Текстовая онлайн трансляция матча Хольштайн Киль - Вольфсбург

Стадион: Holstein Stadion
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Текстовая онлайн трансляция матча Хольштайн Киль - ВольфсбургДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 8 минут, которая состоится 21.05.2018.
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Прогнозы на матч Хольштайн Киль - Вольфсбург
Хольштайн Киль
18.6% (16)
Ничья:
26.7% (23)
Вольфсбург
54.7% (47)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Вольфсбург:
31.4% (27)
1:1 Ничья:
24.4% (21)
0:1 Вольфсбург:
9.3% (8)
0:2 Вольфсбург:
9.3% (8)
2:1 Хольштайн Киль:
8.1% (7)
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