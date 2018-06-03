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Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
15' Желтая карточкаГарофало Агостино
1:0
30' ГолШтулац Лео
|
30'
1:0
Состав команд
13
Marco
Modolo
18
Сучиу
Сергиу
19
Гейхо
Алекс
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 1 Аудеро Эмиль Вратарь
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 3 Брускаджин Маттео Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 5 Штулац Лео Полузащитник
- 18 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 26 Гарофало Агостино Полузащитник
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 22 Руссо Данило Вратарь
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 10 Gianni Fabiano Полузащитник
- 11 Фиренце Марко Полузащитник
- 31 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- 8 Evans Soligo
- 14 Пинато Марко
Перуджа 3-5-2
- Основной состав
- 3 Леали Никола Вратарь
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 18 Дель Прете Лоренцо Защитник
- 6 Giangiacomo Magnani Защитник
- 11 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 23 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 15 Santiago Colombatto Полузащитник
- 21 Диаманти Алессандро Полузащитник
- 4 Паяч Марко Полузащитник
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- 27 Черри Альберто Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Timothy Nocchi Вратарь
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 29 Джермони Лука Полузащитник
- 2 Дзанон Дамиано Полузащитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 28 Christian Kouan
- 12 Alessandro Santopadre
- 5 Алехандро Гонсалес V
- 16 Filippo Ranocchia
- Emmanuel Achy
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Венеция (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 05.05.2018 Венеция 2:1 Фоджа СB
- 01.05.2018 Про Верчелли 0:2 Венеция СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Новара 1:3 Венеция СB
- 17.04.2018 Венеция 2:0 Виртус Энтелла СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 27.02.2018 Венеция 2:0 Тернана СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
Перуджа (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 18.05.2018 Эмполи 2:1 Перуджа СB
- 12.05.2018 Перуджа 1:1 Новара СB
- 05.05.2018 Бари 3:1 Перуджа СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 22.04.2018 Перуджа 2:3 Тернана СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 09.04.2018 Авеллино 2:0 Перуджа СB
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
Последние игры между собой
Венеция
Перуджа
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Первый тайм
30'
Г О О О О Л - Штулац Лео бьет в цель!
15'
Гарофало Агостино получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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