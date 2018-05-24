Стадион: JYSK Park
0:0
Второй тайм: 59'
20' Желтая карточкаБринч Йеппе
0:0
21' Не забитый пенальтиСхиртладзе Давит
35' Желтая карточкаNikolaj Hagelskjaer
43' Желтая карточкаМеккел Венделбо
44' Желтая карточкаАгус Гарсия
56' Желтая карточкаJacob Lungi Soerensen
Второй тайм
59'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
59'
Родич Владимир из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
59'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
56'
56'
Бринч Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Magnus Mattsson нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Jacob Lungi Soerensen получил желтую карточку от судьи
56'
Безумный фол. Jacob Lungi Soerensen грубо играет против соперника. Пострадал Magnus Mattsson
55'
55'
55'
Парунашвили Лаша предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
55'
Gustav Dahl из команды Силькеборг подал угловой справа.
55'
Лауридсен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Tobias Salquist из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
54'
Gustav Dahl из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
54'
Gustav Dahl из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.
54'
Лауридсен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
52'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
52'
ШАНС! Родич Владимир нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
51'
Тактическая замена. Схиртладзе Давит уходит с поля и его заменяет Magnus Mattsson
51'
50'
Игрок команды Силькеборг выносит мяч
50'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг подал угловой справа.
50'
50'
Шанс! Яковенко Юрий из команды Эсбьерг пробил головой, но мимо
50'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
50'
49'
Adrian Petre получил травму и заменен. Яковенко Юрий выходит на поле.
48'
48'
Tobias Salquist из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
48'
Jens Martin Gammelby нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Николай Хагелскьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
So close! Удар головой нанес Tobias Salquist но мяч выбили с ленточки!
48'
Плохо сыграл Jeppe Hoejbjerg - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
48'
48'
Парунашвили Лаша предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
47'
Отличные скиллы показывает Gustav Dahl, обводя своих соперников
46'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг играет слишком грубо. Агус Гарсия оказался на газоне.
45'
45'
45'
Опасность предотвращена - Петер Фриис Йенсен из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
45'
Отличные скиллы показывает Оти Эммануэль, обводя своих соперников
45'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Агус Гарсия получил желтую карточку от судьи
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Агус Гарсия из команды Эсбьерг опасно и грубо сыграл. Петер Фриис Йенсен пострадал.
43'
Хёльшер Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Меккел Венделбо получил желтую карточку от судьи
43'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг играет слишком грубо. Оти Эммануэль оказался на газоне.
43'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг идет с мячом вперед на обострение...
43'
Игроки ФК "Эсбьерг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
42'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг делает навес прямо в штрафную.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг толкнул локтем оппонента. Это Бринч Йеппе заработал фол
40'
40'
Jeppe Hoejbjerg из команды Эсбьерг сделал отличный сейв!
40'
Должен был быть гол! Jens Martin Gammelby имел отличный шанс, но Jeppe Hoejbjerg не дал голу состоятся!
39'
39'
Опасность предотвращена - Симон Якобсен из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
39'
Игрок из команды Эсбьерг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
38'
Судья сигнализирует, что Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Меккел Венделбо
37'
Хорошую попытку сделал Бринч Йеппе. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Плохо сыграл Tobias Salquist - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
Хёльшер Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Слот Каспер из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Лауридсен Йеспер
36'
Симон Якобсен из команды Силькеборг опасно и грубо сыграл. Агус Гарсия пострадал.
36'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг забрасывает мяч в штрафную.
36'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Николай Хагелскьер получил желтую карточку от судьи
35'
Судья сигнализирует, что Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Gustav Dahl
34'
34'
Adrian Petre не смог попасть в створ ударом издали
33'
Anders Dreyer нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Jens Martin Gammelby пробует нанести удар издали, но Jeppe Hoejbjerg держит все под контролем
33'
Отличные скиллы показывает Jens Martin Gammelby, обводя своих соперников
31'
Adrian Petre из команды Эсбьерг в офсайде
31'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг забрасывает мяч в штрафную.
31'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Отличные скиллы показывает Jacob Lungi Soerensen, обводя своих соперников
30'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
29'
Схиртладзе Давит нанес удар головой, но Jeppe Hoejbjerg спокойно отбил мяч.
29'
29'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Судья сигнализирует, что Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Слот Каспер
28'
28'
Парунашвили Лаша не смог попасть в створ ударом издали
27'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
27'
Хёльшер Тим из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Хёльшер Тим из команды Эсбьерг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
26'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг опасно и грубо сыграл. Лауридсен Йеспер пострадал.
26'
Tobias Salquist из команды Силькеборг вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Оти Эммануэль не пострадал и надо продолжать игру!
25'
Jacob Lungi Soerensen нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Плохо сыграл Симон Якобсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг подал угловой слева.
24'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
23'
23'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
23'
Судья сигнализирует, что Меккел Венделбо из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Anders Dreyer
22'
Игрок команды Силькеборг совершает фол
22'
21'
21'
ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Схиртладзе Давит наносит удар в каркас ворот!
20'
Бринч Йеппе получил желтую карточку от судьи
20'
ПЕНАЛЬТИ! - Бринч Йеппе дергает за футболку соперника (это был Нильссон Хокан) и рефери назначает пенальти!
20'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
19'
19'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг подал угловой справа.
19'
Adrian Petre из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
18'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Какой шанс! Оти Эммануэль почти забил, но мяч вынесли с линии!
17'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг забрасывает мяч в штрафную.
17'
Отличные скиллы показывает Anders Dreyer, обводя своих соперников
17'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Агус Гарсия выбил мяч подальше от ворот.
16'
15'
Лауридсен Йеспер не смог попасть в створ ударом издали
15'
Anders Dreyer из команды Эсбьерг разыграл угловой с правого угла.
15'
Anders Dreyer нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Хёльшер Тим из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
14'
Опасность предотвращена - Агус Гарсия из команды Эсбьерг вступил в отбор удачно
14'
Отличные скиллы показывает Tobias Salquist, обводя своих соперников
14'
14'
Отличный пас сделал Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
Судья сигнализирует, что Слот Каспер из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Агус Гарсия
11'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг играет слишком грубо. Оти Эммануэль оказался на газоне.
11'
Опасность предотвращена - Агус Гарсия из команды Эсбьерг вступил в отбор удачно
11'
Отличные скиллы показывает Родич Владимир, обводя своих соперников
11'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
10'
10'
Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
10'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Парунашвили Лаша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
8'
8'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
7'
Опасность предотвращена - Бринч Йеппе из команды Эсбьерг вступил в отбор удачно
7'
Слот Каспер из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
6'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
6'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает неудачный навес.
6'
Николай Хагелскьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Gustav Dahl из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
6'
5'
Судья сигнализирует, что Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Меккел Венделбо
4'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Агус Гарсия выбил мяч подальше от ворот.
3'
3'
3'
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг толкнул локтем оппонента. Это Бринч Йеппе заработал фол
2'
1'
1'
Бринч Йеппе выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эсбьерг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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