  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Орландо Сити
0:2
Конец матча
Монреаль Импакт
0'
0:1
13' Гол в свои ворота
Сане Людовик
58' Желтая карточка
Кьестан Саша
0:2
87' Гол
Пиатти Игнасио
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Пиатти Игнасио бьет в цель!
84'
Монреаль Импакт делает замену. Ken Krolicki уходит с поля, а Shamit Shome выходит на его замену.
77'
Монреаль Импакт делает замену. Chris Duvall уходит с поля, а Кабрера Виктор выходит на его замену.
74'
Орландо Сити делает замену. Donny Toia уходит с поля, а Victor Pagliari Giro выходит на его замену.
66'
Орландо Сити делает замену. Джонсон Уилл уходит с поля, а Саттер Скотт выходит на его замену.

65'
Монреаль Импакт делает замену. Манкосу Маттео уходит с поля, а Raheem Edwards выходит на его замену.
62'
Орландо Сити делает замену. Тарек Амро уходит с поля, а Chris Mueller выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Кьестан Саша получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Сане Людовик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...












Новости футбола
Топ лиги





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация