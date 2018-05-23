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Стадион:
Тулуза
 
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Аяччо
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Текстовая онлайн трансляция матча Тулуза - Аяччо

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 57 минут, которая состоится 27.05.2018.
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Прогнозы на матч Тулуза - Аяччо
Тулуза
91.8% (90)
Ничья:
4.1% (4)
Аяччо
4.1% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Тулуза:
26.5% (26)
Тулуза:
25.5% (25)
Тулуза:
24.5% (24)
Тулуза:
8.2% (8)
Тулуза:
5.1% (5)
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