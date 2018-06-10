  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
  6. Повышение в классе
  7. Плей-офф
  8. 1/2 финала
Стадион:
Фрозиноне
1:1
Конец матча
Читтаделла
0'
1:0
47' Гол
Гори Мирко
73' Желтая карточка
Кьяретти Лукас
1:1
75' Гол
Куаме Кристиан
87' Желтая карточка
Варньер Марко
88' Желтая карточка
Кривелло Роберто
90' Вторая желтая карточка
Варньер Марко
90' Желтая карточка
Чано Камилло
90'+9
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Чано Камилло получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Варньер Марко получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
88'
Кривелло Роберто получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Варньер Марко получил желтую карточку от судьи
85'
Фрозиноне делает замену. Luca Matarese уходит с поля, а Фрара Алессандро выходит на его замену.

Описание гола
75'
Г О О О О Л - Куаме Кристиан бьет в цель!
Желтая карточка
73'
Кьяретти Лукас получил желтую карточку от судьи
71'
Фрозиноне делает замену. Дионизи Федерико уходит с поля, а Читро Никола выходит на его замену.
70'
Читтаделла делает замену. Скенетти Андреа уходит с поля, а Арригини Андреа выходит на его замену.
68'
Фрозиноне делает замену. Соддимо Данило уходит с поля, а Коне Мусса выходит на его замену.
59'
Читтаделла делает замену. Лора Филиппо уходит с поля, а Кьяретти Лукас выходит на его замену.
54'
Читтаделла делает замену. Luca Strizzolo уходит с поля, а Куаме Кристиан выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Гори Мирко бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация