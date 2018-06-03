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Стадион: Stadio P.C. Tombolato
2:2
Итог доп. времени
44' Желтая карточкаСеттембрини Андреа
50' Желтая карточкаТельо Андрес
0:1
51' ГолГалано Кристиан
57' Желтая карточкаСабелли Стефано
1:1
58' ГолБартоломей Паоло
65' Желтая карточкаДьомбер Норберт
2:1
69' ГолБартоломей Паоло
77' Желтая карточкаСкенетти Андреа
82' Желтая карточкаБартоломей Паоло
2:2
88' ГолНене Да Сильва
90' Желтая карточкаНене Да Сильва
114' Вторая желтая карточкаДьомбер Норберт
117' Красная карточкаБриенца Франко
119' Красная карточкаСабелли Стефано
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50'
51'
0:1
57'
58'
1:1
65'
69'
2:1
77'
82'
88'
2:2
90'
114'
117'
119'
Состав команд
29
Видо
Лука
17
Марроне
Лука
19
Балковец
Юре
21
Тельо
Андрес
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 2 Сальви Алессандро Защитник
- 24 Адорни Давиде Защитник
- 13 Варньер Марко Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 27 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 29 Видо Лука Нападающий
- 11 Куаме Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Палеари Альберто Вратарь
- 14 Пецци Энрико Защитник
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 10 Кьяретти Лукас Полузащитник
- 5 Лора Филиппо Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 26 Фасоло Джулио Нападающий
- 17 Luca Strizzolo Нападающий
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- 23 Matteo Liviero
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 4 Сабелли Стефано Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 17 Марроне Лука Защитник
- 19 Балковец Юре Защитник
- 14 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 23 Йоколано Симоне Нападающий
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Берарди Алессандро Вратарь
- 22 Victor De Lucia Вратарь
- 15 Кассани Маттиа Защитник
- 5 Ойконому Мариос Защитник
- 30 Диаките Мобидо Защитник
- 13 Андерсон Дхаван Защитник
- 16 Импрота Риккардо Полузащитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 18 Karamoko Cisse Нападающий
- 24 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 9 Козак Либор Нападающий
- 10 Бриенца Франко Нападающий
- 34 Emanuele Conti
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Предыдущие игры
Читтаделла (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 18.05.2018 Читтаделла 2:0 Про Верчелли СB
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Авеллино 0:2 Читтаделла СB
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 13.04.2018 Парма 0:0 Читтаделла СB
- 07.04.2018 Тернана 5:1 Читтаделла СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
Бари (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 18.05.2018 Бари 2:0 Карпи СB
- 12.05.2018 Парма 1:0 Бари СB
- 05.05.2018 Бари 3:1 Перуджа СB
- 30.04.2018 Палермо 1:1 Бари СB
- 27.04.2018 Бари 1:0 Виртус Энтелла СB
- 21.04.2018 Фоджа 1:1 Бари СB
- 17.04.2018 Бари 1:1 Новара СB
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
- 02.04.2018 Авеллино 1:2 Бари СB
- 28.03.2018 Асколи 1:0 Бари СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Бари 2:2 Про Верчелли СB
- 24.02.2018 Тернана 1:2 Бари СB
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Бари: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари Серия B
- 20.10.2017 Бари 4:2 Читтаделла Серия B
- 21.01.2017 Читтаделла 2:0 Бари Серия B
- 27.08.2016 Бари 1:2 Читтаделла Серия B
- 02.05.2015 Бари 1:0 Читтаделла Серия B
- 13.12.2014 Читтаделла 0:1 Бари Серия B
- 19.05.2014 Бари 1:0 Читтаделла Серия B
- 21.12.2013 Читтаделла 1:1 Бари Серия B
- 30.12.2012 Читтаделла 1:1 Бари Серия B
- 25.08.2012 Бари 2:1 Читтаделла Серия B
- 05.05.2012 Читтаделла 1:0 Бари Серия B
- 05.12.2011 Бари 2:2 Читтаделла Серия B
- 21.03.2009 Бари 2:0 Читтаделла Серия B
- 28.10.2008 Читтаделла 1:1 Бари Серия B
Читтаделла
Бари
-
6 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 3
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Дополнительное время
119'
Сабелли Стефано получает вторую желтую карточку. Удаление.
119'
УДАЛЕНИЕ! - Сабелли Стефано увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
117'
УДАЛЕНИЕ! - Бриенца Франко увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
114'
Дьомбер Норберт получает вторую желтую карточку. Удаление.
108'
Читтаделла делает замену. Amedeo Benedetti уходит с поля, а Пецци Энрико выходит на его замену.
Дополнительное время
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Нене Да Сильва получил желтую карточку от судьи
88'
Г О О О О Л - Нене Да Сильва бьет в цель!
87'
Читтаделла делает замену. Куаме Кристиан уходит с поля, а Паза Симоне выходит на его замену.
82'
Бартоломей Паоло получил желтую карточку от судьи
78'
Читтаделла делает замену. Видо Лука уходит с поля, а Luca Strizzolo выходит на его замену.
77'
Скенетти Андреа получил желтую карточку от судьи
76'
Бари делает замену. Галано Кристиан уходит с поля, а Флоро Флорес Антонио выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Бартоломей Паоло бьет в цель!
65'
Дьомбер Норберт получил желтую карточку от судьи
63'
Бари делает замену. Йоколано Симоне уходит с поля, а Карамоко Сиссе выходит на его замену.
63'
Бари делает замену. Сабелли Стефано уходит с поля, а Бриенца Франко выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Бартоломей Паоло бьет в цель!
57'
Сабелли Стефано получил желтую карточку от судьи
51'
Г О О О О Л - Галано Кристиан бьет в цель!
50'
Тельо Андрес получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Сеттембрини Андреа получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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