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Стадион:
Енисей
 
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Анжи
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Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Анжи

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 32 минуты, которая состоится 17.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Енисей - Анжи
Енисей
41.3% (31)
Ничья:
36% (27)
Анжи
22.7% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32% (24)
Енисей:
21.3% (16)
Енисей:
10.7% (8)
Анжи:
9.3% (7)
Енисей:
6.7% (5)
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