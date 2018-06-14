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Баия
1:0
Конец матча
Коринтианс
0'
1:0
90' Гол
Мена Эухенио
90' Желтая карточка
Gregore
90' Желтая карточка
Дутра Жуниор
90' Желтая карточка
Flavio IX
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Flavio получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Дутра Жуниор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Gregore получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Мена Эухенио бьет в цель!
84'
Коринтианс делает замену. Рожер уходит с поля, а Эмерсон выходит на его замену.

77'
Баия делает замену. Douglas Friedrich уходит с поля, а Anderson выходит на его замену.
76'
Коринтианс делает замену. Маркиньос II уходит с поля, а Дутра Жуниор выходит на его замену.
67'
Баия делает замену. Кайке уходит с поля, а Аллионе Агустин выходит на его замену.
46'
Баия делает замену. Jose Elber уходит с поля, а Мена Эухенио выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Коринтианс делает замену. Sidcley уходит с поля, а Juninho Capixaba выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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