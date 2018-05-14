Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Анжи

Стадион: Central Stadium, Krasnoyarsk
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Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - АнжиДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 32 минуты, которая состоится 17.05.2018.
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Прогнозы на матч Енисей - Анжи
Енисей
41.3% (31)
Ничья:
36% (27)
Анжи
22.7% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32% (24)
2:1 Енисей:
21.3% (16)
1:0 Енисей:
10.7% (8)
1:2 Анжи:
9.3% (7)
2:0 Енисей:
6.7% (5)
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