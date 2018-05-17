Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Амкар

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Стадион: Spartak Stadion, Tambov
Предыдущие игры
Тамбов (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 17.05.2018 Амкар 2:0 Тамбов ПМ
- 12.05.2018 Тамбов 1:1 Оренбург ФПД
- 06.05.2018 Сибирь 0:1 Тамбов ФПД
- 02.05.2018 Тамбов 3:1 Тюмень ФПД
- 28.04.2018 Динамо СПб 1:1 Тамбов ФПД
- 22.04.2018 Тамбов 3:1 Шинник ФПД
- 15.04.2018 Волгарь 1:2 Тамбов ФПД
- 11.04.2018 Тамбов 2:0 ФК Химки ФПД
- 07.04.2018 Томь 0:0 Тамбов ФПД
- 31.03.2018 Тамбов 0:2 Крылья Советов ФПД
- 24.03.2018 Олимпиец 1:1 Тамбов ФПД
- 17.03.2018 Тамбов 2:1 Луч-Энергия ФПД
- 08.03.2018 Кубань 0:0 Тамбов ФПД
- 04.03.2018 Ротор-Волгоград 1:0 Тамбов ФПД
- 19.02.2018 Крылья Советов 2:0 Тамбов КФ
- 16.02.2018 Тамбов 0:0 Луч-Энергия КФ
- 13.02.2018 Мордовия 1:2 Тамбов КФ
- 11.02.2018 Тамбов 0:0 Чертаново КФ
- 25.11.2017 Факел 1:2 Тамбов ФПД
- 19.11.2017 Тамбов 3:1 Зенит-2 ФПД
Амкар (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 17.05.2018 Амкар 2:0 Тамбов ПМ
- 13.05.2018 Амкар 0:0 Ахмат ПЛ
- 06.05.2018 Урал 0:2 Амкар ПЛ
- 29.04.2018 Амкар 0:2 Спартак Москва ПЛ
- 22.04.2018 Тосно 0:2 Амкар ПЛ
- 18.04.2018 ЦСКА Москва 3:0 Амкар ПЛ
- 14.04.2018 Амкар 0:3 Рубин ПЛ
- 07.04.2018 СКА-Хабаровск 0:2 Амкар ПЛ
- 31.03.2018 Амкар 2:1 Локомотив Москва ПЛ
- 09.03.2018 Амкар 0:2 Арсенал Тула ПЛ
- 03.03.2018 Зенит 0:0 Амкар ПЛ
- 27.02.2018 Амкар 0:0 Авангард Курск К
- 19.02.2018 Амкар 1:1 Динамо СПб ТМК
- 18.02.2018 Амкар 0:1 Динамо Батуми ТМК
- 15.02.2018 Амкар 2:0 Алашкерт ТМК
- 11.02.2018 Будучность 0:3 Амкар ТМК
- 07.02.2018 Динамо Москва 2:1 Амкар ТМК
- 31.01.2018 Црвена Звезда 1:1 Амкар ТМК
- 27.01.2018 Берое 1:0 Амкар ТМК
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Амкар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 17.05.2018 Амкар 2:0 Тамбов Переходные матчи
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Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - АмкарДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 42 минуты, которая состоится 20.05.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Тамбов - Амкар
Тамбов
28.6% (20)
Ничья:
50% (35)
Амкар
21.4% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.6% (27)
2:1 Тамбов:
11.4% (8)
1:2 Амкар:
11.4% (8)
1:0 Тамбов:
10% (7)
0:0 Ничья:
10% (7)
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