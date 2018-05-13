Текстовая онлайн трансляция матча Витесс - Утрехт

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Стадион: Гелредом
Предыдущие игры
Витесс (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 12.05.2018 Витесс 2:1 АДО Ден Хааг ЛЕ
- 09.05.2018 АДО Ден Хааг 2:5 Витесс ЛЕ
- 06.05.2018 Виллем II 2:2 Витесс Э
- 29.04.2018 Витесс 5:0 Твенте Э
- 18.04.2018 АЗ Алкмаар 4:3 Витесс Э
- 14.04.2018 Витесс 7:0 Спарта Роттердам Э
- 07.04.2018 НАК Бреда 1:0 Витесс Э
- 31.03.2018 Витесс 0:3 Рода Э
- 17.03.2018 Витесс 0:0 Хераклес Э
- 11.03.2018 Утрехт 5:1 Витесс Э
- 04.03.2018 Витесс 3:2 Аякс Э
- 24.02.2018 ВВВ-Венло 2:2 Витесс Э
- 17.02.2018 Витесс 1:2 Эксельсиор Э
- 11.02.2018 Витесс 3:1 Фейеноорд Э
- 08.02.2018 АДО Ден Хааг 1:0 Витесс Э
- 02.02.2018 Витесс 2:0 Гронинген Э
- 27.01.2018 ПЕК Зволле 1:2 Витесс Э
- 20.01.2018 Витесс 1:1 Херенвен Э
- 16.01.2018 Спарта Роттердам 0:1 Витесс Э
- 12.01.2018 Витесс 1:1 Хартс ТМК
Утрехт (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 12.05.2018 Утрехт 2:1 Херенвен ЛЕ
- 09.05.2018 Херенвен 4:3 Утрехт ЛЕ
- 06.05.2018 Утрехт 1:0 ВВВ-Венло Э
- 29.04.2018 Хераклес 2:2 Утрехт Э
- 19.04.2018 Утрехт 1:1 Гронинген Э
- 15.04.2018 Фейеноорд 3:1 Утрехт Э
- 08.04.2018 Утрехт 3:3 АДО Ден Хааг Э
- 31.03.2018 Виллем II 3:2 Утрехт Э
- 17.03.2018 Херенвен 2:2 Утрехт Э
- 11.03.2018 Утрехт 5:1 Витесс Э
- 03.03.2018 ПСВ 3:0 Утрехт Э
- 25.02.2018 Утрехт 3:1 Твенте Э
- 18.02.2018 Рода 1:4 Утрехт Э
- 10.02.2018 Утрехт 2:1 ПЕК Зволле Э
- 07.02.2018 Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Э
- 04.02.2018 Эксельсиор 2:2 Утрехт Э
- 28.01.2018 Утрехт 0:0 Аякс Э
- 24.01.2018 Утрехт 1:1 Фейеноорд Э
- 19.01.2018 Утрехт 1:1 АЗ Алкмаар Э
- 10.01.2018 Андерлехт 3:4 Утрехт ТМК
Последние игры между собой
Витесс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Утрехт: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 11.03.2018 Утрехт 5:1 Витесс Эредивизие
- 01.10.2017 Витесс 1:1 Утрехт Эредивизие
- 07.05.2017 Утрехт 1:0 Витесс Эредивизие
- 26.08.2016 Витесс 1:1 Утрехт Эредивизие
- 01.05.2016 Витесс 1:3 Утрехт Эредивизие
- 13.09.2015 Утрехт 2:1 Витесс Эредивизие
- 17.05.2015 Витесс 3:3 Утрехт Эредивизие
- 02.11.2014 Утрехт 3:1 Витесс Эредивизие
- 03.05.2014 Утрехт 2:1 Витесс Эредивизие
- 09.11.2013 Витесс 3:1 Утрехт Эредивизие
- 01.03.2013 Витесс 2:0 Утрехт Эредивизие
- 29.09.2012 Утрехт 1:2 Витесс Эредивизие
- 02.05.2012 Утрехт 2:2 Витесс Эредивизие
- 20.08.2011 Витесс 2:1 Утрехт Эредивизие
- 24.04.2011 Утрехт 4:2 Витесс Эредивизие
- 24.10.2010 Витесс 1:4 Утрехт Эредивизие
- 02.05.2010 Утрехт 2:2 Витесс Эредивизие
- 13.12.2009 Витесс 2:2 Утрехт Эредивизие
- 26.04.2009 Витесс 6:1 Утрехт Премьер-лига
- 23.11.2008 Утрехт 4:0 Витесс Премьер-лига
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Текстовая онлайн трансляция матча Витесс - УтрехтДо начала игры осталось 2 дня 5 часов 49 минут, которая состоится 15.05.2018.
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Прогнозы на матч Витесс - Утрехт
Витесс
52.6% (10)
Ничья:
31.6% (6)
Утрехт
15.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Витесс:
21.1% (4)
2:1 Витесс:
21.1% (4)
1:1 Ничья:
21.1% (4)
1:2 Утрехт:
10.5% (2)
2:2 Ничья:
10.5% (2)
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