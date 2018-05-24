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Стадион: Зрители: 2833
Вендсиссель
1:0
Конец матча
Люнгбю
0'
1:0
23' Гол
Андерсон Микаэль
31' Желтая карточка
Лунд Оливер
47' Желтая карточка
Эрнсков Мартин
54' Желтая карточка
Риис Кристиан
81' Желтая карточка
Йеспер Чристджансен
89' Желтая карточка
Marcus Solberg
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Вендсиссель вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
94'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю играет слишком грубо. Mikkel Frankoch оказался на газоне.
94'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94'
Риис Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 2833 болельщиков
92'
Иллум Йеппе из команды Вендсиссель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
91'
Kevin Tshiembe из команды Люнгбю делает неудачный навес.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Люнгбю
90'
Mikkel Frankoch не смог попасть в створ ударом издали
90'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Kevin Tshiembe навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
89'
Глупую желтую получил Marcus Solberg за то, что отбил ногой мяч после свистка
Фол, нарушение
89'
Риис Кристиан нарушил правила.
89'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Marcus Solberg из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
89'
Иллум Йеппе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Джеппе Брандруп из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Иллум Йеппе
88'
Шала Херолинд из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Mikkel Frankoch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Шала Херолинд из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
86'
Удар от ворот произведет Люнгбю
Угловой
85'
Иллум Йеппе из команды Вендсиссель подал угловой слева.
85'
Должен был быть гол! Андерсон Микаэль имел отличный шанс, но Андерсен Миккель не дал голу состоятся!
85'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
85'
Соренсен Томас III ошибается в защите.
85'
Игроки ФК "Вендсиссель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Jakob Hjorth выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
84'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
84'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
84'
Mayron George из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
Угловой
84'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю подал угловой слева.
83'
Опасность предотвращена - Brandao из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
81'
Йеспер Чристджансен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
81'
Gustav Marcussen нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Отличный пас сделал Kevin Tshiembe из команды Люнгбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
80'
Benjamin Lund выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
80'
Brandao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
79'
Marcus Solberg наказан за толчок Шала Херолинд
78'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
78'
Тактическая замена. Morten Brander Knudsen уходит с поля и его заменяет Jakob Hjorth
78'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает неудачный навес.
Фол, нарушение
78'
Мохамед Алиму Диарра из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Mayron George оказался на газоне.
77'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
76'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
75'
Тактическая замена. Матиас Таубер уходит с поля и его заменяет Kevin Tshiembe
Фол, нарушение
75'
Судья свистит. Риис Кристиан атаковал сзади соперника. Это Mayron George заработал своей команде штрафной
74'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
74'
Mayron George из команды Люнгбю толкнул локтем оппонента. Это Риис Кристиан заработал фол
73'
Мохамед Алиму Диарра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Nicolai Floe не дал случится голу! Gustav Marcussen должен был забивать, но Nicolai Floe сделал отличный сейв
73'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
72'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
72'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Джеппе Брандруп
70'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Moses Opondo уходит с поля и его заменяет Иллум Йеппе
70'
Nicolai Floe из команды Вендсиссель сделал отличный сейв!
69'
Шала Херолинд имел все шансы забить, но Nicolai Floe сделал отличный сейв!
69'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
69'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Шала Херолинд из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Mikkel Frankoch
67'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
67'
Brandao из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Marcus Solberg имел все шансы забить, но Андерсен Миккель сделал отличный сейв!
65'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
Офсайд
64'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель в офсайде
64'
Moses Opondo выбил мяч подальше от ворот.
62'
Emmanuel Ogude получил травму и заменен. Marcus Solberg выходит на поле.
60'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
60'
Мохамед Алиму Диарра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Morten Brander Knudsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
58'
Moses Opondo возвращается на поле, всё в порядке.
58'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Emmanuel Ogude выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
Угловой
58'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю подал угловой слева.
57'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Мохамед Алиму Диарра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Moses Opondo получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
56'
Moses Opondo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Хорошую попытку сделал Emmanuel Ogude. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Фосгаард Лассе из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Morten Brander Knudsen
Желтая карточка
54'
Риис Кристиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Риис Кристиан из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Шала Херолинд
54'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
54'
Шала Херолинд нанес удар чуть мимо. Близко!
53'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
53'
Morten Brander Knudsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
52'
Morten Brander Knudsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
52'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель толкнул локтем оппонента. Это Фосгаард Лассе заработал фол
51'
Nicolai Floe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает пас партнеру.
51'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
49'
Moses Opondo наказан за толчок Матиас Таубер
Травма, повреждение
49'
Матиас Таубер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Матиас Таубер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель подал угловой справа.
48'
Ламб Микаэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
48'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
48'
Morten Brander Knudsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
47'
Эрнсков Мартин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Эрнсков Мартин из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
46'
Тактическая замена. Adam Soerensen уходит с поля и его заменяет Gustav Marcussen
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Вендсиссель играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
48'
Назначен штрафной. Пострадал Morten Brander Knudsen, его свалил Джеппе Брандруп.
Травма, повреждение
47'
Mayron George возвращается на поле, всё в порядке.
47'
Удар от ворот произведет Люнгбю
47'
Benjamin Lund выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Отличные скиллы показывает Emmanuel Ogude, обводя своих соперников
46'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Отличные скиллы показывает Lucas Jensen, обводя своих соперников
45'
Игроки ФК "Вендсиссель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Mayron George получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
43'
Mayron George на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Mayron George из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
43'
Adam Soerensen из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
Brandao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
42'
Mayron George из команды Люнгбю делает пас партнеру.
42'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Мохамед Алиму Диарра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Соренсен Томас III из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
41'
Мохамед Алиму Диарра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Андерсен Миккель выбил мяч подальше от ворот.
41'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Андерсон Микаэль имел все шансы забить, но Андерсен Миккель сделал отличный сейв!
39'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
39'
Матиас Таубер ошибается в защите.
39'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
37'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Nicolai Floe не дал случится голу! Mayron George должен был забивать, но Nicolai Floe сделал отличный сейв
37'
Adam Soerensen из команды Люнгбю плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
37'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Люнгбю
36'
Лунд Оливер получил травму и заменен. Джеппе Брандруп выходит на поле.
36'
Morten Brander Knudsen не смог попасть в створ ударом издали
35'
Хорошую попытку сделал Adam Soerensen. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Риис Кристиан ошибается в защите.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Лунд Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Лунд Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Люнгбю
32'
Андерсон Микаэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
31'
Лунд Оливер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
31'
Судья свистит. Лунд Оливер атаковал сзади соперника. Это Андерсон Микаэль заработал своей команде штрафной
31'
Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
31'
Игроки ФК "Вендсиссель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
30'
Риис Кристиан совершил грубый подкат сзади.
30'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Шала Херолинд из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
28'
Удар от ворот произведет Люнгбю
28'
Emmanuel Ogude не смог попасть в створ ударом издали
27'
Матиас Таубер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
26'
Шанс! Лунд Оливер из команды Люнгбю пробил головой, но мимо
26'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
26'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
25'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Mayron George оказался на газоне.
25'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Шала Херолинд из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
25'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эрнсков Мартин из команды Люнгбю.
25'
Опасность предотвращена - Эрнсков Мартин из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
24'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
24'
Игроки ФК "Вендсиссель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
23'
Lucas Jensen сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Андерсон Микаэль изменил счет на табло!
23'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает отличный кросс...
23'
Moses Opondo из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
20'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель в офсайде
20'
Андерсен Миккель не дал случится голу! Emmanuel Ogude должен был забивать, но Андерсен Миккель сделал отличный сейв
20'
Moses Opondo из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Эрнсков Мартин ошибается в защите.
20'
Андерсен Миккель взял и забрал мяч на выходе
19'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Шала Херолинд из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Mikkel Frankoch
18'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Люнгбю
17'
Отличные скиллы показывает Benjamin Lund, обводя своих соперников
17'
Lucas Jensen нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Шала Херолинд нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Nicolai Floe не дал случится голу! Mayron George должен был забивать, но Nicolai Floe сделал отличный сейв
13'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
13'
Шала Херолинд из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Benjamin Lund выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
12'
Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель играет слишком грубо. Шала Херолинд оказался на газоне.
11'
Удар от ворот произведет Люнгбю
10'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
10'
Adam Soerensen нарушил правила.
10'
Mayron George нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает пас партнеру.
10'
Benjamin Lund выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
9'
Moses Opondo наказан за толчок Йеспер Чристджансен
8'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
Офсайд
7'
Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель в офсайде
Описание гола
6'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Андерсон Микаэль рано отмечает, но гол будет отменен!
6'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
6'
Хорошие навыки показал Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель, красиво сыграв в пас с одноклубником.
6'
Отличные скиллы показывает Emmanuel Ogude, обводя своих соперников
6'
Benjamin Lund из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
Офсайд
5'
Adam Soerensen из команды Люнгбю в офсайде
5'
Матиас Таубер выбил мяч подальше от ворот.
5'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
4'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
4'
Nicolai Floe выбил мяч подальше от ворот.
4'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Шала Херолинд
Фол, нарушение
2'
Mayron George наказан за толчок Риис Кристиан
Офсайд
2'
Андерсон Микаэль из команды Вендсиссель в офсайде
2'
Игрок клуба "Вендсиссель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Мохамед Алиму Диарра выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вендсиссель". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nord Energi Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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