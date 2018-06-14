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  5. Серия A
Палмейрас
1:1
Конец матча
Фламенго
0'
1:0
6' Гол
Виллиан Сикейра
30' Желтая карточка
Рибейро Эвертон
42' Желтая карточка
Мойсес Лима
42' Желтая карточка
Rodinei
50' Желтая карточка
Felipe Vizeu
54' Желтая карточка
Matheus Dantas
1:1
55' Гол
Matheus Thuler
55' Желтая карточка
Алвес Диего
57' Желтая карточка
Мело Фелипе
73' Желтая карточка
Луис Виктор
79' Желтая карточка
Роша Маркос
79' Желтая карточка
Vinicius Junior
90' Красная карточка
Куэльяр Густаво
90' Красная карточка
Dudu X
90' Красная карточка
Дурадо Энрике
90' Красная карточка
Жонас
90' Красная карточка
Жаилсон Марселино
90' Красная карточка
Luan IV
90'+11
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Luan увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
УДАЛЕНИЕ! - Жаилсон Марселино увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
УДАЛЕНИЕ! - Жонас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
УДАЛЕНИЕ! - Дурадо Энрике увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
УДАЛЕНИЕ! - Родригес Эдуардо Перейра Дуду увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90'
УДАЛЕНИЕ! - Куэльяр Густаво увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
87'
Фламенго делает замену. Рибейро Эвертон уходит с поля, а Жонас выходит на его замену.
85'
Палмейрас делает замену. Виллиан Сикейра уходит с поля, а Papagaio выходит на его замену.
74'
Палмейрас делает замену. Мело Фелипе уходит с поля, а Artur Guimaraes выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Луис Виктор получил желтую карточку от судьи
71'
Фламенго делает замену. Jean Lucas уходит с поля, а Виллиан Арао выходит на его замену.
59'
Палмейрас делает замену. Hyoran уходит с поля, а Лима Лукас II выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Мело Фелипе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Алвес Диего получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Matheus Thuler бьет в цель!
Желтая карточка
54'
Matheus Dantas получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Felipe Vizeu получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Rodinei получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Мойсес Лима получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Рибейро Эвертон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Виллиан Сикейра бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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