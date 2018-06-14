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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
6' ГолВиллиан Сикейра
30' Желтая карточкаРибейро Эвертон
42' Желтая карточкаМойсес Лима
42' Желтая карточкаRodinei
50' Желтая карточкаFelipe Vizeu
54' Желтая карточкаMatheus Dantas
1:1
55' ГолMatheus Thuler
55' Желтая карточкаАлвес Диего
57' Желтая карточкаМело Фелипе
73' Желтая карточкаЛуис Виктор
79' Желтая карточкаРоша Маркос
79' Желтая карточкаVinicius Junior
90' Красная карточкаКуэльяр Густаво
90' Красная карточкаDudu X
90' Красная карточкаДурадо Энрике
90' Красная карточкаЖонас
90' Красная карточкаЖаилсон Марселино
90' Красная карточкаLuan IV
|
6'
1:0
30'
42'
42'
50'
54'
55'
1:1
55'
57'
59'
73'
79'
79'
87'
90'
90'
90'
90'
90'
Состав команд
26
Луис
Виктор
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
28
Hyoran
10
Мойсес
Лима
7
Dudu
X
2
Rodinei
43
Leo
Duarte
6
Rene
III
18
Jean
Lucas
47
Felipe
Vizeu
Палмейрас 4-2-3-1
- Основной состав
- 42 Жаилсон Марселино Вратарь
- 2 Роша Маркос Защитник
- 31 Thiago Martins II Защитник
- 3 Эду Драсена Защитник
- 26 Луис Виктор Защитник
- 30 Мело Фелипе Полузащитник
- 19 Энрике Бруно Полузащитник
- 28 Hyoran Полузащитник
- 10 Мойсес Лима Полузащитник
- 7 Dudu X Полузащитник
- 29 Виллиан Сикейра Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Вевертон Перейра Вратарь
- 12 Майке Роша Защитник
- 34 Эмерсон Рамос Защитник
- 5 Тьяго Сантос Полузащитник
- 20 Лима Лукас II Полузащитник
- 16 Дейверсон Силва Нападающий
- 49 Papagaio
- 37 Artur Guimaraes
- 13 Luan IV
- 17 Jean III
- Главный тренер: Оливейра Марсело
Фламенго 4-3-3
- Основной состав
- 1 Алвес Диего Вратарь
- 2 Rodinei Защитник
- 26 Matheus Thuler Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 18 Jean Lucas Полузащитник
- 8 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 11 Perez Martinez Lucas VII Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Нападающий
- 47 Felipe Vizeu Нападающий
- 20 Vinicius Junior Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Жонас Полузащитник
- 59 Майкл Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 17 Марлос Морено Полузащитник
- 29 Линкольн Полузащитник
- 19 Дурадо Энрике Нападающий
- 37 Cesar II
- 30 Thiago Xavier IV
- 21 Para I
- 55 Matheus Dantas
Предыдущие игры
Палмейрас (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 10.06.2018 Сеара 2:2 Палмейрас СA
- 07.06.2018 Гремио 0:2 Палмейрас СA
- 03.06.2018 Палмейрас 3:1 Сан-Паулу СA
- 31.05.2018 Крузейро 1:0 Палмейрас СA
- 27.05.2018 Палмейрас 2:3 Спорт Ресифи СA
- 24.05.2018 Палмейрас 1:1 Америка Минейро К
- 20.05.2018 Палмейрас 3:0 Баия СA
- 17.05.2018 Палмейрас 3:1 Хуниор КЛ
- 13.05.2018 Коринтианс 1:0 Палмейрас СA
- 10.05.2018 Америка Минейро 1:2 Палмейрас К
- 06.05.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:3 Палмейрас СA
- 04.05.2018 Альянса Лима 1:3 Палмейрас КЛ
- 29.04.2018 Палмейрас 0:0 Шапекоэнсе СA
- 26.04.2018 Бока Хуниорс 0:2 Палмейрас КЛ
- 22.04.2018 Палмейрас 1:0 Интернасьональ СA
- 17.04.2018 Ботафого 1:1 Палмейрас СA
- 12.04.2018 Палмейрас 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 08.04.2018 Палмейрас 0:1 Коринтианс П
- 04.04.2018 Палмейрас 2:0 Альянса Лима КЛ
- 31.03.2018 Коринтианс 0:1 Палмейрас П
Фламенго (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 11.06.2018 Фламенго 2:0 Парана СA
- 08.06.2018 Флуминенсе 0:2 Фламенго СA
- 03.06.2018 Фламенго 1:0 Коринтианс СA
- 31.05.2018 Фламенго 2:0 Баия СA
- 27.05.2018 Атлетико Минейро 0:1 Фламенго СA
- 24.05.2018 Ривер Плейт 0:0 Фламенго КЛ
- 20.05.2018 Фламенго 1:1 Васко да Гама СA
- 17.05.2018 Фламенго 2:0 Эмелек КЛ
- 13.05.2018 Шапекоэнсе 3:2 Фламенго СA
- 11.05.2018 Фламенго 0:0 Понте-Прета К
- 06.05.2018 Фламенго 2:0 Интернасьональ СA
- 03.05.2018 Понте-Прета 0:1 Фламенго К
- 29.04.2018 Сеара 0:3 Фламенго СA
- 26.04.2018 Санта-Фе 0:0 Фламенго КЛ
- 22.04.2018 Фламенго 2:0 Америка Минейро СA
- 19.04.2018 Фламенго 1:1 Санта-Фе КЛ
- 15.04.2018 Витория 2:2 Фламенго СA
- 29.03.2018 Фламенго 0:1 Ботафого ЧК
- 23.03.2018 Флуминенсе 1:1 Фламенго КК
- 18.03.2018 Фламенго 4:0 Португеза CTRGS
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Фламенго: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
- 12.11.2017 Палмейрас 2:0 Фламенго Серия A
- 20.07.2017 Фламенго 2:2 Палмейрас Серия A
- 15.09.2016 Палмейрас 1:1 Фламенго Серия A
- 05.06.2016 Фламенго 1:2 Палмейрас Серия A
- 06.12.2015 Фламенго 1:2 Палмейрас Серия A
- 16.08.2015 Палмейрас 4:2 Фламенго Серия A
- 18.09.2014 Палмейрас 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А
- 04.05.2014 Фламенго 4:2 Палмейрас Бразилейро Серия А
- 18.11.2012 Фламенго 1:1 Палмейрас Серия A
- 16.08.2012 Палмейрас 1:0 Фламенго Серия A
- 13.10.2011 Фламенго 1:1 Палмейрас Серия A
- 21.07.2011 Палмейрас 0:0 Фламенго Серия A
- 26.09.2010 Фламенго 1:3 Палмейрас Серия A
- 03.06.2010 Палмейрас 0:1 Фламенго Серия A
- 18.10.2009 Палмейрас 0:2 Фламенго Серия A
- 16.07.2009 Фламенго 1:2 Палмейрас Серия A
- 16.11.2008 Фламенго 5:2 Палмейрас Серия A
- 31.07.2008 Палмейрас 1:0 Фламенго Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|2.
|Атлетико Минейро
|12
|7
|2
|3
|24 - 17
|23
|3.
|Сан-Паулу
|12
|6
|5
|1
|18 - 11
|23
|4.
|Интернасьональ
|12
|6
|4
|2
|15 - 8
|22
|5.
|Гремио
|12
|5
|5
|2
|11 - 5
|20
|6.
|Палмейрас
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|7.
|Спорт Ресифи
|12
|5
|4
|3
|15 - 15
|19
|8.
|Крузейро
|12
|5
|3
|4
|8 - 7
|18
|9.
|Ботафого
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|10.
|Коринтианс
|12
|4
|4
|4
|12 - 9
|16
|11.
|Васко да Гама
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|12.
|Флуминенсе
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|13.
|Америка Минейро
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|14.
|Шапекоэнсе
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|15.
|Сантос
|11
|4
|1
|6
|14 - 16
|13
|16.
|Баия
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|17.
|Витория
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|18.
|Парана
|12
|2
|4
|6
|7 - 16
|10
|19.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|2
|3
|7
|10 - 15
|9
|20.
|Сеара
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Luan увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
УДАЛЕНИЕ! - Жаилсон Марселино увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
УДАЛЕНИЕ! - Жонас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
УДАЛЕНИЕ! - Дурадо Энрике увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
УДАЛЕНИЕ! - Родригес Эдуардо Перейра Дуду увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Куэльяр Густаво увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
87'
Фламенго делает замену. Рибейро Эвертон уходит с поля, а Жонас выходит на его замену.
85'
Палмейрас делает замену. Виллиан Сикейра уходит с поля, а Papagaio выходит на его замену.
74'
Палмейрас делает замену. Мело Фелипе уходит с поля, а Artur Guimaraes выходит на его замену.
73'
Луис Виктор получил желтую карточку от судьи
71'
Фламенго делает замену. Jean Lucas уходит с поля, а Виллиан Арао выходит на его замену.
59'
Палмейрас делает замену. Hyoran уходит с поля, а Лима Лукас II выходит на его замену.
57'
Мело Фелипе получил желтую карточку от судьи
55'
Алвес Диего получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Matheus Thuler бьет в цель!
54'
Matheus Dantas получил желтую карточку от судьи
50'
Felipe Vizeu получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Rodinei получил желтую карточку от судьи
42'
Мойсес Лима получил желтую карточку от судьи
30'
Рибейро Эвертон получил желтую карточку от судьи
6'
Г О О О О Л - Виллиан Сикейра бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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