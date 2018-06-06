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Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
17' Желтая карточкаMarco Modolo
|
17'
Состав команд
13
Marco
Modolo
14
Пинато
Марко
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 1 Аудеро Эмиль Вратарь
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 3 Брускаджин Маттео Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 5 Штулац Лео Полузащитник
- 14 Пинато Марко Полузащитник
- 31 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Руссо Данило Вратарь
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 21 Фрей Николя Полузащитник
- 18 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 10 Gianni Fabiano Полузащитник
- 11 Фиренце Марко Полузащитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- 8 Evans Soligo
Палермо 4-3-3
- Основной состав
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 3 Рисполи Андреа Защитник
- 2 Беллучи Джузеппе Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 19 Алеесами Хайтам Защитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 7 Трайковски Александар Нападающий
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 20 Ла Гумина Антонино Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Струна Альяж Защитник
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 23 Фьоре Корентин Защитник
- 4 Andrea Accardi Защитник
- 13 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 14 Gabriele Rolando Полузащитник
- 10 Коронадо Игор Полузащитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 16 Балог Норберт Нападающий
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- 1 Luca Maniero II
- 32 Andrea Ingegneri
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Предыдущие игры
Венеция (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 03.06.2018 Венеция 3:0 Перуджа СB
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 05.05.2018 Венеция 2:1 Фоджа СB
- 01.05.2018 Про Верчелли 0:2 Венеция СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Новара 1:3 Венеция СB
- 17.04.2018 Венеция 2:0 Виртус Энтелла СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 27.02.2018 Венеция 2:0 Тернана СB
- 23.02.2018 Парма 1:1 Венеция СB
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
Палермо (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Палермо 0:0 Чезена СB
- 05.05.2018 Тернана 2:3 Палермо СB
- 30.04.2018 Палермо 1:1 Бари СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Палермо 3:0 Авеллино СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 17.03.2018 Новара 2:2 Палермо СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
Последние игры между собой
Венеция
Палермо
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
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Первый тайм
17'
Marco Modolo получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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