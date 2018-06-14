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Стадион:
Коламбус Крю
0:2
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
8' Желтая карточка
Паркхёрст Майкл
27' Желтая карточка
Mikey Ambrose
0:1
30' Гол
Мартинес Хосеф
71' Желтая карточка
Эскобар Франко
81' Желтая карточка
Трапп Уилл
0:2
82' Гол
Вильяльба Эктор
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Атланта Юнайтед делает замену. Альмирон Мигель уходит с поля, а Miles Robinson выходит на его замену.
83'
Коламбус Крю делает замену. Трапп Уилл уходит с поля, а Adam Jahn выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Вильяльба Эктор бьет в цель!
Желтая карточка
81'
Трапп Уилл получил желтую карточку от судьи
76'
Атланта Юнайтед делает замену. Ezequiel Barco уходит с поля, а Вильяльба Эктор выходит на его замену.

Желтая карточка
71'
Эскобар Франко получил желтую карточку от судьи
65'
Коламбус Крю делает замену. Сантуш Педру уходит с поля, а Eduardo Sosa выходит на его замену.
64'
Коламбус Крю делает замену. Christian Martinez уходит с поля, а Luis Argudo выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Атланта Юнайтед делает замену. Мартинес Хосеф уходит с поля, а Уильямс Ромарио выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
Желтая карточка
27'
Mikey Ambrose получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Паркхёрст Майкл получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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