Стадион: BioNutria Park Randers Зрители: 8113
13' Желтая карточкаПоульсен Николай II
1:0
26' ГолКаллесеэ Миккель
37' Желтая карточкаMayron George
2:0
51' ГолMarcus Moelvadgaard
52' Желтая карточкаMarcus Moelvadgaard
2:1
65' ГолMayron George
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Раннерс вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Судья свистит. Оджо Ким атаковал сзади соперника. Это Поульсен Николай II заработал своей команде штрафной
95'
95'
95'
94'
Лунд Оливер из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
94'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
94'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Отличные скиллы показывает Лунд Оливер, обводя своих соперников
94'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
93'
Mayron George из команды Люнгбю сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кьяер Йеппе не смог удачно сыграть.
93'
93'
Кадри Башким из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
92'
Андерсен Миккель отбил мяч на угловой после удара Кадри Башким из штрафной площади.
92'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
91'
Ох, красивый был бы гол! Эрнсков Мартин пробил с лета в перекладину!
91'
91'
91'
Соренсен Томас III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Поульсен Николай II из команды Раннерс играет слишком грубо. Эрнсков Мартин оказался на газоне.
90'
Хорошую попытку сделал Кадри Башким. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает пас партнеру.
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
89'
89'
Так близко к голу! Оджо Ким имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Фредерик Дуе!
89'
89'
88'
Kasper Enghardt предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Лунд Оливер из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
87'
Каллесеэ Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
Лунд Оливер наказан за толчок Конбой Кевин
85'
Судья сигнализирует, что Каллесеэ Миккель из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Adam Soerensen
85'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Безумный фол. Mayron George грубо играет против соперника. Пострадал Фредерик Дуе
84'
84'
84'
Шала Херолинд из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Соренсен Томас III из команды Люнгбю играет слишком грубо. Алланссон Йоэль оказался на газоне.
83'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Ламб Микаэл выбил мяч подальше от ворот.
81'
81'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
81'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
79'
Поульсен Николай II возвращается на поле, всё в порядке.
79'
79'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Тактическая замена. Kevin Tshiembe уходит с поля и его заменяет Adam Soerensen
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Николай II получил травму и медбригада забирает его с поля.
77'
Поульсен Николай II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Kasper Enghardt наказан за толчок Mayron George
76'
76'
75'
75'
Kevin Tshiembe из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
75'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю подал угловой слева.
75'
Поульсен Николай II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 8113 болельщиков
74'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Кауко Йони
73'
73'
Отличный пас сделал Лобжанидзе Саба из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
73'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
72'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
71'
Тактическая замена. Хебо Матиас уходит с поля и его заменяет Оджо Ким
71'
Томсен Джонни наказан за толчок Mayron George
71'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
69'
69'
68'
Алланссон Йоэль выбил мяч подальше от ворот.
67'
Тактическая замена. Marcus Moelvadgaard уходит с поля и его заменяет Алланссон Йоэль
67'
Фосгаард Лассе наказан за толчок Конбой Кевин
66'
Команда Люнгбю забила мяч, хотя лучше играли соперники
66'
Поульсен Николай II возвращается на поле, всё в порядке.
65'
Ламб Микаэл сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Mayron George изменил счет на табло!
65'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Николай II получил травму и медбригада забирает его с поля.
63'
Поульсен Николай II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Тактическая замена. Матиас Таубер уходит с поля и его заменяет Соренсен Томас III
61'
61'
ШАНС! Лобжанидзе Саба нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
60'
60'
ШАНС! Шала Херолинд нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
59'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс в офсайде
59'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Шала Херолинд из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Шала Херолинд из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
57'
Отличный пас сделал Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
56'
Раннерс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
56'
56'
Как он промахнулся? Лобжанидзе Саба имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
56'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
56'
Marcus Moelvadgaard нанес удар головой, но Андерсен Миккель спокойно отбил мяч.
55'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
55'
55'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Опасность предотвращена - Лунд Оливер из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
54'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
53'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Marcus Moelvadgaard снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
51'
Кадри Башким сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Marcus Moelvadgaard изменил счет на табло!
51'
Кадри Башким из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
51'
Андерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой слева.
51'
Ламб Микаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой справа.
50'
Кадри Башким из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Поульсен Николай II из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
50'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
49'
Marcus Moelvadgaard наказан за толчок Kevin Tshiembe
47'
47'
Кадри Башким из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
46'
Хебо Матиас выбил мяч подальше от ворот.
46'
Хальдерссон Ханнес получил травму и заменен. Фредерик Дуе выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Андерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
46'
46'
46'
ШАНС! Mayron George нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Конбой Кевин наказан за толчок Mayron George
45'
45'
44'
44'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
44'
Плохо сыграл Томсен Джонни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Шала Херолинд из команды Люнгбю подал угловой справа.
44'
Поульсен Николай II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Отличные скиллы показывает Кьяер Йеппе, обводя своих соперников
43'
43'
43'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю навешивает в штрафную с рикошетом.
43'
43'
Каллесеэ Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Хебо Матиас из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Хебо Матиас
41'
Каллесеэ Миккель возвращается на поле, всё в порядке.
40'
40'
Отличный пас сделал Шала Херолинд из команды Люнгбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
40'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Каллесеэ Миккель получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Каллесеэ Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
39'
Отличный пас сделал Кадри Башким из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
38'
38'
37'
Рефери не любит споров - именно за это Mayron George сейчас получил желтую
37'
Безумный фол. Кьяер Йеппе грубо играет против соперника. Пострадал Марксен Эрик
37'
Марксен Эрик из команды Раннерс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
36'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
36'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
36'
Шала Херолинд наказан за толчок Томсен Джонни
35'
Хорошую попытку сделал Шала Херолинд. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
35'
35'
Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Шала Херолинд из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
34'
Kasper Enghardt предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Хебо Матиас из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
33'
ШАНС! Каллесеэ Миккель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
33'
Хорошую попытку сделал Шала Херолинд. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Mayron George из команды Люнгбю делает пас партнеру.
32'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Кадри Башким из команды Раннерс играет слишком грубо. Хебо Матиас оказался на газоне.
31'
31'
Шала Херолинд из команды Люнгбю подал угловой справа.
30'
Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
29'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
29'
Лунд Оливер из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
29'
29'
29'
28'
Конбой Кевин наказан за толчок Фосгаард Лассе
27'
Команда Раннерс забила мяч, хотя лучше играли соперники
26'
Конбой Кевин сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Каллесеэ Миккель классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
26'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
26'
26'
26'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
25'
Судья сигнализирует, что Хебо Матиас из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Лобжанидзе Саба
25'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
Отличные скиллы показывает Хебо Матиас, обводя своих соперников
24'
22'
Судья сигнализирует, что Mayron George из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Конбой Кевин
22'
Игра в одни ворота сейчас. Люнгбю доминирует и владеет мячом
22'
22'
22'
22'
Шала Херолинд нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
21'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Лунд Оливер из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Опасность предотвращена - Kasper Enghardt из команды Раннерс вступил в отбор удачно
20'
18'
18'
Шанс! Mayron George из команды Люнгбю пробил головой, но мимо
18'
18'
17'
Mayron George из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
17'
Шала Херолинд из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
17'
Как он промахнулся? Mayron George имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
16'
Хебо Матиас из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
15'
Судья сигнализирует, что Шала Херолинд из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
14'
14'
13'
Поульсен Николай II - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
13'
Поульсен Николай II из команды Раннерс играет слишком грубо. Кьяер Йеппе оказался на газоне.
13'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
13'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Матиас Таубер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
13'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
13'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
12'
Матиас Таубер из команды Люнгбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
12'
Отличные скиллы показывает Marcus Moelvadgaard, обводя своих соперников
11'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
11'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
11'
11'
10'
Хорошую попытку сделал Mayron George. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
9'
Шанс! Марксен Эрик из команды Раннерс пробил головой, но мимо
9'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой слева.
8'
Kevin Tshiembe предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Лауэнборг Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
7'
7'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Судья сигнализирует, что Эрнсков Мартин из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Лауэнборг Фредерик
7'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Матиас Таубер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
5'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
4'
Конбой Кевин из команды Раннерс в офсайде
4'
Судья сигнализирует, что Матиас Таубер из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
3'
3'
2'
Хорошую попытку сделал Marcus Moelvadgaard. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Отличные скиллы показывает Marcus Moelvadgaard, обводя своих соперников
1'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Хебо Матиас
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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