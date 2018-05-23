Текстовая онлайн трансляция матча Тулуза - Аяччо

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Стадион: Мунисипал
Предыдущие игры
Тулуза (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 23.05.2018 Аяччо 0:3 Тулуза СМЛ1
- 19.05.2018 Тулуза 2:1 Генгам Л1
- 12.05.2018 Бордо 4:2 Тулуза Л1
- 06.05.2018 Тулуза 2:3 Лилль Л1
- 29.04.2018 Ренн 2:1 Тулуза Л1
- 25.04.2018 Кан 0:0 Тулуза Л1
- 21.04.2018 Тулуза 2:0 Анже Л1
- 07.04.2018 Тулуза 0:1 Дижон Л1
- 01.04.2018 Лион 2:0 Тулуза Л1
- 17.03.2018 Тулуза 2:2 Страсбург Л1
- 11.03.2018 Тулуза 1:2 Марсель Л1
- 03.03.2018 Метц 1:1 Тулуза Л1
- 24.02.2018 Тулуза 3:3 Монако Л1
- 17.02.2018 Амьен 0:0 Тулуза Л1
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Л1
- 03.02.2018 Ницца 0:1 Тулуза Л1
- 27.01.2018 Тулуза 1:0 Труа Л1
- 23.01.2018 Бур-Перонна 2:0 Тулуза КФ
- 20.01.2018 Монпелье 2:1 Тулуза Л1
- 17.01.2018 Тулуза 1:1 Нант Л1
Аяччо (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 23.05.2018 Аяччо 0:3 Тулуза СМЛ1
- 20.05.2018 Аяччо 2:2 Гавр Л2
- 11.05.2018 Аяччо 2:2 Ньор Л2
- 04.05.2018 Осер 1:1 Аяччо Л2
- 27.04.2018 Гавр 2:0 Аяччо Л2
- 23.04.2018 Аяччо 2:0 Ланс Л2
- 20.04.2018 Реймс 1:0 Аяччо Л2
- 13.04.2018 Аяччо 2:0 Нанси Л2
- 06.04.2018 Шатору 0:2 Аяччо Л2
- 30.03.2018 Аяччо 2:1 Клермон Фут Л2
- 16.03.2018 Газелек Аяччо 0:1 Аяччо Л2
- 09.03.2018 Аяччо 2:0 Кевийи Л2
- 02.03.2018 Бур-Перонна 5:4 Аяччо Л2
- 23.02.2018 Аяччо 3:2 Сошо Л2
- 16.02.2018 Валансьен 2:0 Аяччо Л2
- 09.02.2018 Аяччо 3:2 Лорьян Л2
- 02.02.2018 Ним 1:1 Аяччо Л2
- 27.01.2018 Аяччо 2:1 Тур Л2
- 22.01.2018 Париж 2:1 Аяччо Л2
- 16.01.2018 Аяччо 1:1 Орлеан Л2
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Аяччо: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
- 23.05.2018 Аяччо 0:3 Тулуза Стыковые матчи Лиги 1
- 17.07.2015 Аяччо 0:2 Тулуза Товарищеские матчи. Клубы
- 16.07.2014 Тулуза 1:0 Аяччо Товарищеские матчи. Сборные
- 29.03.2014 Аяччо 2:2 Тулуза Лига 1
- 09.11.2013 Тулуза 1:1 Аяччо Лига 1
- 30.03.2013 Аяччо 2:3 Тулуза Лига 1
- 10.11.2012 Тулуза 2:4 Аяччо Лига 1
- 20.05.2012 Тулуза 0:2 Аяччо Лига 1
- 06.08.2011 Аяччо 0:2 Тулуза Лига 1
- 14.07.2010 Тулуза 1:0 Аяччо Товарищеские матчи. Сборные
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Текстовая онлайн трансляция матча Тулуза - АяччоДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 57 минут, которая состоится 27.05.2018.
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Прогнозы на матч Тулуза - Аяччо
Тулуза
91.8% (90)
Ничья:
4.1% (4)
Аяччо
4.1% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Тулуза:
26.5% (26)
1:0 Тулуза:
25.5% (25)
2:0 Тулуза:
24.5% (24)
3:1 Тулуза:
8.2% (8)
3:0 Тулуза:
5.1% (5)
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