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Стадион: Stadio P.C. Tombolato
1:1
Конец матча
13' Желтая карточкаПаганини Лука
0:1
17' ГолПаганини Лука
26' Желтая карточкаСеттембрини Андреа
1:1
43' Гол в свои воротаБригенти Николо
61' Желтая карточкаГори Мирко
64' Желтая карточкаПаза Симоне
74' Желтая карточкаДионизи Федерико
74' Желтая карточкаПецци Энрико
77' Желтая карточкаСальви Алессандро
83' Желтая карточкаLuca Strizzolo
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13'
17'
0:1
43'
1:1
61'
64'
74'
74'
83'
Состав команд
14
Пецци
Энрико
20
Паза
Симоне
37
Коне
Мусса
28
Чано
Камилло
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 2 Сальви Алессандро Защитник
- 24 Адорни Давиде Защитник
- 13 Варньер Марко Защитник
- 14 Пецци Энрико Защитник
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 27 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 10 Кьяретти Лукас Полузащитник
- 11 Куаме Кристиан Нападающий
- 17 Luca Strizzolo Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Палеари Альберто Вратарь
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 5 Лора Филиппо Полузащитник
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- 26 Фасоло Джулио Нападающий
- 29 Видо Лука Нападающий
- 23 Matteo Liviero
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Фрозиноне 3-5-2
- Основной состав
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 13 Чофани Маттео Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 23 Бригенти Николо Защитник
- 17 Паганини Лука Полузащитник
- 37 Коне Мусса Полузащитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 3 Кривелло Роберто Полузащитник
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- 28 Чано Камилло Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 35 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 6 Emmanuel Besea Полузащитник
- 20 Читро Никола Нападающий
- 31 Francesco Verde
- 19 Luca Matarese
- 16 Michele Volpe
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Предыдущие игры
Читтаделла (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 03.06.2018 Читтаделла 2:2 Бари СB
- 18.05.2018 Читтаделла 2:0 Про Верчелли СB
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Авеллино 0:2 Читтаделла СB
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 13.04.2018 Парма 0:0 Читтаделла СB
- 07.04.2018 Тернана 5:1 Читтаделла СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
Фрозиноне (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 18.05.2018 Фрозиноне 2:2 Фоджа СB
- 12.05.2018 Виртус Энтелла 0:1 Фрозиноне СB
- 05.05.2018 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 01.05.2018 Брешия 1:2 Фрозиноне СB
- 28.04.2018 Чезена 1:0 Фрозиноне СB
- 23.04.2018 Фрозиноне 2:4 Эмполи СB
- 17.04.2018 Авеллино 0:2 Фрозиноне СB
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
- 07.04.2018 Парма 2:0 Фрозиноне СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Тернана 0:0 Фрозиноне СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 6
Фрозиноне: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 0
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне Серия B
- 03.09.2017 Фрозиноне 2:1 Читтаделла Серия B
- 06.03.2017 Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B
- 08.10.2016 Читтаделла 2:3 Фрозиноне Серия B
- 09.05.2015 Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B
- 20.12.2014 Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B
- 12.02.2011 Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B
- 18.09.2010 Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B
- 08.05.2010 Читтаделла 0:1 Фрозиноне Серия B
- 12.12.2009 Фрозиноне 2:1 Читтаделла Серия B
- 23.05.2009 Фрозиноне 1:0 Читтаделла Серия B
- 10.01.2009 Читтаделла 0:0 Фрозиноне Серия B
Читтаделла
Фрозиноне
-
1 Офсайды 0
-
27 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Фрозиноне делает замену. Дионизи Федерико уходит с поля, а Читро Никола выходит на его замену.
87'
Читтаделла делает замену. Кьяретти Лукас уходит с поля, а Лора Филиппо выходит на его замену.
83'
Luca Strizzolo получил желтую карточку от судьи
80'
Читтаделла делает замену. Сеттембрини Андреа уходит с поля, а Йори Мануэль выходит на его замену.
77'
Сальви Алессандро получил желтую карточку от судьи
76'
Фрозиноне делает замену. Саммарко Паоло уходит с поля, а Чибсах Юссиф выходит на его замену.
74'
Пецци Энрико получил желтую карточку от судьи
74'
Дионизи Федерико получил желтую карточку от судьи
67'
Читтаделла делает замену. Куаме Кристиан уходит с поля, а Видо Лука выходит на его замену.
64'
Паза Симоне получил желтую карточку от судьи
61'
Гори Мирко получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Фрозиноне делает замену. Паганини Лука уходит с поля, а Крайнц Лука выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Бригенти Николо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
26'
Сеттембрини Андреа получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Паганини Лука бьет в цель!
13'
Паганини Лука получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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