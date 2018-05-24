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Стадион: Комунале ди Кьявари
0:0
Перерыв
25' Желтая карточкаБьянки Томмазо
27' Желтая карточкаGuillame Gigliotti
40' Желтая карточкаЭрамо Мирко
|
25'
40'
Состав команд
23
Крими
Марко
14
Эрамо
Мирко
30
Араму
Маттиа
14
Vasile
Mogos
Виртус Энтелла 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Andrea Paroni Вратарь
- 2 Де Сантис Эрос Защитник
- 15 Пеллиццер Микеле Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 3 Алийи Насер Защитник
- 16 Гатто Леонардо Полузащитник
- 23 Крими Марко Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 14 Эрамо Мирко Полузащитник
- 30 Араму Маттиа Полузащитник
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 13 Бенедетти Симоне Защитник
- 6 Кремонези Микеле Защитник
- 29 Бривио Давиде Защитник
- 11 Simone Icardi Полузащитник
- 18 Ллуллаку Аздрен Полузащитник
- 25 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 21 Manuel Di Paola Полузащитник
- 10 Де Лука Джузеппе Нападающий
- 24 Tomi Petrovic Нападающий
- 12 Samuelle Massolo
- 26 Michele Currarino
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Асколи 3-5-1-1
- Основной состав
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 24 Emanuele Padella Защитник
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 14 Vasile Mogos Полузащитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 32 Franck Kanoute Полузащитник
- 6 Бьянки Томмазо Полузащитник
- 26 Giovanni Pinto Полузащитник
- 27 Клеменца Лука Полузащитник
- 45 Моначелло Гаетано Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 18 Samuele Parlati Полузащитник
- 11 Gianmarco De Feo Полузащитник
- 33 Daniele Mignanelli Полузащитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 29 Бальдини Энрико Полузащитник
- 25 Filippo Florio Полузащитник
- 9 Роззети Лоренцо Нападающий
- 10 Ignacio Lores Нападающий
- 23 Ганц Симоне Нападающий
- 31 Matteo Perri
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 18.05.2018 Новара 0:1 Виртус Энтелла СB
- 12.05.2018 Виртус Энтелла 0:1 Фрозиноне СB
- 05.05.2018 Салернитана 1:0 Виртус Энтелла СB
- 01.05.2018 Виртус Энтелла 1:1 Асколи СB
- 27.04.2018 Бари 1:0 Виртус Энтелла СB
- 21.04.2018 Виртус Энтелла 3:2 Про Верчелли СB
- 17.04.2018 Венеция 2:0 Виртус Энтелла СB
- 14.04.2018 Виртус Энтелла 1:1 Авеллино СB
- 08.04.2018 Чезена 3:0 Виртус Энтелла СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
Асколи (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 18.05.2018 Асколи 0:0 Брешия СB
- 12.05.2018 Пескара 0:1 Асколи СB
- 05.05.2018 Асколи 1:1 Авеллино СB
- 01.05.2018 Виртус Энтелла 1:1 Асколи СB
- 28.04.2018 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 21.04.2018 Кремонезе 1:2 Асколи СB
- 16.04.2018 Асколи 0:1 Парма СB
- 13.04.2018 Фоджа 3:0 Асколи СB
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 28.03.2018 Асколи 1:0 Бари СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Асколи 2:1 Тернана СB
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Асколи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Виртус Энтелла
Асколи
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0 Офсайды 0
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6 Нарушения правил 7
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1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
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0 Замены 0
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53 Владение мячом, % 47
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Эрамо Мирко получил желтую карточку от судьи
27'
Guillaume Gigliotti получил желтую карточку от судьи
25'
Бьянки Томмазо получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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