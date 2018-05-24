Стадион: Nord Energi Arena Зрители: 2833
1:0
Конец матча
1:0
23' ГолАндерсон Микаэль
31' Желтая карточкаЛунд Оливер
47' Желтая карточкаЭрнсков Мартин
54' Желтая карточкаРиис Кристиан
81' Желтая карточкаЙеспер Чристджансен
89' Желтая карточкаMarcus Solberg
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Вендсиссель вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
94'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю играет слишком грубо. Mikkel Frankoch оказался на газоне.
94'
94'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Риис Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 2833 болельщиков
92'
Иллум Йеппе из команды Вендсиссель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
91'
Kevin Tshiembe из команды Люнгбю делает неудачный навес.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Mikkel Frankoch не смог попасть в створ ударом издали
90'
89'
Kevin Tshiembe навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Глупую желтую получил Marcus Solberg за то, что отбил ногой мяч после свистка
89'
Риис Кристиан нарушил правила.
89'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Marcus Solberg из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
89'
Иллум Йеппе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Судья сигнализирует, что Джеппе Брандруп из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Иллум Йеппе
88'
Шала Херолинд из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Mikkel Frankoch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
85'
Иллум Йеппе из команды Вендсиссель подал угловой слева.
85'
Должен был быть гол! Андерсон Микаэль имел отличный шанс, но Андерсен Миккель не дал голу состоятся!
85'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
85'
Соренсен Томас III ошибается в защите.
85'
85'
Jakob Hjorth выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
84'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
84'
84'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
84'
Mayron George из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
84'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю подал угловой слева.
83'
Опасность предотвращена - Brandao из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Йеспер Чристджансен получил желтую карточку от судьи
81'
Судья сигнализирует, что Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
81'
Gustav Marcussen нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Отличный пас сделал Kevin Tshiembe из команды Люнгбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
80'
80'
80'
Brandao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
79'
Marcus Solberg наказан за толчок Шала Херолинд
78'
78'
Тактическая замена. Morten Brander Knudsen уходит с поля и его заменяет Jakob Hjorth
78'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает неудачный навес.
78'
Мохамед Алиму Диарра из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Mayron George оказался на газоне.
77'
76'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
76'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
75'
Тактическая замена. Матиас Таубер уходит с поля и его заменяет Kevin Tshiembe
75'
Судья свистит. Риис Кристиан атаковал сзади соперника. Это Mayron George заработал своей команде штрафной
74'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Mayron George из команды Люнгбю толкнул локтем оппонента. Это Риис Кристиан заработал фол
73'
73'
Nicolai Floe не дал случится голу! Gustav Marcussen должен был забивать, но Nicolai Floe сделал отличный сейв
73'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
72'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
72'
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
71'
Судья сигнализирует, что Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Джеппе Брандруп
70'
70'
Тактическая замена. Moses Opondo уходит с поля и его заменяет Иллум Йеппе
70'
Nicolai Floe из команды Вендсиссель сделал отличный сейв!
69'
Шала Херолинд имел все шансы забить, но Nicolai Floe сделал отличный сейв!
69'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
69'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
68'
Судья сигнализирует, что Шала Херолинд из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Mikkel Frankoch
67'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
67'
Brandao из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Marcus Solberg имел все шансы забить, но Андерсен Миккель сделал отличный сейв!
65'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
64'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель в офсайде
64'
Moses Opondo выбил мяч подальше от ворот.
62'
Emmanuel Ogude получил травму и заменен. Marcus Solberg выходит на поле.
60'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
60'
60'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Morten Brander Knudsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
58'
Moses Opondo возвращается на поле, всё в порядке.
58'
58'
Emmanuel Ogude выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю подал угловой слева.
57'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
57'
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Moses Opondo получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Moses Opondo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Хорошую попытку сделал Emmanuel Ogude. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Судья сигнализирует, что Фосгаард Лассе из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Morten Brander Knudsen
54'
Риис Кристиан получил желтую карточку от судьи
54'
Судья сигнализирует, что Риис Кристиан из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Шала Херолинд
54'
54'
Шала Херолинд нанес удар чуть мимо. Близко!
53'
53'
Morten Brander Knudsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
52'
Morten Brander Knudsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель толкнул локтем оппонента. Это Фосгаард Лассе заработал фол
51'
Nicolai Floe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает пас партнеру.
51'
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Moses Opondo наказан за толчок Матиас Таубер
49'
Матиас Таубер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Матиас Таубер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель подал угловой справа.
48'
Ламб Микаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
48'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
48'
Morten Brander Knudsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Эрнсков Мартин получил желтую карточку от судьи
47'
Судья сигнализирует, что Эрнсков Мартин из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
46'
Тактическая замена. Adam Soerensen уходит с поля и его заменяет Gustav Marcussen
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Вендсиссель играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Назначен штрафной. Пострадал Morten Brander Knudsen, его свалил Джеппе Брандруп.
47'
Mayron George возвращается на поле, всё в порядке.
47'
47'
46'
Отличные скиллы показывает Emmanuel Ogude, обводя своих соперников
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
45'
Отличные скиллы показывает Lucas Jensen, обводя своих соперников
45'
45'
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Mayron George получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Mayron George на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Судья сигнализирует, что Mayron George из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
43'
Adam Soerensen из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
Brandao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
42'
Mayron George из команды Люнгбю делает пас партнеру.
42'
42'
42'
Соренсен Томас III из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Андерсен Миккель выбил мяч подальше от ворот.
41'
39'
Андерсон Микаэль имел все шансы забить, но Андерсен Миккель сделал отличный сейв!
39'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
39'
Матиас Таубер ошибается в защите.
39'
38'
37'
37'
Nicolai Floe не дал случится голу! Mayron George должен был забивать, но Nicolai Floe сделал отличный сейв
37'
Adam Soerensen из команды Люнгбю плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
37'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Лунд Оливер получил травму и заменен. Джеппе Брандруп выходит на поле.
36'
Morten Brander Knudsen не смог попасть в створ ударом издали
35'
Хорошую попытку сделал Adam Soerensen. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Риис Кристиан ошибается в защите.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Лунд Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Лунд Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
32'
32'
Андерсон Микаэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
31'
Лунд Оливер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
31'
Судья свистит. Лунд Оливер атаковал сзади соперника. Это Андерсон Микаэль заработал своей команде штрафной
31'
Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
31'
30'
Риис Кристиан совершил грубый подкат сзади.
30'
30'
29'
28'
28'
Emmanuel Ogude не смог попасть в створ ударом издали
27'
Матиас Таубер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Шанс! Лунд Оливер из команды Люнгбю пробил головой, но мимо
26'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
26'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю пробил со штрафного, но очень мимо цели.
25'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Mayron George оказался на газоне.
25'
25'
25'
25'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эрнсков Мартин из команды Люнгбю.
25'
Опасность предотвращена - Эрнсков Мартин из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
24'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
24'
24'
24'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
23'
Lucas Jensen сделал результативную передачу.
23'
Г О О О О Л - Андерсон Микаэль изменил счет на табло!
23'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает отличный кросс...
23'
Moses Opondo из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
23'
Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
23'
22'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
21'
21'
20'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель в офсайде
20'
Андерсен Миккель не дал случится голу! Emmanuel Ogude должен был забивать, но Андерсен Миккель сделал отличный сейв
20'
Moses Opondo из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Эрнсков Мартин ошибается в защите.
20'
Андерсен Миккель взял и забрал мяч на выходе
19'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
19'
Судья сигнализирует, что Шала Херолинд из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Mikkel Frankoch
18'
17'
17'
Отличные скиллы показывает Benjamin Lund, обводя своих соперников
17'
Lucas Jensen нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
15'
14'
Шала Херолинд нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Nicolai Floe не дал случится голу! Mayron George должен был забивать, но Nicolai Floe сделал отличный сейв
13'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
13'
Шала Херолинд из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
12'
Benjamin Lund выбил мяч подальше от ворот.
12'
Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Шала Херолинд оказался на газоне.
11'
10'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Adam Soerensen нарушил правила.
10'
Mayron George нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает пас партнеру.
10'
10'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
9'
Moses Opondo наказан за толчок Йеспер Чристджансен
8'
7'
Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель в офсайде
6'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Андерсон Микаэль рано отмечает, но гол будет отменен!
6'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
6'
Хорошие навыки показал Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель, красиво сыграв в пас с одноклубником.
6'
Отличные скиллы показывает Emmanuel Ogude, обводя своих соперников
6'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
5'
Adam Soerensen из команды Люнгбю в офсайде
5'
Матиас Таубер выбил мяч подальше от ворот.
5'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
4'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
4'
Nicolai Floe выбил мяч подальше от ворот.
4'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
3'
Судья сигнализирует, что Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Шала Херолинд
2'
Mayron George наказан за толчок Риис Кристиан
2'
Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель в офсайде
2'
1'
1'
Мохамед Алиму Диарра выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вендсиссель". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nord Energi Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация