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Стадион:
Венеция
1:0
Первый тайм: 31'
Перуджа
0'
15' Желтая карточка
Гарофало Агостино
1:0
30' Гол
Штулац Лео
31'
Первый тайм
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Штулац Лео бьет в цель!
Желтая карточка
15'
Гарофало Агостино получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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