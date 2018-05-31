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Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
0:0
Второй тайм: 68'
50' Желтая карточкаFranck Kanoute
57' Желтая карточкаБенедетти Симоне
62' Желтая карточкаVasile Mogos
63' Желтая карточкаEmanuele Padella
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50'
57'
62'
63'
Состав команд
14
Vasile
Mogos
19
Аддэ
Брайт
Асколи 3-5-1-1
- Основной состав
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 24 Emanuele Padella Защитник
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 14 Vasile Mogos Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 32 Franck Kanoute Полузащитник
- 29 Бальдини Энрико Полузащитник
- 26 Giovanni Pinto Полузащитник
- 27 Клеменца Лука Полузащитник
- 45 Моначелло Гаетано Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 33 Daniele Mignanelli Полузащитник
- 25 Filippo Florio Полузащитник
- 18 Samuele Parlati Полузащитник
- 7 Мартиньо Рафаэль Полузащитник
- 11 Gianmarco De Feo Полузащитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 23 Ганц Симоне Нападающий
- 39 Danilo Ventola
- 32 Edoardo Tassi
- 12 Vincenzo Venditti
- 31 Matteo Perri
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Виртус Энтелла 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Andrea Paroni Вратарь
- 6 Кремонези Микеле Защитник
- 15 Пеллиццер Микеле Защитник
- 3 Алийи Насер Защитник
- 13 Бенедетти Симоне Защитник
- 17 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 23 Крими Марко Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 16 Гатто Леонардо Полузащитник
- 30 Араму Маттиа Полузащитник
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 2 Де Сантис Эрос Защитник
- 4 Белли Франческо Защитник
- 29 Бривио Давиде Защитник
- 25 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 11 Simone Icardi Полузащитник
- 18 Ллуллаку Аздрен Полузащитник
- 21 Manuel Di Paola Полузащитник
- 10 Де Лука Джузеппе Нападающий
- 20 Davide Diaw Нападающий
- 7 Ниццетто Лука Нападающий
- 24 Tomi Petrovic Нападающий
- 26 Michele Currarino
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Предыдущие игры
Асколи (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 24.05.2018 Виртус Энтелла 0:0 Асколи СB
- 18.05.2018 Асколи 0:0 Брешия СB
- 12.05.2018 Пескара 0:1 Асколи СB
- 05.05.2018 Асколи 1:1 Авеллино СB
- 01.05.2018 Виртус Энтелла 1:1 Асколи СB
- 28.04.2018 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 21.04.2018 Кремонезе 1:2 Асколи СB
- 16.04.2018 Асколи 0:1 Парма СB
- 13.04.2018 Фоджа 3:0 Асколи СB
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 28.03.2018 Асколи 1:0 Бари СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Асколи 2:1 Тернана СB
- 10.03.2018 Венеция 1:0 Асколи СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 27.02.2018 Палермо 4:1 Асколи СB
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 24.05.2018 Виртус Энтелла 0:0 Асколи СB
- 18.05.2018 Новара 0:1 Виртус Энтелла СB
- 12.05.2018 Виртус Энтелла 0:1 Фрозиноне СB
- 05.05.2018 Салернитана 1:0 Виртус Энтелла СB
- 01.05.2018 Виртус Энтелла 1:1 Асколи СB
- 27.04.2018 Бари 1:0 Виртус Энтелла СB
- 21.04.2018 Виртус Энтелла 3:2 Про Верчелли СB
- 17.04.2018 Венеция 2:0 Виртус Энтелла СB
- 14.04.2018 Виртус Энтелла 1:1 Авеллино СB
- 08.04.2018 Чезена 3:0 Виртус Энтелла СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Виртус Энтелла 2:0 Парма СB
- 11.03.2018 Эмполи 2:1 Виртус Энтелла СB
- 27.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
Последние игры между собой
Асколи: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
- 24.05.2018 Виртус Энтелла 0:0 Асколи Серия B
- 01.05.2018 Виртус Энтелла 1:1 Асколи Серия B
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла Серия B
- 04.04.2017 Виртус Энтелла 2:1 Асколи Серия B
- 13.12.2016 Асколи 2:1 Виртус Энтелла Серия B
- 18.01.2016 Виртус Энтелла 4:0 Асколи Серия B
- 15.09.2015 Асколи 1:0 Виртус Энтелла Серия B
Асколи
Виртус Энтелла
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
Второй тайм
63'
Emanuele Padella получил желтую карточку от судьи
62'
Vasile Mogos получил желтую карточку от судьи
59'
Виртус Энтелла делает замену. Гатто Леонардо уходит с поля, а Simone Icardi выходит на его замену.
57'
Бенедетти Симоне получил желтую карточку от судьи
53'
Асколи делает замену. Бальдини Энрико уходит с поля, а Д'Урсо Кристиан выходит на его замену.
51'
Виртус Энтелла делает замену. Алийи Насер уходит с поля, а Де Лука Джузеппе выходит на его замену.
50'
Franck Kanoute получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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