  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
  6. Повышение в классе
  7. Плей-офф
  8. 1/2 финала
Стадион:
Венеция
0:0
Первый тайм: 27'
Палермо
0'
17' Желтая карточка
Marco Modolo
27'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Первый тайм
Желтая карточка
17'
Marco Modolo получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация