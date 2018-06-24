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Стадион:
Филадельфия Юнион
4:0
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
24' Гол
Дочкал Борек
31' Желтая карточка
Пико Фабрис
2:0
71' Гол
Дочкал Борек
72' Красная карточка
Jose Aja
3:0
74' Пенальти
Илсиньо Перейра
82' Желтая карточка
Рейна Йорди
83' Желтая карточка
Блондель Энтони
90' Вторая желтая карточка
Рейна Йорди
4:0
90' Пенальти
Пико Фабрис
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Пико Фабрис из команды Филадельфия Юнион забивает с точки!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Рейна Йорди получает вторую желтую карточку. Удаление.
86'
Филадельфия Юнион делает замену. Дочкал Борек уходит с поля, а Derrick Jones выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Блондель Энтони получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
82'
Рейна Йорди получил желтую карточку от судьи

76'
Филадельфия Юнион делает замену. Илсиньо Перейра уходит с поля, а Marcus Epps выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Илсиньо Перейра из команды Филадельфия Юнион забивает с точки!
72'
УДАЛЕНИЕ! - Jose Aja увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
71'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Хазаль Али уходит с поля, а Блондель Энтони выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Дочкал Борек бьет в цель!
66'
Филадельфия Юнион делает замену. Чарльз Сапонг уходит с поля, а Бёрк Кори выходит на его замену.
46'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Cristian Techera уходит с поля, а Nicolas Mezquida выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Дэвис Альфонсо уходит с поля, а Матч Джордон выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Пико Фабрис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Дочкал Борек бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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