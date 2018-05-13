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Стадион:
Витесс
 
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Утрехт
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Текстовая онлайн трансляция матча Витесс - Утрехт

До начала игры осталось 2 дня 5 часов 49 минут, которая состоится 15.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Витесс - Утрехт
Витесс
52.6% (10)
Ничья:
31.6% (6)
Утрехт
15.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Витесс:
21.1% (4)
Витесс:
21.1% (4)
Ничья:
21.1% (4)
Утрехт:
10.5% (2)
Ничья:
10.5% (2)
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