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Стадион: Зрители: 6294
Мольде
3:0
Конец матча
Стабек
0'
1:0
10' Гол
Эурснес Фредрик
2:0
14' Гол
Хестад Эйрик
75' Желтая карточка
Hugo Vetlesen
3:0
89' Гол
Мострем Маттиас
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Мострем Маттиас бьет в цель!
84'
Мольде делает замену. Чима Даниэль уходит с поля, а Stian Gregersen выходит на его замену.
84'
Стабек делает замену. Hugo Vetlesen уходит с поля, а Oscar Aga выходит на его замену.
78'
Мольде делает замену. Хестад Эйрик уходит с поля, а Erling Braut Haaland выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Hugo Vetlesen получил желтую карточку от судьи

68'
Стабек делает замену. Ronald Hernandez уходит с поля, а Бохинен Эмиль выходит на его замену.
66'
Мольде делает замену. Брустад Фредрик уходит с поля, а Мострем Маттиас выходит на его замену.
46'
Стабек делает замену. Ola Brynhildsen уходит с поля, а Ханше-Ольсен Андреас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Хестад Эйрик бьет в цель!
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Эурснес Фредрик бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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