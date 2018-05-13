Текстовая онлайн трансляция матча Амкар - Тамбов

Стадион: Звезда
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Текстовая онлайн трансляция матча Амкар - ТамбовДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 32 минуты, которая состоится 17.05.2018.
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Прогнозы на матч Амкар - Тамбов
Амкар
85.3% (64)
Ничья:
9.3% (7)
Тамбов
5.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Амкар:
40% (30)
2:0 Амкар:
24% (18)
2:1 Амкар:
20% (15)
1:1 Ничья:
8% (6)
1:2 Тамбов:
2.7% (2)
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