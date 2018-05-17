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2017-2018
Стадион:
Хельсингёр
1:0
Первый тайм: 43'
Силькеборг
0'
1:0
14' Гол
Douglas Franco IV
43'
Первый тайм
43'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Tobias Salquist из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Опасность! Родич Владимир из команды Силькеборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Угловой
41'
Mikkel Basse из команды Хельсингёр подал угловой справа.
41'
Нильссон Хокан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
41'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
38'
Christian Koehler наказан за толчок Ibrahim Moro
38'
Хорошую попытку сделал Mikkel Basse. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
37'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
36'
Хельсингёр совершает вбрасывание на своей половине поля
36'
Отличный пас сделал Слот Каспер из команды Силькеборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Травма, повреждение
36'
Douglas возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Douglas получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
35'
Douglas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Mikkel Basse из команды Хельсингёр делает неудачный навес.
34'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Douglas из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Tobias Salquist
34'
Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
33'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
32'
Ibrahim Moro возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Ibrahim Moro получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Ibrahim Moro на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Ibrahim Moro наказан за толчок Mikkel Bruhn
29'
Gustav Dahl из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
29'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Gustav Dahl из команды Силькеборг подал угловой справа.
29'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
28'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр в офсайде
28'
Christian Koehler из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
28'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
27'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
26'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Ольсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
25'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Gustav Dahl из команды Силькеборг подал угловой справа.
24'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
24'
Gustav Dahl из команды Силькеборг подал угловой справа.
24'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Офсайд
23'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр в офсайде
23'
Soeren Henriksen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Нильссон Хокан наказан за толчок Matheus Leiria
22'
Удар от ворот произведет Силькеборг
22'
ШАНС! Martin Fisch нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
Douglas из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
21'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
21'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Gustav Dahl навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Даниэль Фунч из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Родич Владимир
20'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Matheus Leiria из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Нильссон Хокан
18'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
18'
Gustav Dahl из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
18'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
18'
Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Gustav Dahl из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
15'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Nicolas Mortensen сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Douglas из команды Хельсингёр переиграл вратаря дальним ударом!
14'
Игрок команды Хельсингёр делает отличную скидку головой своему партнеру по команде.
14'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Douglas из команды Хельсингёр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Douglas из команды Хельсингёр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
13'
Грегор Паскаль выбил мяч подальше от ворот.
12'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
11'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Christian Koehler из команды Хельсингёр подал угловой слева.
11'
Tobias Salquist предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Douglas из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Ibrahim Moro
10'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Меккел Венделбо выбил мяч подальше от ворот.
9'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Хорошую попытку сделал Matheus Leiria. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Christian Koehler из команды Хельсингёр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Удар от ворот произведет Силькеборг
7'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Christian Koehler и попал в перекладину!
7'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
Угловой
7'
Gustav Dahl из команды Силькеборг подал угловой справа.
6'
Слот Каспер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
6'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Грегор Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ibrahim Moro навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Martin Fisch из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Родич Владимир
5'
Хорошую попытку сделал Грегор Паскаль. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
5'
Christian Koehler из команды Хельсингёр подал угловой слева.
4'
Soeren Henriksen мяч отрикошетил от ворот
4'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
3'
Удар от ворот произведет Силькеборг
3'
ШАНС! Matheus Leiria нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Douglas из команды Хельсингёр сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
3'
Martin Fisch выбил мяч подальше от ворот.
2'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
2'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
2'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
1'
Mikkel Bruhn выбил мяч подальше от ворот.
1'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Helsingoer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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