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2017-2018
Стадион: Зрители: 2678
Люнгбю
1:2
Конец матча
Раннерс
0'
0:1
30' Гол
Лобжанидзе Саба
0:2
60' Гол
Kasper Enghardt
69' Желтая карточка
Marcus Moelvadgaard
78' Желтая карточка
Лауэнборг Фредерик
82' Желтая карточка
Оджо Ким
89' Желтая карточка
Кьяер Йеппе
1:2
90' Гол
Ламб Микаэл
90'+5
Второй тайм
95'
Раннерс заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
94'
Лунд Оливер из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
94'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Йеспер Чристджансен сделал результативную передачу.

Описание гола
93'
Г О О О О Л - Ламб Микаэл изменил счет на табло!
93'
Опасность! Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
92'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Лунд Оливер из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
92'
Оджо Ким из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
91'
Удар от ворот произведет Люнгбю
91'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
89'
Кьяер Йеппе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Кьяер Йеппе из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Конбой Кевин
89'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Кадри Башким из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 2678 болельщиков
87'
Удар от ворот произведет Раннерс
87'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
86'
Тактическая замена. Каллесеэ Миккель уходит с поля и его заменяет Tobias Damsgaard
86'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
86'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Лунд Оливер из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
85'
Лунд Оливер выбил мяч подальше от ворот.
85'
Удар от ворот произведет Люнгбю
85'
Опасность предотвращена - Ламб Микаэл из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
Угловой
84'
Кадри Башким из команды Раннерс подал угловой справа.
84'
Kevin Tshiembe предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
84'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
83'
Томсен Джонни из команды Раннерс играет слишком грубо. Оджо Ким оказался на газоне.
83'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
82'
Глупую желтую получил Оджо Ким за то, что отбил ногой мяч после свистка
Офсайд
82'
Оджо Ким из команды Люнгбю в офсайде
82'
Матиас Таубер из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
81'
Лунд Оливер из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
80'
Тактическая замена. Лауэнборг Фредерик уходит с поля и его заменяет Кауко Йони
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Кьяер Йеппе пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
78'
Лауэнборг Фредерик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Фосгаард Лассе
77'
Опасность! Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
77'
Лобжанидзе Саба нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Удар от ворот произведет Раннерс
76'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает неудачный навес.
76'
Лунд Оливер из команды Люнгбю сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
76'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю подал угловой справа.
76'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Тактическая замена. Соренсен Томас III уходит с поля и его заменяет Kevin Tshiembe
75'
Тактическая замена. Simon Vollesen уходит с поля и его заменяет Оджо Ким
74'
Кадри Башким из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Лауэнборг Фредерик
74'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Лунд Оливер выбил мяч подальше от ворот.
73'
Хорошую попытку сделал Алланссон Йоэль. Удар в створ, но вратарь начеку
73'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Кадри Башким из команды Раннерс подал угловой справа.
72'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Кадри Башким из команды Раннерс подал угловой справа.
71'
Ламб Микаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
71'
Кадри Башким из команды Раннерс подал угловой справа.
70'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Желтая карточка
69'
Marcus Moelvadgaard получает желтую карточку за неспортивное поведение
69'
Тактическая замена. Marcus Moelvadgaard уходит с поля и его заменяет Алланссон Йоэль
68'
Кадри Башким из команды Раннерс делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
68'
Кадри Башким из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
67'
Удар от ворот произведет Раннерс
67'
ШАНС! Лунд Оливер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
67'
Хебо Матиас из команды Люнгбю подал угловой справа.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Фосгаард Лассе
Угловой
66'
Simon Vollesen из команды Люнгбю подал угловой слева.
66'
Kasper Enghardt предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
65'
Опасность предотвращена - Матиас Таубер из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
65'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
После дальнего удара, который нанес Кадри Башким мяч отбит вратарем
64'
Кадри Башким из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Йеспер Чристджансен нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Хебо Матиас из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
60'
Кадри Башким сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Kasper Enghardt из клуба "Раннерс" отправил мяч головой в ворота.
60'
Кадри Башким из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Угловой
60'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс разыграл угловой с левого угла.
60'
Adam Soerensen получил травму и заменен. Матиас Таубер выходит на поле.
60'
Лобжанидзе Саба мяч отрикошетил от ворот
59'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
58'
Каллесеэ Миккель наказан за толчок Ламб Микаэл
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Ламб Микаэл из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Лауэнборг Фредерик
56'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Раннерс
56'
Отличный пас сделал Лунд Оливер из команды Люнгбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
55'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
Удар от ворот произведет Раннерс
55'
Хебо Матиас не смог попасть в створ ударом издали
55'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
53'
Adam Soerensen из команды Люнгбю в офсайде
Угловой
52'
Simon Vollesen из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
51'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
Угловой
50'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
49'
Ламб Микаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Adam Soerensen из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Кадри Башким из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Adam Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Поульсен Николай II из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ламб Микаэл выбил мяч подальше от ворот.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Раннерс играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Раннерс
47'
Шанс! Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю пробил головой, но мимо
47'
Лунд Оливер из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Лунд Оливер из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Раннерс
46'
Отличный пас сделал Adam Soerensen из команды Люнгбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Adam Soerensen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
44'
Удар от ворот произведет Раннерс
43'
Отличный пас сделал Хебо Матиас из команды Люнгбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
43'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Хебо Матиас
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Фосгаард Лассе
39'
Хорошую попытку сделал Лауэнборг Фредерик. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
38'
Кьяер Йеппе наказан за толчок Хальдерссон Ханнес
38'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
Угловой
38'
Adam Soerensen из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
38'
Кьяер Йеппе мяч отрикошетил от ворот
38'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Хебо Матиас из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
37'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
37'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
Офсайд
36'
Поульсен Николай II из команды Раннерс в офсайде
35'
Удар от ворот произведет Раннерс
35'
Кьяер Йеппе не смог попасть в створ ударом издали
34'
Удар от ворот произведет Люнгбю
34'
Кадри Башким пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Эрнсков Мартин из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
32'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Каллесеэ Миккель сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Лобжанидзе Саба изменил счет на табло!
30'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
30'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Йеспер Чристджансен
28'
Удар от ворот произведет Люнгбю
28'
Отличный пас сделал Марксен Эрик из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
28'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
28'
Кадри Башким из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет Люнгбю
26'
Марксен Эрик не смог попасть в створ ударом издали
26'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
25'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
Удар от ворот произведет Люнгбю
24'
Опасность предотвращена - Эрнсков Мартин из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
24'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Kasper Enghardt из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
23'
Андерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кадри Башким из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Угловой
23'
Поульсен Николай II из команды Раннерс разыграл угловой с левого угла.
23'
Йеспер Чристджансен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
22'
Кадри Башким из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Удар от ворот произведет Раннерс
21'
ШАНС! Фосгаард Лассе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Марксен Эрик из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
19'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
19'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Хорошую попытку сделал Кьяер Йеппе. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
Simon Vollesen из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Удар от ворот произведет Люнгбю
17'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Офсайд
16'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс в офсайде
16'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Плохо сыграл Хальдерссон Ханнес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
Adam Soerensen из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Поульсен Николай II из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Удар от ворот произведет Раннерс
13'
ШАНС! Simon Vollesen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Хебо Матиас
12'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
12'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
12'
Отличные скиллы показывает Кьяер Йеппе, обводя своих соперников
11'
Удар от ворот произведет Люнгбю
Угловой
11'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой слева.
10'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Андерсен Миккель взял и забрал мяч на выходе
9'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
9'
Кадри Башким из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Марксен Эрик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
8'
Андерсен Миккель взял и забрал мяч на выходе
8'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Эрнсков Мартин из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
6'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Adam Soerensen из команды Люнгбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
4'
Хебо Матиас возвращается на поле, всё в порядке.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Хебо Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
3'
Хебо Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
3'
Кадри Башким из команды Раннерс в офсайде
2'
Удар от ворот произведет Раннерс
1'
Удар от ворот произведет Люнгбю
1'
Отличный пас сделал Поульсен Николай II из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Поульсен Николай II из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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