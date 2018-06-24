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Стадион: Ред Булл Арена
3:0
Конец матча
1:0
23' ГолБредли Райт-Филлипс
27' Красная карточкаРойер Даниэль
2:0
40' ГолAaron Long
3:0
48' ГолЛоуренс Кемар
72' Желтая карточкаЦиглер Рето
90' Красная карточкаЦиглер Рето
|
23'
1:0
27'
40'
2:0
48'
3:0
72'
90'
Состав команд
26
Паркер
Тим
33
Aaron
Long
Нью-Йорк Ред Буллз 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Luis Robles II Вратарь
- 5 Connor Lade Защитник
- 26 Паркер Тим Защитник
- 33 Aaron Long Защитник
- 92 Лоуренс Кемар Защитник
- 4 Адамс Тайлер Полузащитник
- 27 Davis Sean II Полузащитник
- 22 Florian Valot Полузащитник
- 10 Alejandro Romero I Полузащитник
- 77 Ройер Даниэль Полузащитник
- 99 Бредли Райт-Филлипс Нападающий
- Запасные игроки
- 78 Коллин Орельен Защитник
- 7 Derrick Etienne Полузащитник
- 90 Ржатковски Марк Полузащитник
- 19 Alex Muyl Полузащитник
- 41 Ethan Kutler
- 24 Evan Louro
- 11 Carlos Rivas I
- Главный тренер: Jesse Marsch
Даллас 5-3-2
- Основной состав
- 1 Гонзалез Джесси Вратарь
- 2 Reggie Cannon Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 31 Фигероа Мэйнор Защитник
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 23 Акоста Келлин II Полузащитник
- 15 Jacori Hayes Полузащитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Нападающий
- 20 Лама Ролан Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 19 Paxton Pomykal Полузащитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 21 Michael Barrios Нападающий
- 14 Jimmy Maurer
- 32 Kris Reaves
- 22 Ema Twumasi
- Главный тренер: Oscar Pareja
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 17.06.2018 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 14.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 10.06.2018 Коламбус Крю 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 07.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити ОК
- 03.06.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 27.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 21.05.2018 Атланта Юнайтед 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 13.05.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 05.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 29.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 21.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Чикаго Файр М
- 14.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт М
- 11.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Гвадалахара ЛЧК
- 05.04.2018 Гвадалахара 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз ЛЧК
- 31.03.2018 Орландо Сити 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 25.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 18.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 14.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Тихуана ЛЧК
- 11.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Портленд Тимберс М
- 07.03.2018 Тихуана 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз ЛЧК
Даллас (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 17.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Даллас ОК
- 10.06.2018 Даллас 2:0 Монреаль Импакт М
- 07.06.2018 Сан-Антонио 0:1 Даллас ОК
- 03.06.2018 Даллас 2:1 Лос-Анджелес М
- 31.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Даллас М
- 26.05.2018 Торонто 0:1 Даллас М
- 19.05.2018 Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 12.05.2018 Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Даллас М
- 30.04.2018 Нью-Йорк Сити 3:1 Даллас М
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 15.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Даллас М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.03.2018 Даллас 1:1 Портленд Тимберс М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 01.03.2018 Даллас 3:2 Тауро ЛЧК
- 22.02.2018 Тауро 1:0 Даллас ЛЧК
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Даллас: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
- 03.09.2017 Даллас 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 30.04.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Даллас МЛС
- 16.05.2015 Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 04.05.2014 Даллас 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 23.09.2013 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Даллас МЛС
- 27.10.2011 Даллас 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 18.09.2011 Даллас 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 24.07.2011 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Даллас МЛС
- 17.09.2010 Даллас 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 23.08.2009 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Даллас МЛС
- 05.07.2009 Даллас 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 22.06.2008 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Даллас МЛС
- 13.04.2008 Даллас 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|3.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|4.
|Коламбус Крю
|0:2
|18
|7
|6
|5
|22 - 18
|27
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|27 - 23
|24
|6.
|Филадельфия Юнион
|16
|6
|3
|7
|20 - 21
|21
|7.
|Чикаго Файр
|1:1
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|8.
|Орландо Сити
|16
|6
|1
|9
|24 - 33
|19
|9.
|Монреаль Импакт
|17
|6
|0
|11
|20 - 31
|18
|10.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|23 - 27
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|9
|5
|2
|31 - 16
|32
|2.
|Даллас
|15
|8
|5
|2
|24 - 17
|29
|3.
|Лос-Анджелес
|2:0
|15
|8
|3
|4
|31 - 24
|27
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|16
|7
|2
|7
|19 - 29
|23
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Портленд Тимберс
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|7.
|Хьюстон Динамо
|15
|6
|3
|6
|31 - 24
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|15
|5
|1
|9
|19 - 29
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|14
|3
|3
|8
|11 - 18
|12
|11.
|Колорадо Рэпидс
|15
|3
|3
|9
|19 - 28
|12
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|16
|2
|5
|9
|24 - 31
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Циглер Рето увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
89'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Florian Valot уходит с поля, а Коллин Орельен выходит на его замену.
76'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Бредли Райт-Филлипс уходит с поля, а Derrick Etienne выходит на его замену.
72'
Циглер Рето получил желтую карточку от судьи
64'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Alejandro Romero уходит с поля, а Alex Muyl выходит на его замену.
62'
Даллас Burn делает замену. Jacori Hayes уходит с поля, а Paxton Pomykal выходит на его замену.
48'
Г О О О О Л - Лоуренс Кемар бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Даллас Burn делает замену. Фигероа Мэйнор уходит с поля, а Tesho Akindele выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Aaron Long бьет в цель!
32'
Даллас Burn делает замену. Акоста Келлин II уходит с поля, а Michael Barrios выходит на его замену.
27'
УДАЛЕНИЕ! - Ройер Даниэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
25'
Ройер Даниэль получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Бредли Райт-Филлипс бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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