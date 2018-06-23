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Стадион: Акер Зрители: 6294
1:0
10' ГолЭурснес Фредрик
2:0
14' ГолХестад Эйрик
75' Желтая карточкаHugo Vetlesen
3:0
89' ГолМострем Маттиас
|
10'
1:0
14'
2:0
75'
89'
3:0
Состав команд
19
Хестад
Эйрик
27
Чима
Даниэль
30
Манде
Саюба
18
Моэ
Йеппе
99
Квоеме
Охи
Мольде 4-3-3
- Основной состав
- 26 Mathias Eriksen II Вратарь
- 22 Реммер Кристофер Защитник
- 4 Габриэльсен Рубен Защитник
- 5 Форрен Вегард Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 8 Сарр Бабакар Полузащитник
- 19 Хестад Эйрик Полузащитник
- 33 Брустад Фредрик Нападающий
- 27 Чима Даниэль Нападающий
- 14 Странд Петтер Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Stian Gregersen Защитник
- 13 Ibrahima Wadji Полузащитник
- 21 Tobias Hammer Svendsen Полузащитник
- 9 Мострем Маттиас Нападающий
- 30 Erling Braut Haaland Нападающий
- 20 Thomas Amang Нападающий
- 46 Hermann Raestad
- Главный тренер: Ole Gunnar Solskjaer
Стабек 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Манде Саюба Вратарь
- 2 Эрнандес Рональд Защитник
- 4 Демидов Вадим Защитник
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 42 Tobias Borchgrevink Boerkeeiet Полузащитник
- 25 Hugo Vetlesen Полузащитник
- 89 Tonny Brochmann Полузащитник
- 8 Сетер Йон-Хоу Полузащитник
- 20 Ola Brynhildsen Полузащитник
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 23 Бохинен Эмиль Полузащитник
- 50 Oscar Aga
- 97 Yiming Zheng
- 10 Боли Франк
- 98 Xin Zhou
- Главный тренер: Antoni Ordinas
Предыдущие игры
Мольде (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 20.06.2018 Мальмё 2:0 Мольде ТМК
- 09.06.2018 Кристиансунд 1:0 Мольде Т
- 27.05.2018 Мольде 3:1 Старт Т
- 21.05.2018 Ранхейм 3:1 Мольде Т
- 16.05.2018 Мольде 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 13.05.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт Т
- 07.05.2018 Сарпсборг-08 2:2 Мольде Т
- 02.05.2018 Браттвог 1:0 Мольде К
- 29.04.2018 Мольде 0:1 Одд Т
- 22.04.2018 Волеренга 0:0 Мольде Т
- 18.04.2018 Трефф 1:6 Мольде К
- 15.04.2018 Мольде 2:1 Лиллестрём Т
- 08.04.2018 Русенборг 4:0 Мольде Т
- 02.04.2018 Мольде 2:1 Тромсё Т
- 23.03.2018 Мольде 1:1 Ранхейм ТМК
- 18.03.2018 Хёугесунн 0:1 Мольде Т
- 11.03.2018 Мольде 5:0 Саннефьёрд Т
- 03.03.2018 Мольде 1:0 Олесунн ТМК
- 25.02.2018 Мольде 4:1 Динамо-Брест ТМК
- 22.02.2018 Мольде 1:1 Волеренга ТМК
Стабек (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 10.06.2018 Стабек 0:0 Будё-Глимт Т
- 28.05.2018 Сарпсборг-08 4:2 Стабек Т
- 21.05.2018 Стабек 2:1 Одд Т
- 16.05.2018 Волеренга 1:0 Стабек Т
- 13.05.2018 Стабек 0:1 Русенборг Т
- 09.05.2018 Мьёндален 2:0 Стабек К
- 06.05.2018 Кристиансунд 1:0 Стабек Т
- 03.05.2018 Мосс 0:1 Стабек К
- 30.04.2018 Стабек 3:2 Лиллестрём Т
- 25.04.2018 Стабек 1:1 Старт Т
- 21.04.2018 Бранн 3:0 Стабек Т
- 18.04.2018 Уллерн 3:5 Стабек К
- 15.04.2018 Стабек 1:1 Тромсё Т
- 08.04.2018 Саннефьёрд 1:1 Стабек Т
- 02.04.2018 Ранхейм 4:1 Стабек Т
- 19.03.2018 Стабек 1:2 Скейд ТМК
- 18.03.2018 Улленсакер/Киса 4:3 Стабек ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 04.03.2018 Сарпсборг-08 3:2 Стабек ТМК
- 23.02.2018 Стабек 0:1 Ростов ТМК
Последние игры между собой
Мольде: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Стабек: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
- 20.08.2017 Стабек 3:2 Мольде Типпелиген
- 28.05.2017 Мольде 3:1 Стабек Типпелиген
- 30.10.2016 Мольде 3:0 Стабек Типпелиген
- 20.03.2016 Стабек 1:2 Мольде Типпелиген
- 27.09.2015 Стабек 1:0 Мольде Типпелиген
- 16.05.2015 Мольде 3:3 Стабек Типпелиген
- 24.09.2014 Стабек 0:1 Мольде Кубок НМ
- 10.08.2014 Мольде 2:2 Стабек Типпелиген
- 13.04.2014 Стабек 0:2 Мольде Типпелиген
- 30.09.2012 Мольде 4:3 Стабек Типпелиген
- 12.05.2012 Стабек 0:5 Мольде Типпелиген
- 21.10.2011 Стабек 1:1 Мольде Типпелиген
- 17.04.2011 Мольде 3:2 Стабек Типпелиген
- 07.11.2010 Мольде 1:0 Стабек Типпелиген
- 05.07.2010 Стабек 4:3 Мольде Типпелиген
- 07.03.2010 Стабек 2:1 Мольде Товарищеские матчи. Сборные
- 17.10.2009 Мольде 4:0 Стабек Типпелиген
- 19.04.2009 Стабек 2:3 Мольде Типпелиген
- 29.09.2008 Стабек 4:0 Мольде Типпелиген
- 24.09.2008 Стабек 3:0 Мольде Кубок НМ
Мольде
Стабек
-
3 Офсайды 6
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|13
|9
|4
|0
|20 - 5
|31
|2.
|Ранхейм
|13
|8
|2
|3
|25 - 21
|26
|3.
|Русенборг
|13
|7
|3
|3
|20 - 10
|24
|4.
|Хёугесунн
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Мольде
|14
|7
|2
|5
|22 - 16
|23
|6.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|4
|3
|23 - 15
|22
|7.
|Волеренга
|13
|6
|4
|3
|17 - 16
|22
|8.
|Тромсё
|13
|6
|2
|5
|21 - 16
|20
|9.
|Кристиансунд
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|10.
|Одд
|13
|5
|2
|6
|19 - 16
|17
|11.
|Будё-Глимт
|13
|3
|4
|6
|12 - 14
|13
|12.
|Стрёмсгодсет
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|13.
|Лиллестрём
|13
|3
|3
|7
|12 - 19
|12
|14.
|Стабек
|14
|2
|5
|7
|13 - 25
|11
|15.
|Старт
|13
|2
|2
|9
|10 - 28
|8
|16.
|Саннефьёрд
|13
|1
|2
|10
|10 - 29
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Г О О О О Л - Мострем Маттиас бьет в цель!
84'
Мольде делает замену. Чима Даниэль уходит с поля, а Stian Gregersen выходит на его замену.
84'
Стабек делает замену. Hugo Vetlesen уходит с поля, а Oscar Aga выходит на его замену.
78'
Мольде делает замену. Хестад Эйрик уходит с поля, а Erling Braut Haaland выходит на его замену.
75'
Hugo Vetlesen получил желтую карточку от судьи
68'
Стабек делает замену. Ronald Hernandez уходит с поля, а Бохинен Эмиль выходит на его замену.
66'
Мольде делает замену. Брустад Фредрик уходит с поля, а Мострем Маттиас выходит на его замену.
46'
Стабек делает замену. Ola Brynhildsen уходит с поля, а Ханше-Ольсен Андреас выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
14'
Г О О О О Л - Хестад Эйрик бьет в цель!
10'
Г О О О О Л - Эурснес Фредрик бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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