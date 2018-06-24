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Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
3:0
Конец матча
Даллас
0'
1:0
23' Гол
Бредли Райт-Филлипс
27' Красная карточка
Ройер Даниэль
2:0
40' Гол
Aaron Long
3:0
48' Гол
Лоуренс Кемар
72' Желтая карточка
Циглер Рето
90' Красная карточка
Циглер Рето
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Циглер Рето увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
89'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Florian Valot уходит с поля, а Коллин Орельен выходит на его замену.
76'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Бредли Райт-Филлипс уходит с поля, а Derrick Etienne выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Циглер Рето получил желтую карточку от судьи
64'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Alejandro Romero уходит с поля, а Alex Muyl выходит на его замену.

62'
Даллас Burn делает замену. Jacori Hayes уходит с поля, а Paxton Pomykal выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Лоуренс Кемар бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Даллас Burn делает замену. Фигероа Мэйнор уходит с поля, а Tesho Akindele выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Aaron Long бьет в цель!
32'
Даллас Burn делает замену. Акоста Келлин II уходит с поля, а Michael Barrios выходит на его замену.
27'
УДАЛЕНИЕ! - Ройер Даниэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
25'
Ройер Даниэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Бредли Райт-Филлипс бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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