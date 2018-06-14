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Ботафого
2:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
33' Желтая карточка
Ivaldo
1:0
34' Пенальти
Rodrigo I
45' Желтая карточка
Raphael Veiga
2:0
73' Гол в свои ворота
Renan Lodi
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Ботафого делает замену. Валенсия Леонардо уходит с поля, а Дуду выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Renan Lodi уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
61'
Ботафого делает замену. Luiz Fernando уходит с поля, а Renatinho выходит на его замену.
50'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Гильерме уходит с поля, а Pablo выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!

46'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Bruno Moura уходит с поля, а Renan Lodi выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Raphael Veiga получил желтую карточку от судьи
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Rodrigo Lindoso из команды Ботафого забивает с точки!
Желтая карточка
33'
Ivaldo получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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