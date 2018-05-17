Стадион: Helsingoer Stadion
1:0
Первый тайм: 43'
1:0
14' ГолDouglas Franco IV
Первый тайм
43'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Tobias Salquist из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Опасность! Родич Владимир из команды Силькеборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
42'
Грегор Паскаль наказан за толчок Петер Фриис Йенсен
41'
Mikkel Basse из команды Хельсингёр подал угловой справа.
41'
Нильссон Хокан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
41'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Christian Koehler наказан за толчок Ibrahim Moro
38'
Хорошую попытку сделал Mikkel Basse. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
37'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
37'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
36'
Хельсингёр совершает вбрасывание на своей половине поля
36'
Отличный пас сделал Слот Каспер из команды Силькеборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
36'
Douglas возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Douglas получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Douglas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Mikkel Basse из команды Хельсингёр делает неудачный навес.
34'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Судья сигнализирует, что Douglas из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Tobias Salquist
34'
33'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
33'
32'
32'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
32'
Ibrahim Moro возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Ibrahim Moro получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Ibrahim Moro на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Ibrahim Moro наказан за толчок Mikkel Bruhn
29'
29'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр в офсайде
28'
Christian Koehler из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
28'
28'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
27'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
26'
26'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Ольсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
25'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
24'
24'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр в офсайде
23'
Soeren Henriksen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Нильссон Хокан наказан за толчок Matheus Leiria
22'
22'
ШАНС! Martin Fisch нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
22'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
Douglas из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
21'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
21'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Gustav Dahl навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Судья сигнализирует, что Даниэль Фунч из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Родич Владимир
20'
20'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
19'
Судья сигнализирует, что Matheus Leiria из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Нильссон Хокан
18'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
18'
18'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
18'
18'
16'
16'
16'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
15'
14'
Nicolas Mortensen сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Douglas из команды Хельсингёр переиграл вратаря дальним ударом!
14'
Игрок команды Хельсингёр делает отличную скидку головой своему партнеру по команде.
14'
14'
Douglas из команды Хельсингёр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
14'
Douglas из команды Хельсингёр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
13'
Грегор Паскаль выбил мяч подальше от ворот.
12'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
11'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Christian Koehler из команды Хельсингёр подал угловой слева.
11'
Tobias Salquist предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Судья сигнализирует, что Douglas из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Ibrahim Moro
10'
10'
Меккел Венделбо выбил мяч подальше от ворот.
9'
8'
Хорошую попытку сделал Matheus Leiria. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Christian Koehler из команды Хельсингёр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
7'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Christian Koehler и попал в перекладину!
7'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
7'
6'
Слот Каспер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
6'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
6'
Ibrahim Moro навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Martin Fisch из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Родич Владимир
5'
Хорошую попытку сделал Грегор Паскаль. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Christian Koehler из команды Хельсингёр подал угловой слева.
4'
Soeren Henriksen мяч отрикошетил от ворот
4'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
4'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
3'
3'
ШАНС! Matheus Leiria нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Douglas из команды Хельсингёр сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
3'
Martin Fisch выбил мяч подальше от ворот.
2'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
2'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
2'
1'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
1'
Mikkel Bruhn выбил мяч подальше от ворот.
1'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Helsingoer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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