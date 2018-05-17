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Стадион:
Тамбов
 
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Амкар
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Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Амкар

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 42 минуты, которая состоится 20.05.2018.
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Прогнозы на матч Тамбов - Амкар
Тамбов
28.6% (20)
Ничья:
50% (35)
Амкар
21.4% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.6% (27)
Тамбов:
11.4% (8)
Амкар:
11.4% (8)
Тамбов:
10% (7)
Ничья:
10% (7)
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