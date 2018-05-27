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  6. Финал
Стадион: Зрители: 7043
Эсбьерг
3:0
Конец матча
Силькеборг
0'
20' Желтая карточка
Бринч Йеппе
35' Желтая карточка
Агус Гарсия
52' Желтая карточка
Меккел Венделбо
74' Желтая карточка
Схиртладзе Давит
1:0
76' Гол
Anders Dreyer
2:0
80' Гол
Anders Dreyer
81' Желтая карточка
Anders Dreyer
85' Желтая карточка
Слот Каспер
90' Желтая карточка
Парунашвили Лаша
3:0
90' Гол
Anders Dreyer
90'+6
Второй тайм
96'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Эсбьерг заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
95'
Gustav Dahl из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

93'
Бринк Марк сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Anders Dreyer изменил счет на табло!
93'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг идет с мячом вперед на обострение...
93'
Бринк Марк из команды Эсбьерг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Бринч Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
93'
Парунашвили Лаша сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
93'
Бринч Йеппе наказан за толчок Нильссон Хокан
93'
Меккел Венделбо выбил мяч подальше от ворот.
Угловой
93'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг разыграл угловой с правого угла.
92'
Тактическая замена. Хёльшер Тим уходит с поля и его заменяет Бринк Марк
92'
Anders Dreyer нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
92'
William Moeller из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
91'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
91'
Отличные скиллы показывает William Moeller, обводя своих соперников
91'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
91'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Нильссон Хокан нанес удар головой, но Jeppe Hoejbjerg спокойно отбил мяч.
90'
Gustav Dahl из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 7043 болельщиков
89'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Jacob Lungi Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
88'
Тактическая замена. Яковенко Юрий уходит с поля и его заменяет William Moeller
88'
Удар от ворот произведет Силькеборг
88'
Шанс! Яковенко Юрий из команды Эсбьерг пробил головой, но мимо
88'
Anders Dreyer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Меккел Венделбо из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Jacob Lungi Soerensen
86'
Тактическая замена. Марк Рочестер Сёренсен уходит с поля и его заменяет Деннис Флинта
86'
Тактическая замена. Оти Эммануэль уходит с поля и его заменяет Скетино Андрес
Желтая карточка
85'
Слот Каспер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Слот Каспер из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Лауридсен Йеспер
85'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Травма, повреждение
84'
Агус Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
83'
Отличные скиллы показывает Jens Martin Gammelby, обводя своих соперников
82'
Бринч Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
Желтая карточка
81'
Anders Dreyer снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
80'
Хёльшер Тим сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Anders Dreyer изменил счет на табло!
80'
Хёльшер Тим из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
79'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Яковенко Юрий нанес удар в каркас ворот!
79'
Опасность предотвращена - Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
79'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг идет с мячом вперед на обострение...
79'
Игроки ФК "Эсбьерг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Парунашвили Лаша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг навешивает в штрафную с рикошетом.
78'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Anders Dreyer первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
76'
Плохо сыграл Tobias Salquist - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
75'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
Желтая карточка
74'
Схиртладзе Давит получил жёлтую карточку за "нырок".
74'
Отличные скиллы показывает Схиртладзе Давит, обводя своих соперников
73'
Марк Рочестер Сёренсен нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Яковенко Юрий выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
72'
Должен был быть гол! Схиртладзе Давит имел отличный шанс, но Jeppe Hoejbjerg не дал голу состоятся!
72'
ШАНС! Схиртладзе Давит вышел один-на-один с голкипером...
72'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Gustav Dahl из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Anders Dreyer
71'
Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
71'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
71'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Удар от ворот произведет Силькеборг
69'
Anders Dreyer не смог попасть в створ ударом издали
68'
Хёльшер Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Тактическая замена. Magnus Mattsson уходит с поля и его заменяет Схиртладзе Давит
66'
Удар от ворот произведет Силькеборг
66'
Бринч Йеппе выбил мяч подальше от ворот.
65'
Симон Якобсен из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
65'
Magnus Mattsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Gustav Dahl из команды Силькеборг подал угловой справа.
64'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
63'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
63'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
Угловой
63'
Gustav Dahl из команды Силькеборг подал угловой справа.
62'
Лауридсен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Отличные скиллы показывает Петерсен Стефан, обводя своих соперников
Фол, нарушение
62'
Яковенко Юрий коснулся мяча рукой.
61'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Удар от ворот произведет Силькеборг
61'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг идет с мячом вперед на обострение...
60'
Удар от ворот произведет Силькеборг
60'
ШАНС! Яковенко Юрий нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
59'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
57'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
57'
Шанс! Нильссон Хокан из команды Силькеборг пробил головой, но мимо
57'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Magnus Mattsson
57'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
56'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
56'
Jens Martin Gammelby не смог попасть в створ ударом издали
56'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
54'
Бринч Йеппе выбил мяч подальше от ворот.
53'
Удар от ворот произведет Силькеборг
53'
Шанс! Яковенко Юрий из команды Эсбьерг пробил головой, но мимо
53'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
52'
Меккел Венделбо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Меккел Венделбо из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Jacob Lungi Soerensen
52'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Хорошую попытку сделал Яковенко Юрий. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Хёльшер Тим из команды Эсбьерг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
50'
Марк Рочестер Сёренсен не смог попасть в створ ударом издали
50'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
50'
Jacob Lungi Soerensen выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Нильссон Хокан
49'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
49'
Jens Martin Gammelby навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Оти Эммануэль из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Слот Каспер
47'
Выглядело как неплохой момент. Петерсен Стефан из команды Силькеборг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
47'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Силькеборг
47'
ШАНС! Хёльшер Тим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг делает навес прямо в штрафную.
46'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Родич Владимир уходит с поля и его заменяет Петерсен Стефан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
Офсайд
45'
Яковенко Юрий из команды Эсбьерг в офсайде
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Марк Рочестер Сёренсен
43'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
42'
Отличные скиллы показывает Jens Martin Gammelby, обводя своих соперников
42'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
41'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг направляет мяч в штрафную площадку, но Петер Фриис Йенсен выбегает и ловит мяч
40'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
39'
Хёльшер Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Родич Владимир атаковал сзади соперника. Это Лауридсен Йеспер заработал своей команде штрафной
Травма, повреждение
39'
Родич Владимир возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
38'
Бринч Йеппе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Родич Владимир получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
37'
Родич Владимир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
37'
Magnus Mattsson коснулся мяча рукой.
37'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
36'
Родич Владимир не смог попасть в створ ударом издали
36'
Jacob Lungi Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Gustav Dahl навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
35'
Агус Гарсия сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Агус Гарсия из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Magnus Mattsson
35'
Бринч Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг опасно и грубо сыграл. Родич Владимир пострадал.
34'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
34'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
33'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Бринч Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Jens Martin Gammelby навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Родич Владимир
Офсайд
31'
Яковенко Юрий из команды Эсбьерг в офсайде
31'
Хёльшер Тим из команды Эсбьерг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
30'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
30'
Яковенко Юрий из команды Эсбьерг делает передачу одноклубнику.
30'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
30'
Отличный пас сделал Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
29'
Оти Эммануэль имел все шансы забить, но Петер Фриис Йенсен сделал отличный сейв!
29'
ШАНС! Оти Эммануэль вышел один-на-один с голкипером...
28'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Хёльшер Тим из команды Эсбьерг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Jens Martin Gammelby выбил мяч подальше от ворот.
26'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
26'
Лауридсен Йеспер выбил мяч подальше от ворот.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
Угловой
25'
Gustav Dahl из команды Силькеборг подал угловой справа.
25'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
24'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
24'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Хёльшер Тим из команды Эсбьерг подал угловой справа.
24'
Слот Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Хёльшер Тим бьет со штрафного удара в створ ворот
Фол, нарушение
23'
Меккел Венделбо наказан за толчок Бринч Йеппе
22'
Хёльшер Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Jens Martin Gammelby наказан за толчок Оти Эммануэль
22'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
22'
Родич Владимир не смог попасть в створ ударом издали
21'
ШАНС! Родич Владимир нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
21'
Gustav Dahl из команды Силькеборг подал угловой справа.
20'
Jacob Lungi Soerensen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
20'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
20'
Бринч Йеппе сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Бринч Йеппе из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Нильссон Хокан
19'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
18'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Силькеборг
18'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
17'
Jacob Lungi Soerensen выбил мяч подальше от ворот.
17'
Меккел Венделбо нанес удар головой, но Jeppe Hoejbjerg спокойно отбил мяч.
Угловой
16'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
16'
Бринч Йеппе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Удар от ворот произведет Силькеборг
15'
Jacob Lungi Soerensen выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Меккел Венделбо из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Оти Эммануэль
14'
Эсбьерг совершает вбрасывание на своей половине поля
14'
Gustav Dahl из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Яковенко Юрий не смог удачно сыграть.
11'
Опасность предотвращена - Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг вступил в отбор удачно
11'
Отличные скиллы показывает Magnus Mattsson, обводя своих соперников
11'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
10'
Родич Владимир из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
9'
Удар от ворот произведет Силькеборг
9'
Отличный пас сделал Оти Эммануэль из команды Эсбьерг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
9'
Jeppe Hoejbjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Меккел Венделбо выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
8'
Яковенко Юрий коснулся мяча рукой.
Офсайд
7'
Яковенко Юрий из команды Эсбьерг в офсайде
7'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Отличные скиллы показывает Anders Dreyer, обводя своих соперников
6'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
6'
ШАНС! Нильссон Хокан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг делает пас партнеру.
Фол, нарушение
6'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг играет слишком грубо. Меккел Венделбо оказался на газоне.
5'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
5'
Слот Каспер выбил мяч подальше от ворот.
4'
Хёльшер Тим из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Агус Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
4'
Хорошую попытку сделал Gustav Dahl. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Бринч Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Tobias Salquist из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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