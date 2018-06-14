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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Конец матча
1:0
90' ГолМена Эухенио
90' Желтая карточкаGregore
90' Желтая карточкаДутра Жуниор
90' Желтая карточкаFlavio IX
|
67'
84'
90'
1:0
90'
90'
90'
Состав команд
14
Leo
XV
26
Gregore
17
Elton
I
20
Regis
I
10
Ze
Rafael
21
Kayke
Баия 4-5-1
- Основной состав
- 1 Douglas Friedrich Вратарь
- 2 Nino Paraiba Защитник
- 3 Tiago Pagnussat Защитник
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 14 Leo XV Защитник
- 26 Gregore Полузащитник
- 17 Elton I Полузащитник
- 20 Regis I Полузащитник
- 10 Ze Rafael Полузащитник
- 7 Jose Elber Полузащитник
- 21 Kayke Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Андерсон Оливейра Вратарь
- 6 Мена Эухенио Защитник
- 25 Эверсон Перейра Защитник
- 13 Дуглас Гролли Защитник
- 19 Нилтон Феррейра Полузащитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 27 Italo
- 5 Flavio IX
- 15 Edson III
- 37 Fernandinho IX
- 29 Vinicius X
- 39 Geovane Itinga
Коринтианс 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Walter Leandro Capeloza Artune II Вратарь
- 2 Guilherme Mantuan Защитник
- 34 Pedro Henrique II Защитник
- 3 Henrique XIV Защитник
- 16 Sidcley Ferreira Защитник
- 5 Gabriel Paulista VIII Полузащитник
- 8 Maycon Barberan Полузащитник
- 38 Педринью Роша Полузащитник
- 26 Rodriguinho I Полузащитник
- 31 Маркиньос II Полузащитник
- 9 Roger V Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Marllon Защитник
- 29 Матеус Лейте Защитник
- 47 Emerson Sheik Полузащитник
- 22 Mateus Vital Полузащитник
- 17 Thiago Dos Santos Нападающий
- 19 Дутра Жуниор Нападающий
- 6 Juninho Capixaba
- 39 Bruno Sislo
- 14 Leonardo Rodrigues V
- 1 Caique III
- 28 Paulo Roberto IV
- Главный тренер: Менезес Мано
Предыдущие игры
Баия (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 10.06.2018 Баия 3:3 Ботафого СA
- 08.06.2018 Парана 1:0 Баия СA
- 03.06.2018 Баия 0:2 Гремио СA
- 31.05.2018 Фламенго 2:0 Баия СA
- 27.05.2018 Баия 3:0 Васко да Гама СA
- 24.05.2018 Баия 4:0 Блуминг КС
- 20.05.2018 Палмейрас 3:0 Баия СA
- 13.05.2018 Баия 2:2 Сан-Паулу СA
- 10.05.2018 Баия 3:0 Васко да Гама К
- 07.05.2018 Спорт Ресифи 2:0 Баия СA
- 04.05.2018 Баия 0:0 Ботафого-3 КСВ
- 29.04.2018 Баия 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 27.04.2018 Ботафого-3 1:2 Баия КСВ
- 21.04.2018 Баия 1:0 Сантос СA
- 15.04.2018 Интернасьональ 2:0 Баия СA
- 12.04.2018 Блуминг 1:0 Баия КС
- 08.04.2018 Витория 0:1 Баия Б
- 01.04.2018 Баия 2:1 Витория Б
- 30.03.2018 Ботафого-3 0:2 Баия КСВ
- 25.03.2018 Баия 3:0 Жуазейренсе Б
Коринтианс (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 10.06.2018 Коринтианс 0:0 Витория СA
- 07.06.2018 Коринтианс 1:1 Сантос СA
- 03.06.2018 Фламенго 1:0 Коринтианс СA
- 01.06.2018 Коринтианс 1:0 Америка Минейро СA
- 27.05.2018 Интернасьональ 2:1 Коринтианс СA
- 25.05.2018 Коринтианс 0:1 Мильонариос КЛ
- 20.05.2018 Спорт Ресифи 1:1 Коринтианс СA
- 18.05.2018 Депортиво Лара 2:7 Коринтианс КЛ
- 13.05.2018 Коринтианс 1:0 Палмейрас СA
- 11.05.2018 Коринтианс 3:1 Витория К
- 06.05.2018 Коринтианс 1:1 Сеара СA
- 03.05.2018 Коринтианс 1:2 Индепендьенте КЛ
- 29.04.2018 Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс СA
- 26.04.2018 Витория 0:0 Коринтианс К
- 22.04.2018 Парана 0:4 Коринтианс СA
- 19.04.2018 Индепендьенте 0:1 Коринтианс КЛ
- 15.04.2018 Коринтианс 2:1 Флуминенсе СA
- 08.04.2018 Палмейрас 0:1 Коринтианс П
- 31.03.2018 Коринтианс 0:1 Палмейрас П
- 29.03.2018 Коринтианс 1:0 Сан-Паулу П
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|2.
|Атлетико Минейро
|12
|7
|2
|3
|24 - 17
|23
|3.
|Сан-Паулу
|12
|6
|5
|1
|18 - 11
|23
|4.
|Интернасьональ
|12
|6
|4
|2
|15 - 8
|22
|5.
|Гремио
|12
|5
|5
|2
|11 - 5
|20
|6.
|Палмейрас
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|7.
|Спорт Ресифи
|12
|5
|4
|3
|15 - 15
|19
|8.
|Крузейро
|12
|5
|3
|4
|8 - 7
|18
|9.
|Ботафого
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|10.
|Коринтианс
|12
|4
|4
|4
|12 - 9
|16
|11.
|Васко да Гама
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|12.
|Флуминенсе
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|13.
|Америка Минейро
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|14.
|Шапекоэнсе
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|15.
|Сантос
|11
|4
|1
|6
|14 - 16
|13
|16.
|Баия
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|17.
|Витория
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|18.
|Парана
|12
|2
|4
|6
|7 - 16
|10
|19.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|2
|3
|7
|10 - 15
|9
|20.
|Сеара
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
Второй тайм
90'
Flavio получил желтую карточку от судьи
90'
Дутра Жуниор получил желтую карточку от судьи
90'
Gregore получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Мена Эухенио бьет в цель!
84'
Коринтианс делает замену. Рожер уходит с поля, а Эмерсон выходит на его замену.
77'
Баия делает замену. Douglas Friedrich уходит с поля, а Anderson выходит на его замену.
76'
Коринтианс делает замену. Маркиньос II уходит с поля, а Дутра Жуниор выходит на его замену.
67'
Баия делает замену. Кайке уходит с поля, а Аллионе Агустин выходит на его замену.
46'
Баия делает замену. Jose Elber уходит с поля, а Мена Эухенио выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Коринтианс делает замену. Sidcley уходит с поля, а Juninho Capixaba выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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