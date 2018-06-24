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Стадион: Orlando City Stadium
0:2
Конец матча
0:1
13' Гол в свои воротаСане Людовик
58' Желтая карточкаКьестан Саша
0:2
87' ГолПиатти Игнасио
|
13'
0:1
58'
74'
87'
0:2
Состав команд
22
Сане
Людовик
16
Кьестан
Саша
25
Donny
Toia
10
Josue
Colman
1
Буш
Ивен
18
Chris
Duvall
15
Фанни
Род
13
Ken
Krolicki
Орландо Сити 3-4-3
- Основной состав
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 2 Спектор Джонатан Защитник
- 22 Сане Людовик Защитник
- 3 Тарек Амро Защитник
- 4 Джонсон Уилл Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 20 Росель Ориоль Полузащитник
- 25 Donny Toia Полузащитник
- 10 Josue Colman Нападающий
- 14 Dominic Dwyer Нападающий
- 9 Мерам Жустин Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Earl Edwards Jr. Вратарь
- 21 Саттер Скотт Защитник
- 28 Шулер Крис Защитник
- 5 Dillon Powers Полузащитник
- 29 Stefano Нападающий
- 17 Chris Mueller
- 94 Victor II
- Главный тренер: Jason Kreis
Монреаль Импакт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 18 Chris Duvall Защитник
- 15 Фанни Род Защитник
- 4 Rudy Camacho Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 13 Ken Krolicki Полузащитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 9 Сильва Алехандро Нападающий
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 24 Петрассо Микаэль Защитник
- 2 Кабрера Виктор Защитник
- 14 Raheem Edwards Полузащитник
- 11 Anthony Jackson-Hamel Нападающий
- 28 Shamit Shome
- Главный тренер: Гард Реми
Предыдущие игры
Орландо Сити (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 21.06.2018 Ди Си Юнайтед 1:1 Орландо Сити ОК
- 14.06.2018 Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити М
- 10.06.2018 Ванкувер Уайткэпс 5:2 Орландо Сити М
- 07.06.2018 Майами Юнайтед 0:3 Орландо Сити ОК
- 03.06.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити М
- 27.05.2018 Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр М
- 19.05.2018 Торонто 2:1 Орландо Сити М
- 14.05.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
- 07.05.2018 Орландо Сити 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 29.04.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Орландо Сити М
- 22.04.2018 Орландо Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 14.04.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити М
- 08.04.2018 Орландо Сити 3:2 Портленд Тимберс М
- 31.03.2018 Орландо Сити 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +5 =0 -15)
- 14.06.2018 Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити М
- 10.06.2018 Даллас 2:0 Монреаль Импакт М
- 03.06.2018 Монреаль Импакт 1:0 Хьюстон Динамо М
- 27.05.2018 Миннесота Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.05.2018 Монреаль Импакт 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион М
- 10.05.2018 Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт М
- 05.05.2018 Монреаль Импакт 4:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 28.04.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Монреаль Импакт М
- 21.04.2018 Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес М
- 14.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт М
- 07.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Монреаль Импакт М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 22.10.2017 Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Монреаль Импакт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
- 14.06.2018 Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити МЛС
- 06.08.2017 Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити МЛС
- 18.06.2017 Орландо Сити 3:3 Монреаль Импакт МЛС
- 02.10.2016 Орландо Сити 0:1 Монреаль Импакт МЛС
- 08.09.2016 Монреаль Импакт 1:4 Орландо Сити МЛС
- 22.05.2016 Орландо Сити 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 04.10.2015 Орландо Сити 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 21.06.2015 Монреаль Импакт 2:0 Орландо Сити МЛС
- 28.03.2015 Монреаль Импакт 2:2 Орландо Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|3.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|4.
|Коламбус Крю
|0:2
|18
|7
|6
|5
|22 - 18
|27
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|27 - 23
|24
|6.
|Филадельфия Юнион
|16
|6
|3
|7
|20 - 21
|21
|7.
|Чикаго Файр
|1:1
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|8.
|Орландо Сити
|16
|6
|1
|9
|24 - 33
|19
|9.
|Монреаль Импакт
|17
|6
|0
|11
|20 - 31
|18
|10.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|23 - 27
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|9
|5
|2
|31 - 16
|32
|2.
|Даллас
|15
|8
|5
|2
|24 - 17
|29
|3.
|Лос-Анджелес
|2:0
|15
|8
|3
|4
|31 - 24
|27
|4.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|16
|7
|2
|7
|20 - 30
|23
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Портленд Тимберс
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|7.
|Хьюстон Динамо
|15
|6
|3
|6
|31 - 24
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|15
|5
|1
|9
|19 - 29
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|14
|3
|3
|8
|11 - 18
|12
|11.
|Колорадо Рэпидс
|15
|3
|3
|9
|19 - 28
|12
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|16
|2
|5
|9
|25 - 32
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Г О О О О Л - Пиатти Игнасио бьет в цель!
84'
Монреаль Импакт делает замену. Ken Krolicki уходит с поля, а Shamit Shome выходит на его замену.
77'
Монреаль Импакт делает замену. Chris Duvall уходит с поля, а Кабрера Виктор выходит на его замену.
74'
Орландо Сити делает замену. Donny Toia уходит с поля, а Victor Pagliari Giro выходит на его замену.
66'
Орландо Сити делает замену. Джонсон Уилл уходит с поля, а Саттер Скотт выходит на его замену.
65'
Монреаль Импакт делает замену. Манкосу Маттео уходит с поля, а Raheem Edwards выходит на его замену.
62'
Орландо Сити делает замену. Тарек Амро уходит с поля, а Chris Mueller выходит на его замену.
58'
Кьестан Саша получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
13'
Г О О О О Л - Сане Людовик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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