- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Мэйпфре
0:2
Конец матча
8' Желтая карточкаПаркхёрст Майкл
27' Желтая карточкаMikey Ambrose
0:1
30' ГолМартинес Хосеф
71' Желтая карточкаЭскобар Франко
81' Желтая карточкаТрапп Уилл
0:2
82' ГолВильяльба Эктор
|
27'
30'
0:1
71'
81'
82'
0:2
83'
Состав команд
23
Стеффен
Зак
11
Зарде
Гьяси
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Стеффен Зак Вратарь
- 25 Аффул Харрисон Защитник
- 4 Менса Джонатан Защитник
- 17 Lalas Abubakar Защитник
- 19 Валенсуэла Мильтон Защитник
- 7 Artur Moraes III Полузащитник
- 6 Трапп Уилл Полузащитник
- 9 Сантуш Педру Полузащитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 18 Cristian Martinez VIII Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Jon Kempin Вратарь
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 22 Гастон Сауро Защитник
- 8 Абу Мохаммед Полузащитник
- 14 Adam Jahn Нападающий
- 20 Eduardo Sosa
- 26 Luis Argudo
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Атланта Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гузан Брэд Вратарь
- 2 Эскобар Франко Защитник
- 3 Паркхёрст Майкл Защитник
- 5 Пирес Леандро Защитник
- 22 Mikey Ambrose Защитник
- 6 Нэйджби Дарлингтон Полузащитник
- 18 Джефф Ларентоуикз Полузащитник
- 24 Julian Gressel Полузащитник
- 10 Альмирон Мигель Полузащитник
- 8 Ezequiel Barco Полузащитник
- 7 Мартинес Хосеф Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Alec Kann Вратарь
- 14 Зиззо Сальваторе Защитник
- 32 Кратц Кевин Полузащитник
- 15 Вильяльба Эктор Полузащитник
- 9 Уильямс Ромарио Нападающий
- 19 Brandon Vazquez
- 12 Miles Robinson
- Главный тренер: Мартино Херардо
Предыдущие игры
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 10.06.2018 Коламбус Крю 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 07.06.2018 Коламбус Крю 2:2 Чикаго Файр ОК
- 03.06.2018 Коламбус Крю 3:3 Торонто М
- 28.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Коламбус Крю М
- 20.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Коламбус Крю М
- 13.05.2018 Коламбус Крю 3:0 Чикаго Файр М
- 10.05.2018 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 05.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:0 Коламбус Крю М
- 29.04.2018 Коламбус Крю 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.04.2018 Коламбус Крю 2:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 15.04.2018 Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Крю М
- 08.04.2018 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
- 31.03.2018 Коламбус Крю 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 25.03.2018 Коламбус Крю 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
Атланта Юнайтед (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 09.06.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
- 07.06.2018 Атланта Юнайтед 3:0 Чарлстон Бэттери ОК
- 03.06.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион М
- 31.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед М
- 21.05.2018 Атланта Юнайтед 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 14.05.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
- 10.05.2018 Атланта Юнайтед 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 06.05.2018 Чикаго Файр 1:2 Атланта Юнайтед М
- 28.04.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Монреаль Импакт М
- 22.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Атланта Юнайтед М
- 16.04.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 08.04.2018 Атланта Юнайтед 5:0 Лос-Анджелес М
- 01.04.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед М
- 18.03.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 11.03.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 27.10.2017 Атланта Юнайтед 0:0 Коламбус Крю М
- 22.10.2017 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 16.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Атланта Юнайтед М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|2.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|3.
|Коламбус Крю
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|2
|4
|30 - 16
|26
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|27 - 23
|24
|6.
|Орландо Сити
|15
|6
|1
|8
|24 - 31
|19
|7.
|Чикаго Файр
|16
|5
|4
|7
|23 - 28
|19
|8.
|Филадельфия Юнион
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|9.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|23 - 27
|15
|10.
|Монреаль Импакт
|16
|5
|0
|11
|18 - 31
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|14
|8
|5
|1
|24 - 14
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|8
|5
|2
|28 - 14
|29
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|7
|3
|4
|29 - 24
|24
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|5
|5
|26 - 30
|23
|5.
|Портленд Тимберс
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|6.
|Реал Солт-Лейк
|15
|7
|1
|7
|19 - 29
|22
|7.
|Хьюстон Динамо
|14
|6
|3
|5
|29 - 21
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|1
|8
|17 - 26
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|2
|4
|9
|24 - 31
|10
|12.
|Колорадо Рэпидс
|14
|2
|3
|9
|16 - 26
|9
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Атланта Юнайтед делает замену. Альмирон Мигель уходит с поля, а Miles Robinson выходит на его замену.
83'
Коламбус Крю делает замену. Трапп Уилл уходит с поля, а Adam Jahn выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Вильяльба Эктор бьет в цель!
81'
Трапп Уилл получил желтую карточку от судьи
76'
Атланта Юнайтед делает замену. Ezequiel Barco уходит с поля, а Вильяльба Эктор выходит на его замену.
71'
Эскобар Франко получил желтую карточку от судьи
65'
Коламбус Крю делает замену. Сантуш Педру уходит с поля, а Eduardo Sosa выходит на его замену.
64'
Коламбус Крю делает замену. Christian Martinez уходит с поля, а Luis Argudo выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Атланта Юнайтед делает замену. Мартинес Хосеф уходит с поля, а Уильямс Ромарио выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
27'
Mikey Ambrose получил желтую карточку от судьи
8'
Паркхёрст Майкл получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Новости футбола
Топ лиги
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация