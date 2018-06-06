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Стадион:
Читтаделла
1:1
Конец матча
Фрозиноне
0'
13' Желтая карточка
Паганини Лука
0:1
17' Гол
Паганини Лука
26' Желтая карточка
Сеттембрини Андреа
1:1
43' Гол в свои ворота
Бригенти Николо
61' Желтая карточка
Гори Мирко
64' Желтая карточка
Паза Симоне
74' Желтая карточка
Дионизи Федерико
74' Желтая карточка
Пецци Энрико
77' Желтая карточка
Сальви Алессандро
83' Желтая карточка
Luca Strizzolo
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Фрозиноне делает замену. Дионизи Федерико уходит с поля, а Читро Никола выходит на его замену.
87'
Читтаделла делает замену. Кьяретти Лукас уходит с поля, а Лора Филиппо выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Luca Strizzolo получил желтую карточку от судьи
80'
Читтаделла делает замену. Сеттембрини Андреа уходит с поля, а Йори Мануэль выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Сальви Алессандро получил желтую карточку от судьи

76'
Фрозиноне делает замену. Саммарко Паоло уходит с поля, а Чибсах Юссиф выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Пецци Энрико получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Дионизи Федерико получил желтую карточку от судьи
67'
Читтаделла делает замену. Куаме Кристиан уходит с поля, а Видо Лука выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Паза Симоне получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Гори Мирко получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Фрозиноне делает замену. Паганини Лука уходит с поля, а Крайнц Лука выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Бригенти Николо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
26'
Сеттембрини Андреа получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Паганини Лука бьет в цель!
Желтая карточка
13'
Паганини Лука получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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