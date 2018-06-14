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Стадион:
Колорадо Рэпидс
2:2
Конец матча
Чикаго Файр
0'
1:0
8' Гол
Dominique Badji
2:0
15' Гол
Смит Томми
2:1
22' Гол в свои ворота
Уилсон Дэнни
2:2
24' Гол
Катай Александар
29' Желтая карточка
Швайнштайгер Бастиан
45' Желтая карточка
Каппелхоф Йохан
56' Желтая карточка
Блумберг Юхан
85' Красная карточка
Каппелхоф Йохан
89' Желтая карточка
Уилсон Дэнни
90' Желтая карточка
Diego Campos
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Diego Campos получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Уилсон Дэнни получил желтую карточку от судьи
88'
Колорадо Рэпидс делает замену. Блумберг Юхан уходит с поля, а Гаши Шкельзен выходит на его замену.
85'
УДАЛЕНИЕ! - Каппелхоф Йохан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
83'
Колорадо Рэпидс делает замену. Marlon Hairston уходит с поля, а Enzo Martinez выходит на его замену.

82'
Чикаго Файр делает замену. Kevin Ellis уходит с поля, а Алан Гордон выходит на его замену.
80'
Колорадо Рэпидс делает замену. Jack McBean уходит с поля, а Мэйсон Джо выходит на его замену.
75'
Чикаго Файр делает замену. Brandt Bronico уходит с поля, а Elliot Collier выходит на его замену.
62'
Чикаго Файр делает замену. Luis Solignac уходит с поля, а Diego Campos выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Блумберг Юхан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Каппелхоф Йохан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Катай Александар бьет в цель!
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Уилсон Дэнни уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Смит Томми бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Dominique Badji бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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