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Стадион:
Аяччо
 
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Тулуза
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Текстовая онлайн трансляция матча Аяччо - Тулуза

До начала игры осталось 1 день 17 часов 50 минут, которая состоится 23.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Аяччо - Тулуза
Аяччо
11.1% (3)
Ничья:
63% (17)
Тулуза
25.9% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
51.9% (14)
Тулуза:
11.1% (3)
Тулуза:
7.4% (2)
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