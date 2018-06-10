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Стадион: Stadio Benito Stirpe
1:1
Конец матча
1:0
47' ГолГори Мирко
73' Желтая карточкаКьяретти Лукас
1:1
75' ГолКуаме Кристиан
87' Желтая карточкаВарньер Марко
88' Желтая карточкаКривелло Роберто
90' Вторая желтая карточкаВарньер Марко
90' Желтая карточкаЧано Камилло
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47'
1:0
73'
75'
1:1
87'
88'
90'
90'
Состав команд
32
Крайнц
Лука
35
Чибсах
Юссиф
28
Чано
Камилло
Фрозиноне 3-5-2
- Основной состав
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 13 Чофани Маттео Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 19 Luca Matarese Полузащитник
- 35 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 3 Кривелло Роберто Полузащитник
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- 28 Чано Камилло Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 6 Emmanuel Besea Полузащитник
- 37 Коне Мусса Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 21 Саммарко Паоло Полузащитник
- 20 Читро Никола Нападающий
- 16 Michele Volpe
- 31 Francesco Verde
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 2 Сальви Алессандро Защитник
- 24 Адорни Давиде Защитник
- 13 Варньер Марко Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 5 Лора Филиппо Полузащитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 29 Видо Лука Нападающий
- 17 Luca Strizzolo Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Палеари Альберто Вратарь
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 14 Пецци Энрико Защитник
- 10 Кьяретти Лукас Полузащитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 26 Фасоло Джулио Нападающий
- 11 Куаме Кристиан Нападающий
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- 23 Matteo Liviero
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Предыдущие игры
Фрозиноне (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 06.06.2018 Читтаделла 1:1 Фрозиноне СB
- 18.05.2018 Фрозиноне 2:2 Фоджа СB
- 12.05.2018 Виртус Энтелла 0:1 Фрозиноне СB
- 05.05.2018 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 01.05.2018 Брешия 1:2 Фрозиноне СB
- 28.04.2018 Чезена 1:0 Фрозиноне СB
- 23.04.2018 Фрозиноне 2:4 Эмполи СB
- 17.04.2018 Авеллино 0:2 Фрозиноне СB
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
- 07.04.2018 Парма 2:0 Фрозиноне СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Тернана 0:0 Фрозиноне СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 10.03.2018 Палермо 1:0 Фрозиноне СB
- 03.03.2018 Фрозиноне 1:0 Новара СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Фрозиноне 1:3 Перуджа СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
Читтаделла (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 06.06.2018 Читтаделла 1:1 Фрозиноне СB
- 03.06.2018 Читтаделла 2:2 Бари СB
- 18.05.2018 Читтаделла 2:0 Про Верчелли СB
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Авеллино 0:2 Читтаделла СB
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 13.04.2018 Парма 0:0 Читтаделла СB
- 07.04.2018 Тернана 5:1 Читтаделла СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Читтаделла 1:1 Эмполи СB
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 0
Читтаделла: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 6
- 06.06.2018 Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне Серия B
- 03.09.2017 Фрозиноне 2:1 Читтаделла Серия B
- 06.03.2017 Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B
- 08.10.2016 Читтаделла 2:3 Фрозиноне Серия B
- 09.05.2015 Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B
- 20.12.2014 Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B
- 12.02.2011 Фрозиноне 1:1 Читтаделла Серия B
- 18.09.2010 Читтаделла 1:1 Фрозиноне Серия B
- 08.05.2010 Читтаделла 0:1 Фрозиноне Серия B
- 12.12.2009 Фрозиноне 2:1 Читтаделла Серия B
- 23.05.2009 Фрозиноне 1:0 Читтаделла Серия B
- 10.01.2009 Читтаделла 0:0 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне
Читтаделла
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
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Второй тайм
90'
Чано Камилло получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Варньер Марко получает вторую желтую карточку. Удаление.
88'
Кривелло Роберто получил желтую карточку от судьи
87'
Варньер Марко получил желтую карточку от судьи
85'
Фрозиноне делает замену. Luca Matarese уходит с поля, а Фрара Алессандро выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Куаме Кристиан бьет в цель!
73'
Кьяретти Лукас получил желтую карточку от судьи
71'
Фрозиноне делает замену. Дионизи Федерико уходит с поля, а Читро Никола выходит на его замену.
70'
Читтаделла делает замену. Скенетти Андреа уходит с поля, а Арригини Андреа выходит на его замену.
68'
Фрозиноне делает замену. Соддимо Данило уходит с поля, а Коне Мусса выходит на его замену.
59'
Читтаделла делает замену. Лора Филиппо уходит с поля, а Кьяретти Лукас выходит на его замену.
54'
Читтаделла делает замену. Luca Strizzolo уходит с поля, а Куаме Кристиан выходит на его замену.
47'
Г О О О О Л - Гори Мирко бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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