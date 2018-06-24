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Стадион: Talen Energy Stadium
4:0
Конец матча
1:0
24' ГолДочкал Борек
31' Желтая карточкаПико Фабрис
2:0
71' ГолДочкал Борек
72' Красная карточкаJose Aja
3:0
74' ПенальтиИлсиньо Перейра
82' Желтая карточкаРейна Йорди
83' Желтая карточкаБлондель Энтони
90' Вторая желтая карточкаРейна Йорди
4:0
90' ПенальтиПико Фабрис
|
24'
1:0
31'
71'
2:0
72'
74'
3:0
82'
83'
90'
90'
4:0
Состав команд
18
Блэйк
Андре
10
Дочкал
Борек
12
Brian
Rowe
18
Jose
Aja
20
Шеа
Брек
66
Хазаль
Али
29
Рейна
Йорди
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 4 Mark McKenzie Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 10 Дочкал Борек Полузащитник
- 9 Пико Фабрис Полузащитник
- 17 Charles Sapong Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Alves Fabinho Защитник
- 8 Derrick Jones Полузащитник
- 7 Аккам Давид Полузащитник
- 19 Бёрк Кори Нападающий
- 20 Marcus Epps
- 3 Jack Elliott
- 1 John McCarthy II
- Главный тренер: Jim Curtin
Ванкувер Уайткэпс 4-4-2
- Основной состав
- 12 Brian Rowe Вратарь
- 28 Jakob Nerwinski Защитник
- 18 Jose Aja Защитник
- 2 Генри Донейл Защитник
- 20 Шеа Брек Защитник
- 13 Cristian Techera Полузащитник
- 66 Хазаль Али Полузащитник
- 8 Felipe Martins Полузащитник
- 67 Дэвис Альфонсо Полузащитник
- 23 Kei Ansu Kamara Нападающий
- 29 Рейна Йорди Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Маунд Аарон Защитник
- 3 Sean Franklin Защитник
- 11 Nicolas Mezquida Полузащитник
- 6 Эфрайн Хуарес Полузащитник
- 77 Матч Джордон Полузащитник
- 9 Блондель Энтони Нападающий
- 39 Sean Melvin
- Главный тренер: Carl Robinson
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 17.06.2018 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 09.06.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Торонто М
- 06.06.2018 Филадельфия Юнион 5:0 Ричмонд Кикерс ОК
- 03.06.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион М
- 31.05.2018 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 27.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 20.05.2018 Филадельфия Юнион 4:1 Реал Солт-Лейк М
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион М
- 10.05.2018 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 28.04.2018 Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 14.04.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити М
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 04.03.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
Ванкувер Уайткэпс (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 10.06.2018 Ванкувер Уайткэпс 5:2 Орландо Сити М
- 02.06.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 27.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 19.05.2018 Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 17.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 12.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 05.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 28.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 21.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 6:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 14.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес М
- 08.04.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 31.03.2018 Коламбус Крю 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 25.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 18.03.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Ванкувер Уайткэпс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
- 06.03.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 26.06.2016 Филадельфия Юнион 2:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 10.05.2015 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 08.06.2014 Филадельфия Юнион 3:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС
- 28.07.2013 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 19.06.2011 Ванкувер Уайткэпс 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 26.03.2011 Филадельфия Юнион 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|3.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|4.
|Коламбус Крю
|0:2
|18
|7
|6
|5
|22 - 18
|27
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|27 - 23
|24
|6.
|Филадельфия Юнион
|16
|6
|3
|7
|20 - 21
|21
|7.
|Чикаго Файр
|1:1
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|8.
|Орландо Сити
|16
|6
|1
|9
|24 - 33
|19
|9.
|Монреаль Импакт
|17
|6
|0
|11
|20 - 31
|18
|10.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|23 - 27
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|9
|5
|2
|31 - 16
|32
|2.
|Даллас
|15
|8
|5
|2
|24 - 17
|29
|3.
|Лос-Анджелес
|2:0
|15
|8
|3
|4
|31 - 24
|27
|4.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|16
|8
|1
|7
|20 - 29
|25
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Портленд Тимберс
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|7.
|Хьюстон Динамо
|15
|6
|3
|6
|31 - 24
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|15
|5
|1
|9
|19 - 29
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|14
|3
|3
|8
|11 - 18
|12
|11.
|Колорадо Рэпидс
|15
|3
|3
|9
|19 - 28
|12
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|16
|2
|4
|10
|24 - 32
|10
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Пико Фабрис из команды Филадельфия Юнион забивает с точки!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Рейна Йорди получает вторую желтую карточку. Удаление.
86'
Филадельфия Юнион делает замену. Дочкал Борек уходит с поля, а Derrick Jones выходит на его замену.
83'
Блондель Энтони получил желтую карточку от судьи
82'
Рейна Йорди получил желтую карточку от судьи
76'
Филадельфия Юнион делает замену. Илсиньо Перейра уходит с поля, а Marcus Epps выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Илсиньо Перейра из команды Филадельфия Юнион забивает с точки!
72'
УДАЛЕНИЕ! - Jose Aja увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
71'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Хазаль Али уходит с поля, а Блондель Энтони выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Дочкал Борек бьет в цель!
66'
Филадельфия Юнион делает замену. Чарльз Сапонг уходит с поля, а Бёрк Кори выходит на его замену.
46'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Cristian Techera уходит с поля, а Nicolas Mezquida выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Ванкувер Уайткэпс делает замену. Дэвис Альфонсо уходит с поля, а Матч Джордон выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Пико Фабрис получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Дочкал Борек бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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