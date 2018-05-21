Стадион: JYSK Park
4:3
Конец матча
0:1
4' ГолMatheus Leiria
1:1
20' ГолJeppe Okkels
2:1
24' ГолСхиртладзе Давит
3:1
48' ГолНильссон Хокан
3:2
64' ГолDouglas Franco IV
77' Желтая карточкаMatheus Leiria
85' Желтая карточкаMikkel Bruhn
4:2
86' ГолMagnus Mattsson
4:3
87' ГолNicolas Mortensen
90' Желтая карточкаPeter Friis Jensen
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Силькеборг вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
94'
Douglas завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
94'
Felipe Tontini нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
94'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
94'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
94'
Andreas Holm из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
93'
93'
Петерсен Стефан наказан за толчок Christian Koehler
93'
Петерсен Стефан коснулся мяча рукой.
92'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
92'
Ольсен Патрик выбил мяч подальше от ворот.
91'
91'
Douglas из команды Хельсингёр сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
91'
Mikkel Bruhn выбил мяч подальше от ворот.
91'
91'
91'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Судье надоело, что Петер Фриис Йенсен тянет время и он наказал его горчичником
90'
90'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
89'
Плохо сыграл Симон Якобсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
89'
Mikkel Bruhn выбил мяч подальше от ворот.
89'
89'
Douglas из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
89'
88'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
88'
88'
88'
88'
Christian Koehler из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
88'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Ольсен Патрик сделал результативную передачу.
87'
Г О О О О Л - Nicolas Mortensen записал гол на свой счет!
87'
86'
Петерсен Стефан сделал результативную передачу.
86'
Г О О О О Л - Magnus Mattsson изменил счет на табло!
86'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
86'
Mikkel Bruhn выбил мяч подальше от ворот.
85'
Mikkel Bruhn получает желтую карточку за толчок соперника.
85'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг в офсайде
85'
85'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
85'
84'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Christian Koehler не смог попасть в створ ударом издали
84'
84'
Вратарь парирует удар, который нанес Nicolas Mortensen, и мяч снова в игре
83'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг в офсайде
83'
Douglas из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Меккел Венделбо оказался на газоне.
83'
Меккел Венделбо имел все шансы забить, но Mikkel Bruhn сделал отличный сейв!
83'
ШАНС! Меккел Венделбо вышел один-на-один с голкипером...
82'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
81'
Какой шанс! Nicolas Mortensen почти забил, но мяч вынесли с линии!
81'
Andreas Holm из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
81'
Нильссон Хокан имел все шансы забить, но Mikkel Bruhn сделал отличный сейв!
81'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
80'
Тактическая замена. Matheus Leiria уходит с поля и его заменяет Andreas Holm
79'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает пас партнеру.
79'
Опасность предотвращена - Soeren Henriksen из команды Хельсингёр вступил в отбор удачно
79'
Слот Каспер из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
77'
Тактическая замена. Схиртладзе Давит уходит с поля и его заменяет Magnus Mattsson
77'
Matheus Leiria получил жёлтую карточку за "нырок".
77'
Matheus Leiria упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
76'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
75'
75'
Martin Fisch из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
74'
74'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр в офсайде
74'
73'
Mikkel Bruhn взял и забрал мяч на выходе
73'
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Jeppe Okkels получил травму и заменен. Марк Рочестер Сёренсен выходит на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
71'
Christian Koehler из команды Хельсингёр делает неудачный навес.
69'
Хорошую попытку сделал Nicolas Mortensen. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
68'
Martin Fisch выбил мяч подальше от ворот.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
67'
Нильссон Хокан наказан за толчок Martin Fisch
67'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
67'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр идет с мячом вперед на обострение...
66'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Douglas из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
65'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
64'
Adnan Mohammad сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Douglas изменил счет на табло!
64'
63'
Судья сигнализирует, что Ольсен Патрик из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Схиртладзе Давит
62'
ШАНС! Matheus Leiria нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Слот Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
62'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Отличные скиллы показывает Схиртладзе Давит, обводя своих соперников
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
60'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
59'
Опасность предотвращена - Симон Якобсен из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
58'
Отличные скиллы показывает Douglas, обводя своих соперников
58'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Ольсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
57'
Gustav Dahl из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.
57'
Martin Fisch предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
56'
56'
Тактическая замена. Mikkel Basse уходит с поля и его заменяет Nicolas Mortensen
56'
Тактическая замена. Даниэль Фунч уходит с поля и его заменяет Felipe Tontini
55'
Тактическая замена. Родич Владимир уходит с поля и его заменяет Петерсен Стефан
55'
55'
Родич Владимир из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Родич Владимир из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
54'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
53'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
52'
Martin Fisch из команды Хельсингёр делает навес прямо в штрафную.
51'
Грегор Паскаль выбил мяч подальше от ворот.
48'
Jeppe Okkels сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Нильссон Хокан изменил счет на табло!
48'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает пас партнеру.
48'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
48'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр в офсайде
48'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
47'
47'
47'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Силькеборг играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
ШАНС! Matheus Leiria нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Судья сигнализирует, что Меккел Венделбо из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Adnan Mohammad
44'
Отличные скиллы показывает Adnan Mohammad, обводя своих соперников
44'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Схиртладзе Давит мяча так и не получил
44'
43'
43'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
42'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
41'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
41'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
39'
39'
39'
Mikkel Basse мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
38'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Tobias Salquist наказан за толчок Soeren Henriksen
37'
Родич Владимир нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
36'
36'
Должен был быть гол! Родич Владимир имел отличный шанс, но Mikkel Bruhn не дал голу состоятся!
36'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Родич Владимир и Схиртладзе Давит из команды Силькеборг.
35'
Меккел Венделбо нанес удар головой, но Mikkel Bruhn спокойно отбил мяч.
35'
35'
Gustav Dahl из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.
34'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
34'
Отличные скиллы показывает Схиртладзе Давит, обводя своих соперников
33'
33'
Симон Якобсен из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
33'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
33'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Слот Каспер выбил мяч подальше от ворот.
33'
32'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
32'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Нильссон Хокан оказался на газоне.
30'
Mikkel Basse нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
30'
29'
Gustav Dahl предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
29'
Mikkel Basse хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
29'
Adnan Mohammad нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Douglas из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
27'
27'
Douglas не смог попасть в створ ударом издали
26'
Отличный гол забил Схиртладзе Давит
24'
Слот Каспер сделал результативную передачу.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Схиртладзе Давит из клуба "Силькеборг" отправил мяч головой в ворота.
24'
Слот Каспер из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
24'
24'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
24'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
24'
Отличные скиллы показывает Jens Martin Gammelby, обводя своих соперников
23'
Отличный пас сделал Gustav Dahl из команды Силькеборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
21'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
20'
Схиртладзе Давит сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Jeppe Okkels изменил счет на табло!
20'
19'
Matheus Leiria не смог попасть в створ ударом издали
19'
Родич Владимир из команды Силькеборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Нильссон Хокан мяча так и не получил
18'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
18'
Шанс! Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг пробил головой, но мимо
18'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
18'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
17'
Родич Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
17'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
16'
Adnan Mohammad нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
Грегор Паскаль выбил мяч подальше от ворот.
15'
15'
14'
Какой промах! Грегор Паскаль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
14'
14'
Меккел Венделбо наказан за толчок Douglas
13'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
Родич Владимир из команды Силькеборг подал угловой слева.
13'
Грегор Паскаль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
13'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
Симон Якобсен из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
12'
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
12'
Jens Martin Gammelby нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
11'
Отличные скиллы показывает Jens Martin Gammelby, обводя своих соперников
11'
11'
Gustav Dahl выбил мяч подальше от ворот.
9'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг в офсайде
9'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
9'
8'
Судья сигнализирует, что Грегор Паскаль из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Меккел Венделбо
7'
7'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр идет с мячом вперед на обострение...
6'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Родич Владимир из команды Силькеборг разыграл угловой с левого угла.
6'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Г О О О О О О Л - Matheus Leiria из команды Хельсингёр головой вбивает мяч в сетку.
4'
So close! Удар головой нанес Douglas но мяч выбили с ленточки!
4'
4'
Jens Martin Gammelby предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Mikkel Basse нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Нильссон Хокан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
2'
Soeren Henriksen из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
2'
Нильссон Хокан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Судья сигнализирует, что Меккел Венделбо из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Matheus Leiria
1'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
1'
Отличный пас сделал Слот Каспер из команды Силькеборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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