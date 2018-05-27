Стадион: Блю-Уотер Арена Зрители: 7043
3:0
Конец матча
20' Желтая карточкаБринч Йеппе
35' Желтая карточкаАгус Гарсия
52' Желтая карточкаМеккел Венделбо
74' Желтая карточкаСхиртладзе Давит
1:0
76' ГолAnders Dreyer
2:0
80' ГолAnders Dreyer
81' Желтая карточкаAnders Dreyer
85' Желтая карточкаСлот Каспер
90' Желтая карточкаПарунашвили Лаша
3:0
90' ГолAnders Dreyer
Второй тайм
96'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Эсбьерг заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
95'
Gustav Dahl из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
93'
Бринк Марк сделал результативную передачу.
93'
Г О О О О Л - Anders Dreyer изменил счет на табло!
93'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг идет с мячом вперед на обострение...
93'
Бринк Марк из команды Эсбьерг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
93'
93'
Парунашвили Лаша сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
93'
Бринч Йеппе наказан за толчок Нильссон Хокан
93'
Меккел Венделбо выбил мяч подальше от ворот.
93'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг разыграл угловой с правого угла.
92'
Тактическая замена. Хёльшер Тим уходит с поля и его заменяет Бринк Марк
92'
Anders Dreyer нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
92'
William Moeller из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
91'
91'
Отличные скиллы показывает William Moeller, обводя своих соперников
91'
91'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Нильссон Хокан нанес удар головой, но Jeppe Hoejbjerg спокойно отбил мяч.
90'
Gustav Dahl из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
89'
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89'
89'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Jacob Lungi Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
88'
Тактическая замена. Яковенко Юрий уходит с поля и его заменяет William Moeller
88'
88'
Шанс! Яковенко Юрий из команды Эсбьерг пробил головой, но мимо
88'
Anders Dreyer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Судья сигнализирует, что Меккел Венделбо из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Jacob Lungi Soerensen
86'
Тактическая замена. Марк Рочестер Сёренсен уходит с поля и его заменяет Деннис Флинта
86'
Тактическая замена. Оти Эммануэль уходит с поля и его заменяет Скетино Андрес
85'
Слот Каспер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
85'
Судья сигнализирует, что Слот Каспер из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Лауридсен Йеспер
85'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
84'
Агус Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
83'
Отличные скиллы показывает Jens Martin Gammelby, обводя своих соперников
82'
82'
81'
Anders Dreyer снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
80'
Хёльшер Тим сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Anders Dreyer изменил счет на табло!
80'
Хёльшер Тим из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
79'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Яковенко Юрий нанес удар в каркас ворот!
79'
Опасность предотвращена - Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
79'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг идет с мячом вперед на обострение...
79'
Игроки ФК "Эсбьерг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Парунашвили Лаша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг навешивает в штрафную с рикошетом.
78'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
76'
Г О О О О Л - Anders Dreyer первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
76'
Плохо сыграл Tobias Salquist - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
75'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
74'
Схиртладзе Давит получил жёлтую карточку за "нырок".
74'
Отличные скиллы показывает Схиртладзе Давит, обводя своих соперников
73'
Марк Рочестер Сёренсен нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Яковенко Юрий выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
72'
Должен был быть гол! Схиртладзе Давит имел отличный шанс, но Jeppe Hoejbjerg не дал голу состоятся!
72'
ШАНС! Схиртладзе Давит вышел один-на-один с голкипером...
72'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Судья сигнализирует, что Gustav Dahl из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Anders Dreyer
71'
Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
71'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
71'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
69'
Anders Dreyer не смог попасть в створ ударом издали
68'
Хёльшер Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Тактическая замена. Magnus Mattsson уходит с поля и его заменяет Схиртладзе Давит
66'
66'
Бринч Йеппе выбил мяч подальше от ворот.
65'
Симон Якобсен из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
65'
Magnus Mattsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
63'
63'
63'
62'
Лауридсен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Отличные скиллы показывает Петерсен Стефан, обводя своих соперников
62'
Яковенко Юрий коснулся мяча рукой.
61'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
61'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг идет с мячом вперед на обострение...
60'
60'
ШАНС! Яковенко Юрий нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
59'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
59'
57'
57'
Шанс! Нильссон Хокан из команды Силькеборг пробил головой, но мимо
57'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
57'
Судья сигнализирует, что Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Magnus Mattsson
57'
56'
56'
Jens Martin Gammelby не смог попасть в створ ударом издали
56'
55'
54'
54'
Бринч Йеппе выбил мяч подальше от ворот.
53'
53'
Шанс! Яковенко Юрий из команды Эсбьерг пробил головой, но мимо
53'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
52'
Меккел Венделбо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
52'
Судья сигнализирует, что Меккел Венделбо из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Jacob Lungi Soerensen
52'
51'
Хорошую попытку сделал Яковенко Юрий. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Хёльшер Тим из команды Эсбьерг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
50'
Марк Рочестер Сёренсен не смог попасть в створ ударом издали
50'
50'
49'
Судья сигнализирует, что Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Нильссон Хокан
49'
49'
Jens Martin Gammelby навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Оти Эммануэль из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Слот Каспер
47'
Выглядело как неплохой момент. Петерсен Стефан из команды Силькеборг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
47'
47'
47'
ШАНС! Хёльшер Тим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг делает навес прямо в штрафную.
46'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
46'
Тактическая замена. Родич Владимир уходит с поля и его заменяет Петерсен Стефан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
44'
Судья сигнализирует, что Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Марк Рочестер Сёренсен
43'
42'
42'
Отличные скиллы показывает Jens Martin Gammelby, обводя своих соперников
42'
41'
41'
40'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг направляет мяч в штрафную площадку, но Петер Фриис Йенсен выбегает и ловит мяч
40'
39'
Хёльшер Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья свистит. Родич Владимир атаковал сзади соперника. Это Лауридсен Йеспер заработал своей команде штрафной
39'
Родич Владимир возвращается на поле, всё в порядке.
39'
38'
Бринч Йеппе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Родич Владимир получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Родич Владимир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Magnus Mattsson коснулся мяча рукой.
37'
37'
36'
36'
Родич Владимир не смог попасть в створ ударом издали
36'
Jacob Lungi Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Gustav Dahl навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Агус Гарсия сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
35'
Судья сигнализирует, что Агус Гарсия из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Magnus Mattsson
35'
35'
34'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг опасно и грубо сыграл. Родич Владимир пострадал.
34'
34'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
33'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
33'
Jens Martin Gammelby навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Родич Владимир
31'
31'
Хёльшер Тим из команды Эсбьерг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
30'
30'
Яковенко Юрий из команды Эсбьерг делает передачу одноклубнику.
30'
30'
Отличный пас сделал Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
29'
Оти Эммануэль имел все шансы забить, но Петер Фриис Йенсен сделал отличный сейв!
29'
ШАНС! Оти Эммануэль вышел один-на-один с голкипером...
28'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Хёльшер Тим из команды Эсбьерг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
27'
Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Jens Martin Gammelby выбил мяч подальше от ворот.
26'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
26'
Лауридсен Йеспер выбил мяч подальше от ворот.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
25'
25'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
24'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
24'
24'
Хёльшер Тим из команды Эсбьерг подал угловой справа.
24'
Слот Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Хёльшер Тим бьет со штрафного удара в створ ворот
23'
Меккел Венделбо наказан за толчок Бринч Йеппе
22'
Хёльшер Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Jens Martin Gammelby наказан за толчок Оти Эммануэль
22'
22'
Родич Владимир не смог попасть в створ ударом издали
21'
ШАНС! Родич Владимир нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
20'
Jacob Lungi Soerensen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
20'
20'
Бринч Йеппе сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
20'
Судья сигнализирует, что Бринч Йеппе из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Нильссон Хокан
19'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
18'
18'
18'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
17'
17'
Меккел Венделбо нанес удар головой, но Jeppe Hoejbjerg спокойно отбил мяч.
16'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
16'
Бринч Йеппе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
15'
15'
Судья сигнализирует, что Меккел Венделбо из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Оти Эммануэль
14'
Эсбьерг совершает вбрасывание на своей половине поля
14'
Gustav Dahl из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Яковенко Юрий не смог удачно сыграть.
11'
Опасность предотвращена - Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг вступил в отбор удачно
11'
Отличные скиллы показывает Magnus Mattsson, обводя своих соперников
11'
10'
10'
Родич Владимир из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
9'
9'
Отличный пас сделал Оти Эммануэль из команды Эсбьерг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
9'
Jeppe Hoejbjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Меккел Венделбо выбил мяч подальше от ворот.
8'
Яковенко Юрий коснулся мяча рукой.
7'
7'
7'
Отличные скиллы показывает Anders Dreyer, обводя своих соперников
6'
6'
ШАНС! Нильссон Хокан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг делает пас партнеру.
6'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг играет слишком грубо. Меккел Венделбо оказался на газоне.
5'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
5'
Слот Каспер выбил мяч подальше от ворот.
4'
Хёльшер Тим из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Агус Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
4'
Хорошую попытку сделал Gustav Dahl. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
2'
Tobias Salquist из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
2'
1'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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