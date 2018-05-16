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2017-2018
Стадион:
Хольштайн Киль
 
Позже
Вольфсбург
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Текстовая онлайн трансляция матча Хольштайн Киль - Вольфсбург

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 8 минут, которая состоится 21.05.2018.
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Прогнозы на матч Хольштайн Киль - Вольфсбург
Хольштайн Киль
18.6% (16)
Ничья:
26.7% (23)
Вольфсбург
54.7% (47)

Вы не участвовали в прогнозе

Вольфсбург:
31.4% (27)
Ничья:
24.4% (21)
Вольфсбург:
9.3% (8)
Вольфсбург:
9.3% (8)
Хольштайн Киль:
8.1% (7)
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