Стадион: Люнгбю Зрители: 2678
0:1
30' ГолЛобжанидзе Саба
0:2
60' ГолKasper Enghardt
69' Желтая карточкаMarcus Moelvadgaard
78' Желтая карточкаЛауэнборг Фредерик
82' Желтая карточкаОджо Ким
89' Желтая карточкаКьяер Йеппе
1:2
90' ГолЛамб Микаэл
Второй тайм
95'
Раннерс заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
94'
94'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Йеспер Чристджансен сделал результативную передачу.
93'
Г О О О О Л - Ламб Микаэл изменил счет на табло!
93'
Опасность! Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
92'
92'
91'
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
89'
Кьяер Йеппе получил желтую карточку от судьи
89'
Судья сигнализирует, что Кьяер Йеппе из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Конбой Кевин
89'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Кадри Башким из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 2678 болельщиков
87'
87'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
86'
Тактическая замена. Каллесеэ Миккель уходит с поля и его заменяет Tobias Damsgaard
86'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
86'
86'
Лунд Оливер из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
85'
Лунд Оливер выбил мяч подальше от ворот.
85'
85'
Опасность предотвращена - Ламб Микаэл из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
84'
84'
Kevin Tshiembe предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
84'
83'
Томсен Джонни из команды Раннерс играет слишком грубо. Оджо Ким оказался на газоне.
83'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
82'
Глупую желтую получил Оджо Ким за то, что отбил ногой мяч после свистка
82'
Матиас Таубер из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
81'
81'
80'
Тактическая замена. Лауэнборг Фредерик уходит с поля и его заменяет Кауко Йони
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Кьяер Йеппе пробил со штрафного прямо в стенку
78'
Лауэнборг Фредерик получил желтую карточку от судьи
78'
Судья сигнализирует, что Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Фосгаард Лассе
77'
Опасность! Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
77'
Лобжанидзе Саба нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
76'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает неудачный навес.
76'
Лунд Оливер из команды Люнгбю сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
76'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю подал угловой справа.
76'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Тактическая замена. Соренсен Томас III уходит с поля и его заменяет Kevin Tshiembe
75'
Тактическая замена. Simon Vollesen уходит с поля и его заменяет Оджо Ким
74'
Кадри Башким из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Судья сигнализирует, что Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Лауэнборг Фредерик
74'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Лунд Оливер выбил мяч подальше от ворот.
73'
Хорошую попытку сделал Алланссон Йоэль. Удар в створ, но вратарь начеку
73'
72'
72'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Ламб Микаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
70'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Marcus Moelvadgaard получает желтую карточку за неспортивное поведение
69'
Тактическая замена. Marcus Moelvadgaard уходит с поля и его заменяет Алланссон Йоэль
68'
Кадри Башким из команды Раннерс делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
68'
Кадри Башким из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
67'
67'
ШАНС! Лунд Оливер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Хебо Матиас из команды Люнгбю подал угловой справа.
67'
Судья сигнализирует, что Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Фосгаард Лассе
66'
Simon Vollesen из команды Люнгбю подал угловой слева.
66'
Kasper Enghardt предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
65'
Опасность предотвращена - Матиас Таубер из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
65'
65'
64'
После дальнего удара, который нанес Кадри Башким мяч отбит вратарем
64'
Кадри Башким из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Йеспер Чристджансен нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
61'
Судья сигнализирует, что Хебо Матиас из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
60'
Кадри Башким сделал результативную передачу.
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Kasper Enghardt из клуба "Раннерс" отправил мяч головой в ворота.
60'
Кадри Башким из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
60'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс разыграл угловой с левого угла.
60'
Adam Soerensen получил травму и заменен. Матиас Таубер выходит на поле.
60'
Лобжанидзе Саба мяч отрикошетил от ворот
59'
59'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
Каллесеэ Миккель наказан за толчок Ламб Микаэл
57'
Судья сигнализирует, что Ламб Микаэл из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Лауэнборг Фредерик
56'
56'
56'
Отличный пас сделал Лунд Оливер из команды Люнгбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
55'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
55'
Хебо Матиас не смог попасть в створ ударом издали
55'
55'
55'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
53'
Adam Soerensen из команды Люнгбю в офсайде
52'
Simon Vollesen из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
51'
50'
50'
50'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
49'
Ламб Микаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Adam Soerensen из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Кадри Башким из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
47'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
Adam Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
46'
Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ламб Микаэл выбил мяч подальше от ворот.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Раннерс играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
Шанс! Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю пробил головой, но мимо
47'
47'
47'
47'
Лунд Оливер из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
46'
46'
Отличный пас сделал Adam Soerensen из команды Люнгбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
44'
Судья сигнализирует, что Adam Soerensen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
44'
43'
Отличный пас сделал Хебо Матиас из команды Люнгбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
43'
43'
43'
42'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Судья сигнализирует, что Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Хебо Матиас
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Фосгаард Лассе
39'
Хорошую попытку сделал Лауэнборг Фредерик. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Кьяер Йеппе наказан за толчок Хальдерссон Ханнес
38'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
38'
Adam Soerensen из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
38'
Кьяер Йеппе мяч отрикошетил от ворот
38'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
37'
Судья сигнализирует, что Хебо Матиас из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
37'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
37'
36'
Поульсен Николай II из команды Раннерс в офсайде
35'
35'
Кьяер Йеппе не смог попасть в створ ударом издали
34'
34'
Кадри Башким пробил со штрафного прямо в стенку
33'
Судья сигнализирует, что Эрнсков Мартин из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
32'
30'
Каллесеэ Миккель сделал результативную передачу.
30'
Г О О О О Л - Лобжанидзе Саба изменил счет на табло!
30'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
30'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Йеспер Чристджансен
28'
28'
Отличный пас сделал Марксен Эрик из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
28'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
28'
Кадри Башким из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
27'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Марксен Эрик не смог попасть в створ ударом издали
26'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
24'
Опасность предотвращена - Эрнсков Мартин из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
24'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
24'
Судья сигнализирует, что Kasper Enghardt из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
23'
Андерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кадри Башким из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
23'
Поульсен Николай II из команды Раннерс разыграл угловой с левого угла.
23'
Йеспер Чристджансен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
22'
Кадри Башким из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
21'
ШАНС! Фосгаард Лассе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
20'
20'
Марксен Эрик из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
19'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
19'
18'
Хорошую попытку сделал Кьяер Йеппе. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
Simon Vollesen из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
17'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
17'
17'
17'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
16'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс в офсайде
16'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Плохо сыграл Хальдерссон Ханнес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
Adam Soerensen из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
15'
14'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
13'
ШАНС! Simon Vollesen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Хебо Матиас
12'
12'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
12'
Отличные скиллы показывает Кьяер Йеппе, обводя своих соперников
11'
11'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой слева.
10'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Андерсен Миккель взял и забрал мяч на выходе
9'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
9'
Кадри Башким из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Судья сигнализирует, что Марксен Эрик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
8'
Андерсен Миккель взял и забрал мяч на выходе
8'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Эрнсков Мартин из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
6'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Adam Soerensen из команды Люнгбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
5'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Хебо Матиас возвращается на поле, всё в порядке.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Хебо Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.
3'
Хебо Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Кадри Башким из команды Раннерс в офсайде
2'
1'
1'
Отличный пас сделал Поульсен Николай II из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация