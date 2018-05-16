Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Фулхэм

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Астон Вилла (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 15.05.2018 Астон Вилла 0:0 Мидлсбро Ч
- 12.05.2018 Мидлсбро 0:1 Астон Вилла Ч
- 06.05.2018 Миллуолл 1:0 Астон Вилла Ч
- 28.04.2018 Астон Вилла 1:1 Дерби Ч
- 21.04.2018 Ипсвич 0:4 Астон Вилла Ч
- 13.04.2018 Астон Вилла 1:0 Лидс Ч
- 10.04.2018 Астон Вилла 1:0 Кардифф Сити Ч
- 07.04.2018 Норвич 3:1 Астон Вилла Ч
- 03.04.2018 Астон Вилла 3:0 Рединг Ч
- 31.03.2018 Халл Сити 0:0 Астон Вилла Ч
- 17.03.2018 Болтон 1:0 Астон Вилла Ч
- 13.03.2018 Астон Вилла 1:3 КПР Ч
- 10.03.2018 Астон Вилла 4:1 Вулверхэмптон Ч
- 06.03.2018 Сандерленд 0:3 Астон Вилла Ч
- 24.02.2018 Шеффилд Уэнсдей 2:4 Астон Вилла Ч
- 20.02.2018 Астон Вилла 1:1 Престон Норт Энд Ч
- 17.02.2018 Фулхэм 2:0 Астон Вилла Ч
- 11.02.2018 Астон Вилла 2:0 Бирмингем Ч
- 03.02.2018 Астон Вилла 3:2 Бёртон Ч
- 30.01.2018 Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла Ч
Фулхэм (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 14.05.2018 Фулхэм 2:0 Дерби Ч
- 11.05.2018 Дерби 1:0 Фулхэм Ч
- 06.05.2018 Бирмингем 3:1 Фулхэм Ч
- 27.04.2018 Фулхэм 2:1 Сандерленд Ч
- 20.04.2018 Миллуолл 0:3 Фулхэм Ч
- 14.04.2018 Фулхэм 1:1 Брентфорд Ч
- 10.04.2018 Фулхэм 1:0 Рединг Ч
- 07.04.2018 Шеффилд Уэнсдей 0:1 Фулхэм Ч
- 03.04.2018 Фулхэм 2:0 Лидс Ч
- 30.03.2018 Норвич 0:2 Фулхэм Ч
- 17.03.2018 Фулхэм 2:2 КПР Ч
- 10.03.2018 Престон Норт Энд 1:2 Фулхэм Ч
- 06.03.2018 Фулхэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Ч
- 03.03.2018 Дерби 1:2 Фулхэм Ч
- 24.02.2018 Фулхэм 2:0 Вулверхэмптон Ч
- 21.02.2018 Бристоль Сити 1:1 Фулхэм Ч
- 17.02.2018 Фулхэм 2:0 Астон Вилла Ч
- 10.02.2018 Болтон 1:1 Фулхэм Ч
- 03.02.2018 Фулхэм 2:0 Ноттингем Форест Ч
- 27.01.2018 Барнсли 1:3 Фулхэм Ч
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Фулхэм: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
- 17.02.2018 Фулхэм 2:0 Астон Вилла .Чемпионшип
- 21.10.2017 Астон Вилла 2:1 Фулхэм .Чемпионшип
- 17.04.2017 Фулхэм 3:1 Астон Вилла .Чемпионшип
- 22.10.2016 Астон Вилла 1:0 Фулхэм .Чемпионшип
- 11.07.2015 Астон Вилла 1:3 Фулхэм Товарищеские матчи. Клубы
- 05.04.2014 Астон Вилла 1:2 Фулхэм Премьер-лига
- 08.12.2013 Фулхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига
- 13.04.2013 Астон Вилла 1:1 Фулхэм Премьер-лига
- 20.10.2012 Фулхэм 1:0 Астон Вилла Премьер-лига
- 10.03.2012 Астон Вилла 1:0 Фулхэм Премьер-лига
- 13.08.2011 Фулхэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига
- 05.02.2011 Астон Вилла 2:2 Фулхэм Премьер-лига
- 06.11.2010 Фулхэм 1:1 Астон Вилла Премьер-лига
- 30.01.2010 Фулхэм 0:2 Астон Вилла Премьер-лига
- 30.08.2009 Астон Вилла 2:0 Фулхэм Премьер-лига
- 09.05.2009 Фулхэм 3:1 Астон Вилла Премьер-лига
- 29.11.2008 Астон Вилла 0:0 Фулхэм Премьер-лига
- 03.02.2008 Фулхэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига
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Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - ФулхэмДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 13 минут, которая состоится 26.05.2018.
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Прогнозы на матч Астон Вилла - Фулхэм
Астон Вилла
61.5% (83)
Ничья:
19.3% (26)
Фулхэм
19.3% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Астон Вилла:
35.6% (48)
1:0 Астон Вилла:
17% (23)
1:1 Ничья:
14.1% (19)
1:2 Фулхэм:
9.6% (13)
0:1 Фулхэм:
5.2% (7)
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