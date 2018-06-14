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Стадион:
Монреаль Импакт
3:0
Конец матча
Орландо Сити
0'
1:0
5' Пенальти
Пиатти Игнасио
17' Желтая карточка
Dominic Dwyer
19' Желтая карточка
Cristian Higuita
48' Желтая карточка
Росель Ориоль
2:0
55' Гол в свои ворота
Тарек Амро
3:0
90' Гол
Пиатти Игнасио
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Пиатти Игнасио бьет в цель!
81'
Монреаль Импакт делает замену. Манкосу Маттео уходит с поля, а Райтала Юкка выходит на его замену.
70'
Орландо Сити делает замену. Мерам Жустин уходит с поля, а Stefano выходит на его замену.
68'
Орландо Сити делает замену. Josue Colman уходит с поля, а Chris Mueller выходит на его замену.
62'
Монреаль Импакт делает замену. Raheem Edwards уходит с поля, а Сильва Алехандро выходит на его замену.

57'
Орландо Сити делает замену. Cristian Higuita уходит с поля, а Jose Villarreal выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Тарек Амро уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
48'
Росель Ориоль получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Монреаль Импакт делает замену. Jeisson Vargas уходит с поля, а Ken Krolicki выходит на его замену.
Желтая карточка
19'
Cristian Higuita получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Dominic Dwyer получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Пиатти Игнасио из команды Монреаль Импакт забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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