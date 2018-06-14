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  5. Серия A
Атлетико Минейро
2:1
Конец матча
Сеара
0'
71' Желтая карточка
Fabio Santos IV
0:1
78' Гол
Ronaldo Aparecido Rodrigues II
1:1
81' Гол
Roger I
2:1
90' Гол
Luan III
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Luan бьет в цель!
82'
Сеара делает замену. Samuel уходит с поля, а Douglas Coutinho выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Roger Guedes бьет в цель!
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Naldo бьет в цель!
Желтая карточка
71'
Ромеу Фабио Сантос получил желтую карточку от судьи

68'
Сеара делает замену. Дос Сантос Фелипе Азеведо уходит с поля, а Romario выходит на его замену.
64'
Сеара делает замену. Pio уходит с поля, а Arnaldo выходит на его замену.
64'
Атлетико Минейро делает замену. Gustavo Blanco уходит с поля, а Элиас Мендес Триндаде выходит на его замену.
54'
Атлетико Минейро делает замену. Касарес Хуан уходит с поля, а Luan выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Атлетико Минейро делает замену. Варкен Адилсон уходит с поля, а Yago выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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