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Стадион:
Утрехт
 
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Витесс
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Текстовая онлайн трансляция матча Утрехт - Витесс

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 19 минут, которая состоится 19.05.2018.
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Прогнозы на матч Утрехт - Витесс
Утрехт
73.4% (58)
Ничья:
20.3% (16)
Витесс
6.3% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Утрехт:
44.3% (35)
Ничья:
15.2% (12)
Утрехт:
13.9% (11)
Утрехт:
10.1% (8)
Утрехт:
5.1% (4)
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