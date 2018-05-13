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Стадион:
Амкар
 
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Тамбов
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Текстовая онлайн трансляция матча Амкар - Тамбов

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 32 минуты, которая состоится 17.05.2018.
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Прогнозы на матч Амкар - Тамбов
Амкар
85.3% (64)
Ничья:
9.3% (7)
Тамбов
5.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Амкар:
40% (30)
Амкар:
24% (18)
Амкар:
20% (15)
Ничья:
8% (6)
Тамбов:
2.7% (2)
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