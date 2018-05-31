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Стадион:
Асколи
0:0
Второй тайм: 68'
Виртус Энтелла
0'
50' Желтая карточка
Franck Kanoute
57' Желтая карточка
Бенедетти Симоне
62' Желтая карточка
Vasile Mogos
63' Желтая карточка
Emanuele Padella
68'
Второй тайм
Желтая карточка
63'
Emanuele Padella получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
62'
Vasile Mogos получил желтую карточку от судьи
59'
Виртус Энтелла делает замену. Гатто Леонардо уходит с поля, а Simone Icardi выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Бенедетти Симоне получил желтую карточку от судьи
53'
Асколи делает замену. Бальдини Энрико уходит с поля, а Д'Урсо Кристиан выходит на его замену.
51'
Виртус Энтелла делает замену. Алийи Насер уходит с поля, а Де Лука Джузеппе выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Franck Kanoute получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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