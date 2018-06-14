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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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2:0
Конец матча
33' Желтая карточкаIvaldo
1:0
34' ПенальтиRodrigo I
45' Желтая карточкаRaphael Veiga
2:0
73' Гол в свои воротаRenan Lodi
|
33'
34'
1:0
45'
50'
73'
2:0
Состав команд
3
Yago
IV
9
Kieza
39
Bruno
Moura
27
Ivaldo
11
Nikao
30
Bergson
Ботафого 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Jefferson de Oliveira II Вратарь
- 4 Luis Richardo Защитник
- 3 Yago IV Защитник
- 2 Igor Rabello Защитник
- 6 Moises VII Защитник
- 8 Matheus Fernandes Полузащитник
- 5 Rodrigo I Полузащитник
- 11 Luiz Fernando IV Полузащитник
- 10 Валенсия Леонардо Полузащитник
- 7 Rodrigo Pimpao Полузащитник
- 9 Kieza Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Marcelo Conceicao Защитник
- 20 Кальвенте Эсекьель Полузащитник
- 16 Gustavo Costa Полузащитник
- 22 Дуду Полузащитник
- 17 Ренато Сантос Полузащитник
- 18 Brenner Нападающий
- 21 Marcelo III
- 19 Leandro XII
- 13 Silva Marsinio III
- 12 Saulo II
- 15 Gilson I
- 23 Pachu
Атлетико Паранаэнсе 3-4-3
- Основной состав
- 1 Aderbar Santos Вратарь
- 39 Bruno Moura Защитник
- 44 Thiago Heleno Защитник
- 27 Ivaldo Защитник
- 22 Марсиньо Силва Полузащитник
- 15 Guilherme de Aguiar Camacho Полузащитник
- 7 Raphael Veiga Полузащитник
- 26 Карлето Тиаго Полузащитник
- 11 Nikao Нападающий
- 30 Bergson Нападающий
- 17 Guilherme XIV Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Felipe Alves Вратарь
- 8 Павес Эстебан Защитник
- 12 Renan Lodi Полузащитник
- 20 Matheus Rossetto Полузащитник
- 4 Эдер Мартинс Нападающий
- 21 Bill
- 25 Wanderson VIII
- 92 Pablo I
- 91 Honorato Ederson I
Предыдущие игры
Ботафого (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 10.06.2018 Баия 3:3 Ботафого СA
- 07.06.2018 Ботафого 0:0 Сеара СA
- 03.06.2018 Васко да Гама 1:2 Ботафого СA
- 31.05.2018 Сан-Паулу 3:2 Ботафого СA
- 27.05.2018 Ботафого 1:1 Витория СA
- 20.05.2018 Америка Минейро 1:0 Ботафого СA
- 15.05.2018 Ботафого 2:1 Флуминенсе СA
- 10.05.2018 Ботафого 1:1 Аудакс Итальяно КС
- 06.05.2018 Крузейро 1:0 Ботафого СA
- 28.04.2018 Ботафого 2:1 Гремио СA
- 24.04.2018 Спорт Ресифи 1:1 Ботафого СA
- 17.04.2018 Ботафого 1:1 Палмейрас СA
- 13.04.2018 Аудакс Итальяно 1:2 Ботафого КС
- 08.04.2018 Васко да Гама 0:1 Ботафого ЧК
- 01.04.2018 Ботафого 2:3 Васко да Гама ЧК
- 29.03.2018 Фламенго 0:1 Ботафого ЧК
- 25.03.2018 Флуминенсе 3:0 Ботафого КК
- 22.03.2018 Васко да Гама 2:3 Ботафого КК
- 18.03.2018 Ботафого 2:3 Васко да Гама CTRGS
- 11.03.2018 Вольта Редонда 1:1 Ботафого CTRGS
Атлетико Паранаэнсе (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 09.06.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу СA
- 07.06.2018 Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 03.06.2018 Америка Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 01.06.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос СA
- 27.05.2018 Парана 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 21.05.2018 Флуминенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 17.05.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:2 Крузейро К
- 13.05.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро СA
- 11.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Атлетико Паранаэнсе КС
- 06.05.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:3 Палмейрас СA
- 29.04.2018 Баия 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 23.04.2018 Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 20.04.2018 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе К
- 16.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:1 Шапекоэнсе СA
- 13.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ньюэллс Олд Бойз КС
- 08.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Куритиба PCF
- 05.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу К
- 01.04.2018 Куритиба 1:0 Атлетико Паранаэнсе PCF
- 29.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Лондрина ЕК P2S
- 26.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:0 Маринга P2S
Последние игры между собой
Ботафого: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Атлетико Паранаэнсе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 11.11.2017 Ботафого 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 21.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого Серия A
- 30.08.2016 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Серия A
- 26.05.2016 Ботафого 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|2.
|Атлетико Минейро
|12
|7
|2
|3
|24 - 17
|23
|3.
|Сан-Паулу
|12
|6
|5
|1
|18 - 11
|23
|4.
|Интернасьональ
|12
|6
|4
|2
|15 - 8
|22
|5.
|Гремио
|12
|5
|5
|2
|11 - 5
|20
|6.
|Палмейрас
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|7.
|Спорт Ресифи
|12
|5
|4
|3
|15 - 15
|19
|8.
|Крузейро
|12
|5
|3
|4
|8 - 7
|18
|9.
|Ботафого
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|10.
|Коринтианс
|12
|4
|4
|4
|12 - 9
|16
|11.
|Васко да Гама
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|12.
|Флуминенсе
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|13.
|Америка Минейро
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|14.
|Шапекоэнсе
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|15.
|Сантос
|11
|4
|1
|6
|14 - 16
|13
|16.
|Баия
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|17.
|Витория
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|18.
|Парана
|12
|2
|4
|6
|7 - 16
|10
|19.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|2
|3
|7
|10 - 15
|9
|20.
|Сеара
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Ботафого делает замену. Валенсия Леонардо уходит с поля, а Дуду выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Renan Lodi уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
61'
Ботафого делает замену. Luiz Fernando уходит с поля, а Renatinho выходит на его замену.
50'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Гильерме уходит с поля, а Pablo выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Bruno Moura уходит с поля, а Renan Lodi выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Raphael Veiga получил желтую карточку от судьи
34'
Г О О О О Л - Rodrigo Lindoso из команды Ботафого забивает с точки!
33'
Ivaldo получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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