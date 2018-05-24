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Стадион:
Виртус Энтелла
0:0
Перерыв
Асколи
0'
25' Желтая карточка
Бьянки Томмазо
27' Желтая карточка
Guillame Gigliotti
40' Желтая карточка
Эрамо Мирко
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Эрамо Мирко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Guillaume Gigliotti получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Бьянки Томмазо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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