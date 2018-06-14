- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2:1
Конец матча
71' Желтая карточкаFabio Santos IV
0:1
78' ГолRonaldo Aparecido Rodrigues II
1:1
81' ГолRoger I
2:1
90' ГолLuan III
|
24'
54'
64'
71'
78'
0:1
81'
1:1
90'
2:1
Состав команд
29
Patric
II
17
Gleison
10
Касарес
Хуан
23
Roger
I
1
Everson
22
Samuel
VII
30
Pio
II
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 29 Patric II Защитник
- 17 Gleison Защитник
- 4 Gabriel Paulista XVI Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 30 Gustavo Blanco Полузащитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 8 Tomas Andrade Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 23 Roger I Полузащитник
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 14 Emerson Junior Защитник
- 26 Jose Ferreira Защитник
- 31 Майкл Полузащитник
- 7 Mendes Elias II Полузащитник
- 20 Matheus Galdezani Полузащитник
- 25 Yago Полузащитник
- 43 Bruno Roberto
- 27 Luan III
- 44 Alerrandro
- 28 Iago Maidana
- 18 Erik IV
- Главный тренер: Кульпи Левир
Сеара 3-5-2
- Основной состав
- 1 Everson Вратарь
- 33 Rafael Pereira I Защитник
- 36 Tiago Alves II Защитник
- 13 Luiz Otavio II Защитник
- 22 Samuel VII Полузащитник
- 5 Ronaldo Aparecido Rodrigues II Полузащитник
- 30 Pio II Полузащитник
- 8 Ricardinho VI Полузащитник
- 91 Joao Lucas II Полузащитник
- 11 Felipe Azevedo Нападающий
- 7 Eder Luis Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Bruno Pires Защитник
- 32 Douglas Coutinho Полузащитник
- 10 Javier Reina Полузащитник
- 37 Romario II
- 55 Matheus Lira
- 89 Arnaldo II
- 18 Luidy
- 83 Fernando Henrique
- 99 Elton V
Предыдущие игры
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 10.06.2018 Атлетико Минейро 5:2 Флуминенсе СA
- 08.06.2018 Америка Минейро 1:3 Атлетико Минейро СA
- 02.06.2018 Атлетико Минейро 3:3 Шапекоэнсе СA
- 31.05.2018 Спорт Ресифи 3:2 Атлетико Минейро СA
- 27.05.2018 Атлетико Минейро 0:1 Фламенго СA
- 19.05.2018 Атлетико Минейро 1:0 Крузейро СA
- 17.05.2018 Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Минейро К
- 13.05.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро СA
- 09.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Сан-Лоренсо КС
- 06.05.2018 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро СA
- 03.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе К
- 29.04.2018 Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс СA
- 22.04.2018 Атлетико Минейро 2:1 Витория СA
- 19.04.2018 Ферровиарио 2:2 Атлетико Минейро К
- 15.04.2018 Васко да Гама 2:1 Атлетико Минейро СA
- 12.04.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Атлетико Минейро КС
- 08.04.2018 Крузейро 2:0 Атлетико Минейро М
- 05.04.2018 Атлетико Минейро 4:0 Ферровиарио К
- 01.04.2018 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро М
- 25.03.2018 Америка Минейро 0:2 Атлетико Минейро М
Сеара (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 10.06.2018 Сеара 2:2 Палмейрас СA
- 07.06.2018 Ботафого 0:0 Сеара СA
- 04.06.2018 Сеара 0:1 Крузейро СA
- 31.05.2018 Шапекоэнсе 2:0 Сеара СA
- 28.05.2018 Сеара 0:1 Гремио СA
- 24.05.2018 Сеара 0:0 Регатас КСВ
- 20.05.2018 Витория 2:1 Сеара СA
- 15.05.2018 Сеара 2:2 Америка Минейро СA
- 11.05.2018 Регатас 3:3 Сеара КСВ
- 06.05.2018 Коринтианс 1:1 Сеара СA
- 29.04.2018 Сеара 0:3 Фламенго СA
- 22.04.2018 Сеара 0:0 Сан-Паулу СA
- 15.04.2018 Сантос 2:0 Сеара СA
- 08.04.2018 Форталеза 1:2 Сеара ЧС
- 05.04.2018 Сеара 2:1 Форталеза ЧС
- 02.04.2018 Сеара 0:1 Униклиник ЧС
- 30.03.2018 Сеара 6:0 Сальгиеро КСВ
- 25.03.2018 Униклиник 0:6 Сеара ЧС
- 23.03.2018 Сеара 2:0 Флореста C2GS
- 21.03.2018 Алагоано 1:1 Сеара КСВ
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
- 02.10.2011 Атлетико Минейро 1:1 Сеара Серия A
- 07.07.2011 Сеара 3:0 Атлетико Минейро Серия A
- 30.09.2010 Сеара 0:0 Атлетико Минейро Серия A
- 06.06.2010 Атлетико Минейро 0:1 Сеара Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|12
|8
|3
|1
|21 - 7
|27
|2.
|Атлетико Минейро
|12
|7
|2
|3
|24 - 17
|23
|3.
|Сан-Паулу
|12
|6
|5
|1
|18 - 11
|23
|4.
|Интернасьональ
|12
|6
|4
|2
|15 - 8
|22
|5.
|Гремио
|12
|5
|5
|2
|11 - 5
|20
|6.
|Палмейрас
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|7.
|Спорт Ресифи
|12
|5
|4
|3
|15 - 15
|19
|8.
|Крузейро
|12
|5
|3
|4
|8 - 7
|18
|9.
|Ботафого
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|10.
|Коринтианс
|12
|4
|4
|4
|12 - 9
|16
|11.
|Васко да Гама
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|12.
|Флуминенсе
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|13.
|Америка Минейро
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|14.
|Шапекоэнсе
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|15.
|Сантос
|11
|4
|1
|6
|14 - 16
|13
|16.
|Баия
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|17.
|Витория
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|18.
|Парана
|12
|2
|4
|6
|7 - 16
|10
|19.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|2
|3
|7
|10 - 15
|9
|20.
|Сеара
|12
|0
|5
|7
|7 - 18
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Luan бьет в цель!
82'
Сеара делает замену. Samuel уходит с поля, а Douglas Coutinho выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Roger Guedes бьет в цель!
78'
Г О О О О Л - Naldo бьет в цель!
71'
Ромеу Фабио Сантос получил желтую карточку от судьи
68'
Сеара делает замену. Дос Сантос Фелипе Азеведо уходит с поля, а Romario выходит на его замену.
64'
Атлетико Минейро делает замену. Gustavo Blanco уходит с поля, а Элиас Мендес Триндаде выходит на его замену.
54'
Атлетико Минейро делает замену. Касарес Хуан уходит с поля, а Luan выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Атлетико Минейро делает замену. Варкен Адилсон уходит с поля, а Yago выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Новости футбола
Топ лиги
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация