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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
2:2
Конец матча
1:0
8' ГолDominique Badji
2:0
15' ГолСмит Томми
2:1
22' Гол в свои воротаУилсон Дэнни
2:2
24' ГолКатай Александар
29' Желтая карточкаШвайнштайгер Бастиан
45' Желтая карточкаКаппелхоф Йохан
56' Желтая карточкаБлумберг Юхан
85' Красная карточкаКаппелхоф Йохан
89' Желтая карточкаУилсон Дэнни
90' Желтая карточкаDiego Campos
|
8'
1:0
15'
2:0
22'
2:1
24'
2:2
45'
56'
85'
89'
90'
Состав команд
27
Винне
Деклан
19
Прайс
Джек
28
Николсон
Сэм
32
Jack
McBean
Колорадо Рэпидс 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 27 Винне Деклан Защитник
- 4 Уилсон Дэнни Защитник
- 5 Смит Томми Защитник
- 94 Marlon Hairston Полузащитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 19 Прайс Джек Полузащитник
- 28 Николсон Сэм Полузащитник
- 2 Кастильо Эдгар Полузащитник
- 14 Dominique Badji Нападающий
- 32 Jack McBean Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 10 Мэйсон Джо Полузащитник
- 22 Азира Майкл Полузащитник
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 90 Enzo Martinez Полузащитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 11 Гаши Шкельзен Нападающий
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Чикаго Файр 4-3-3
- Основной состав
- 45 Richard Sanchez II Вратарь
- 5 Kevin Ellis Защитник
- 4 Каппелхоф Йохан Защитник
- 3 Brandon Vincent Защитник
- 25 Jorge Corrales Защитник
- 31 Швайнштайгер Бастиан Полузащитник
- 6 Маккарти Дакс Полузащитник
- 13 Brandt Bronico Полузащитник
- 9 Luis Solignac Нападающий
- 23 Николич Неманья Нападающий
- 10 Катай Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Jonathan Campbell Защитник
- 20 Джонсон Даниэль Защитник
- 17 Diego Campos Полузащитник
- 21 Алан Гордон Нападающий
- 30 Stefan Cleveland
- 19 Mohammed Adams
- 28 Elliot Collier
- Главный тренер: Veljko Paunovic
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 10.06.2018 Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 07.06.2018 Нэшвилл 2:0 Колорадо Рэпидс ОК
- 02.06.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 27.05.2018 Колорадо Рэпидс 2:3 Портленд Тимберс М
- 19.05.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 13.05.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 06.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 29.04.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Орландо Сити М
- 22.04.2018 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
Чикаго Файр (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 10.06.2018 Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 07.06.2018 Коламбус Крю 2:2 Чикаго Файр ОК
- 03.06.2018 Чикаго Файр 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 31.05.2018 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 27.05.2018 Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр М
- 20.05.2018 Чикаго Файр 2:3 Хьюстон Динамо М
- 13.05.2018 Коламбус Крю 3:0 Чикаго Файр М
- 10.05.2018 Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт М
- 06.05.2018 Чикаго Файр 1:2 Атланта Юнайтед М
- 28.04.2018 Торонто 2:2 Чикаго Файр М
- 21.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Чикаго Файр М
- 14.04.2018 Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 08.04.2018 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
- 01.04.2018 Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс М
- 17.03.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 11.03.2018 Чикаго Файр 3:4 Спортинг Канзас-Сити М
- 26.10.2017 Чикаго Файр 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.10.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр М
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион М
- 01.10.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити М
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Чикаго Файр: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
- 18.05.2017 Чикаго Файр 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 19.06.2016 Колорадо Рэпидс 2:1 Чикаго Файр МЛС
- 23.08.2015 Чикаго Файр 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 05.06.2014 Колорадо Рэпидс 0:0 Чикаго Файр МЛС
- 20.06.2013 Чикаго Файр 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 01.05.2011 Колорадо Рэпидс 1:1 Чикаго Файр МЛС
- 10.06.2010 Чикаго Файр 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 04.04.2010 Колорадо Рэпидс 2:2 Чикаго Файр МЛС
- 24.08.2009 Чикаго Файр 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 05.07.2009 Колорадо Рэпидс 1:2 Чикаго Файр МЛС
- 14.09.2008 Колорадо Рэпидс 2:0 Чикаго Файр МЛС
- 27.04.2008 Чикаго Файр 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|2.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|3.
|Коламбус Крю
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|8
|2
|4
|30 - 16
|26
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|27 - 23
|24
|6.
|Орландо Сити
|15
|6
|1
|8
|24 - 31
|19
|7.
|Чикаго Файр
|16
|5
|4
|7
|23 - 28
|19
|8.
|Филадельфия Юнион
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|9.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|23 - 27
|15
|10.
|Монреаль Импакт
|16
|5
|0
|11
|18 - 31
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|14
|8
|5
|1
|24 - 14
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|8
|5
|2
|28 - 14
|29
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|7
|3
|4
|29 - 24
|24
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|5
|5
|26 - 30
|23
|5.
|Портленд Тимберс
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|6.
|Реал Солт-Лейк
|15
|7
|1
|7
|19 - 29
|22
|7.
|Хьюстон Динамо
|14
|6
|3
|5
|29 - 21
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|1
|8
|17 - 26
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|15
|2
|4
|9
|24 - 31
|10
|12.
|Колорадо Рэпидс
|14
|2
|3
|9
|16 - 26
|9
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Diego Campos получил желтую карточку от судьи
89'
Уилсон Дэнни получил желтую карточку от судьи
88'
Колорадо Рэпидс делает замену. Блумберг Юхан уходит с поля, а Гаши Шкельзен выходит на его замену.
85'
УДАЛЕНИЕ! - Каппелхоф Йохан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
83'
Колорадо Рэпидс делает замену. Marlon Hairston уходит с поля, а Enzo Martinez выходит на его замену.
82'
Чикаго Файр делает замену. Kevin Ellis уходит с поля, а Алан Гордон выходит на его замену.
80'
Колорадо Рэпидс делает замену. Jack McBean уходит с поля, а Мэйсон Джо выходит на его замену.
75'
Чикаго Файр делает замену. Brandt Bronico уходит с поля, а Elliot Collier выходит на его замену.
62'
Чикаго Файр делает замену. Luis Solignac уходит с поля, а Diego Campos выходит на его замену.
56'
Блумберг Юхан получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Каппелхоф Йохан получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Катай Александар бьет в цель!
22'
Г О О О О Л - Уилсон Дэнни уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
15'
Г О О О О Л - Смит Томми бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Dominique Badji бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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