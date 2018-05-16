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Стадион:
Астон Вилла
 
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Фулхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Фулхэм

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 13 минут, которая состоится 26.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Астон Вилла - Фулхэм
Астон Вилла
61.5% (83)
Ничья:
19.3% (26)
Фулхэм
19.3% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Астон Вилла:
35.6% (48)
Астон Вилла:
17% (23)
Ничья:
14.1% (19)
Фулхэм:
9.6% (13)
Фулхэм:
5.2% (7)
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