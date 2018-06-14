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Стадион: Сапуто
3:0
Конец матча
1:0
5' ПенальтиПиатти Игнасио
17' Желтая карточкаDominic Dwyer
19' Желтая карточкаCristian Higuita
48' Желтая карточкаРосель Ориоль
2:0
55' Гол в свои воротаТарек Амро
3:0
90' ГолПиатти Игнасио
|
5'
1:0
17'
19'
48'
55'
2:0
70'
90'
3:0
Состав команд
1
Буш
Ивен
18
Chris
Duvall
15
Фанни
Род
27
R.
J.
Allen
10
Josue
Colman
16
Кьестан
Саша
Монреаль Импакт 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 18 Chris Duvall Защитник
- 15 Фанни Род Защитник
- 4 Rudy Camacho Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 14 Raheem Edwards Полузащитник
- 16 Jeisson Vargas Полузащитник
- 10 Пиатти Игнасио Полузащитник
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 33 Донадель Марко Защитник
- 9 Сильва Алехандро Нападающий
- 19 Саласар Майкл Нападающий
- 11 Anthony Jackson-Hamel Нападающий
- 13 Ken Krolicki
- Главный тренер: Гард Реми
Орландо Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 27 R. J. Allen Защитник
- 2 Спектор Джонатан Защитник
- 3 Тарек Амро Защитник
- 8 Tony Rocha Защитник
- 7 Cristian Higuita Полузащитник
- 20 Росель Ориоль Полузащитник
- 10 Josue Colman Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Полузащитник
- 14 Dominic Dwyer Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Earl Edwards Jr. Вратарь
- 28 Шулер Крис Защитник
- 25 Donny Toia Защитник
- 5 Dillon Powers Полузащитник
- 33 Jose Villareal Полузащитник
- 29 Stefano Нападающий
- 17 Chris Mueller
- Главный тренер: Jason Kreis
Предыдущие игры
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +4 =0 -16)
- 10.06.2018 Даллас 2:0 Монреаль Импакт М
- 03.06.2018 Монреаль Импакт 1:0 Хьюстон Динамо М
- 27.05.2018 Миннесота Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.05.2018 Монреаль Импакт 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион М
- 10.05.2018 Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт М
- 05.05.2018 Монреаль Импакт 4:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 28.04.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Монреаль Импакт М
- 21.04.2018 Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес М
- 14.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт М
- 07.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Монреаль Импакт М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 22.10.2017 Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
Орландо Сити (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 10.06.2018 Ванкувер Уайткэпс 5:2 Орландо Сити М
- 07.06.2018 Майами Юнайтед 0:3 Орландо Сити ОК
- 03.06.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити М
- 27.05.2018 Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр М
- 19.05.2018 Торонто 2:1 Орландо Сити М
- 14.05.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
- 07.05.2018 Орландо Сити 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 29.04.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Орландо Сити М
- 22.04.2018 Орландо Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 14.04.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити М
- 08.04.2018 Орландо Сити 3:2 Портленд Тимберс М
- 31.03.2018 Орландо Сити 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Орландо Сити 6:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 25.09.2017 Портленд Тимберс 3:0 Орландо Сити М
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Орландо Сити: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
- 06.08.2017 Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити МЛС
- 18.06.2017 Орландо Сити 3:3 Монреаль Импакт МЛС
- 02.10.2016 Орландо Сити 0:1 Монреаль Импакт МЛС
- 08.09.2016 Монреаль Импакт 1:4 Орландо Сити МЛС
- 22.05.2016 Орландо Сити 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 04.10.2015 Орландо Сити 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 21.06.2015 Монреаль Импакт 2:0 Орландо Сити МЛС
- 28.03.2015 Монреаль Импакт 2:2 Орландо Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|2.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|3.
|Коламбус Крю
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|2
|4
|30 - 16
|26
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|27 - 23
|24
|6.
|Орландо Сити
|15
|6
|1
|8
|24 - 31
|19
|7.
|Чикаго Файр
|16
|5
|4
|7
|23 - 28
|19
|8.
|Филадельфия Юнион
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|9.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|23 - 27
|15
|10.
|Монреаль Импакт
|16
|5
|0
|11
|18 - 31
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|14
|8
|5
|1
|24 - 14
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|8
|5
|2
|28 - 14
|29
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|7
|3
|4
|29 - 24
|24
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|5
|5
|26 - 30
|23
|5.
|Портленд Тимберс
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|6.
|Реал Солт-Лейк
|15
|7
|1
|7
|19 - 29
|22
|7.
|Хьюстон Динамо
|14
|6
|3
|5
|29 - 21
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|1
|8
|17 - 26
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|2
|4
|9
|24 - 31
|10
|12.
|Колорадо Рэпидс
|14
|2
|3
|9
|16 - 26
|9
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Пиатти Игнасио бьет в цель!
81'
Монреаль Импакт делает замену. Манкосу Маттео уходит с поля, а Райтала Юкка выходит на его замену.
70'
Орландо Сити делает замену. Мерам Жустин уходит с поля, а Stefano выходит на его замену.
68'
Орландо Сити делает замену. Josue Colman уходит с поля, а Chris Mueller выходит на его замену.
62'
Монреаль Импакт делает замену. Raheem Edwards уходит с поля, а Сильва Алехандро выходит на его замену.
57'
Орландо Сити делает замену. Cristian Higuita уходит с поля, а Jose Villarreal выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Тарек Амро уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
48'
Росель Ориоль получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Монреаль Импакт делает замену. Jeisson Vargas уходит с поля, а Ken Krolicki выходит на его замену.
19'
Cristian Higuita получил желтую карточку от судьи
17'
Dominic Dwyer получил желтую карточку от судьи
5'
Г О О О О Л - Пиатти Игнасио из команды Монреаль Импакт забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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