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Стадион:
Вольфсбергер
2:0
Второй тайм: 55'
Аустрия Вена
0'
1:0
43' Гол
Dominik Frieser
2:0
45' Гол
Dominik Frieser
54' Желтая карточка
Vesel Demaku
55'
Второй тайм
Желтая карточка
54'
Vesel Demaku получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Dominik Frieser бьет в цель!
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Dominik Frieser бьет в цель!
Желтая карточка
2'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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