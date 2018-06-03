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Стадион:
Читтаделла
2:2
Итог доп. времени
Бари
0'
44' Желтая карточка
Сеттембрини Андреа
50' Желтая карточка
Тельо Андрес
0:1
51' Гол
Галано Кристиан
57' Желтая карточка
Сабелли Стефано
1:1
58' Гол
Бартоломей Паоло
65' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
2:1
69' Гол
Бартоломей Паоло
77' Желтая карточка
Скенетти Андреа
82' Желтая карточка
Бартоломей Паоло
2:2
88' Гол
Нене Да Сильва
90' Желтая карточка
Нене Да Сильва
114' Вторая желтая карточка
Дьомбер Норберт
117' Красная карточка
Бриенца Франко
119' Красная карточка
Сабелли Стефано
120'
Дополнительное время
119'
Сабелли Стефано получает вторую желтую карточку. Удаление.
119'
УДАЛЕНИЕ! - Сабелли Стефано увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
117'
УДАЛЕНИЕ! - Бриенца Франко увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
114'
Дьомбер Норберт получает вторую желтую карточку. Удаление.
108'
Читтаделла делает замену. Amedeo Benedetti уходит с поля, а Пецци Энрико выходит на его замену.
Дополнительное время
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Желтая карточка
90'
Нене Да Сильва получил желтую карточку от судьи
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Нене Да Сильва бьет в цель!
87'
Читтаделла делает замену. Куаме Кристиан уходит с поля, а Паза Симоне выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Бартоломей Паоло получил желтую карточку от судьи
78'
Читтаделла делает замену. Видо Лука уходит с поля, а Luca Strizzolo выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Скенетти Андреа получил желтую карточку от судьи
76'
Бари делает замену. Галано Кристиан уходит с поля, а Флоро Флорес Антонио выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Бартоломей Паоло бьет в цель!
Желтая карточка
65'
Дьомбер Норберт получил желтую карточку от судьи
63'
Бари делает замену. Йоколано Симоне уходит с поля, а Карамоко Сиссе выходит на его замену.
63'
Бари делает замену. Сабелли Стефано уходит с поля, а Бриенца Франко выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Бартоломей Паоло бьет в цель!
Желтая карточка
57'
Сабелли Стефано получил желтую карточку от судьи
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Галано Кристиан бьет в цель!
Желтая карточка
50'
Тельо Андрес получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Сеттембрини Андреа получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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