
4.7% (9)
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