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Стадион: Лавантталь Арена
2:0
Второй тайм: 55'
1:0
43' ГолDominik Frieser
2:0
45' ГолDominik Frieser
54' Желтая карточкаVesel Demaku
|
43'
1:0
45'
2:0
54'
Состав команд
15
Рнич
Неманья
44
Роша
Игор
II
32
Пенц
Патрик
11
Венуто
Вольфсбергер 4-3-3
- Основной состав
- 1 Добник Кристиан Вратарь
- 24 Верницниг Кристофер Защитник
- 15 Рнич Неманья Защитник
- 44 Роша Игор II Защитник
- 4 Палла Штефан Защитник
- 34 Majeed Ashimeru Полузащитник
- 18 Марио Лейтгеб Полузащитник
- 11 Йованович Саша Полузащитник
- 22 Dominik Frieser Нападающий
- 12 Оргилль Девер Нападающий
- 33 Уэдраого Иссьяка Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Кофлер Александр Вратарь
- 26 Золльбауэр Михаэль Защитник
- 28 Цюндель Томас Полузащитник
- 14 Florian Flecker Полузащитник
- 20 Рабич Кристоф Полузащитник
- 8 Топчагич Михрет Нападающий
- 9 Bernd Gschweidl Нападающий
- Главный тренер: Robert Ibertsberger
Аустрия Вена 4-3-1-2
- Основной состав
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 17 Клайн Флориан Защитник
- 24 Боркович Александар Защитник
- 6 Мохаммед Кадири Защитник
- 25 Саламон Томас Защитник
- 5 Vesel Demaku Полузащитник
- 15 Сербест Таркан Полузащитник
- 10 Грюнвальд Александр Полузащитник
- 16 Прокоп Доминик Полузащитник
- 14 Моншайн Кристоф Нападающий
- 11 Венуто Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Хаджикич Осман Вратарь
- 19 Блауэнштайнер Микаэль Защитник
- 4 Руан Защитник
- 8 Альхассан Абдуллахи Полузащитник
- 21 Ли Чжин-Хен Полузащитник
- 50 Франк Александер Нападающий
- 36 Dominik Fitz
- Главный тренер: Thomas Letsch
Предыдущие игры
Вольфсбергер (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 05.05.2018 Санкт-Пёльтен 0:1 Вольфсбергер Б
- 28.04.2018 Адмира 4:2 Вольфсбергер Б
- 21.04.2018 Вольфсбергер 2:1 Штурм Б
- 14.04.2018 Альтах 2:1 Вольфсбергер Б
- 07.04.2018 Вольфсбергер 0:2 Маттерсбург Б
- 31.03.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Вольфсбергер Б
- 17.03.2018 Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Б
- 10.03.2018 Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Б
- 03.03.2018 Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Б
- 24.02.2018 Вольфсбергер 0:1 Санкт-Пёльтен Б
- 17.02.2018 Вольфсбергер 1:3 Адмира Б
- 10.02.2018 Штурм 0:1 Вольфсбергер Б
- 03.02.2018 Вольфсбергер 0:0 Альтах Б
- 21.01.2018 Левски София 3:0 Вольфсбергер ТМК
- 18.01.2018 Вольфсбергер 1:0 Рудар Веленье ТМК
- 15.01.2018 Лиферинг 3:3 Вольфсбергер ТМК
- 11.01.2018 Капфенберг 0:1 Вольфсбергер ТМК
- 16.12.2017 Маттерсбург 5:1 Вольфсбергер Б
- 10.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 02.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Б
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 05.05.2018 Аустрия Вена 0:0 Адмира Б
- 28.04.2018 Аустрия Вена 2:3 Маттерсбург Б
- 21.04.2018 ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Б
- 15.04.2018 Аустрия Вена 0:4 Рапид Вена Б
- 07.04.2018 Штурм 0:2 Аустрия Вена Б
- 31.03.2018 Аустрия Вена 2:1 Альтах Б
- 18.03.2018 Ред Булл Зальцбург 5:0 Аустрия Вена Б
- 10.03.2018 Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 03.03.2018 Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Б
- 24.02.2018 Адмира 2:1 Аустрия Вена Б
- 17.02.2018 Маттерсбург 2:1 Аустрия Вена Б
- 10.02.2018 Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Б
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Б
- 30.01.2018 Аустрия Вена 0:2 Зброёвка ТМК
- 26.01.2018 Слован Либерец 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 22.01.2018 Динамо Бухарест 3:2 Аустрия Вена ТМК
- 20.01.2018 Гурник Забже 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 16.01.2018 Флоридсдорфер 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 13.01.2018 Винер Нойштадт 2:6 Аустрия Вена ТМК
- 17.12.2017 Аустрия Вена 1:0 Штурм Б
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Аустрия Вена: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
- 03.03.2018 Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 26.11.2017 Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 09.09.2017 Аустрия Вена 2:2 Вольфсбергер Бундеслига
- 20.05.2017 Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 11.03.2017 Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 27.11.2016 Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Бундеслига
- 10.09.2016 Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 19.03.2016 Аустрия Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 05.12.2015 Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 26.09.2015 Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 26.07.2015 Вольфсбергер 0:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 29.04.2015 Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Кубок ОеФБ Самсунг
- 19.04.2015 Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 15.02.2015 Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 04.10.2014 Аустрия Вена 0:2 Вольфсбергер Бундеслига
- 26.07.2014 Вольфсбергер 4:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 19.04.2014 Аустрия Вена 3:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 22.02.2014 Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 09.11.2013 Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 24.08.2013 Вольфсбергер 1:4 Аустрия Вена Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|34
|24
|8
|2
|80 - 25
|80
|2.
|Штурм
|34
|21
|3
|10
|66 - 45
|66
|3.
|Рапид Вена
|34
|16
|10
|8
|64 - 42
|58
|4.
|ЛАСК
|34
|17
|6
|11
|47 - 36
|57
|5.
|Адмира
|34
|15
|6
|13
|59 - 62
|51
|6.
|Маттерсбург
|34
|11
|10
|13
|48 - 54
|43
|7.
|Аустрия Вена
|0:2
|34
|11
|7
|16
|46 - 55
|40
|8.
|Альтах
|34
|10
|7
|17
|34 - 47
|37
|9.
|Вольфсбергер
|2:0
|34
|7
|8
|19
|30 - 55
|29
|10.
|Санкт-Пёльтен
|34
|3
|5
|26
|24 - 77
|14
Второй тайм
54'
Vesel Demaku получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Dominik Frieser бьет в цель!
43'
Г О О О О Л - Dominik Frieser бьет в цель!
2'
[player1] получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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