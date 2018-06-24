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Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
3:2
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
0:1
2' Гол
Mauro Manotas
22' Желтая карточка
Александер Эрик
27' Желтая карточка
Эспиноза Роджер
0:2
45' Гол
Mauro Manotas
55' Желтая карточка
Joe Willis
1:2
59' Гол
Daniel Salloi
2:2
85' Гол
Рубио Диего
87' Вторая желтая карточка
Александер Эрик
3:2
88' Гол
Шелтон Кири
90' Желтая карточка
Alejandro Fuenmayor
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Alejandro Fuenmayor получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хьюстон Динамо делает замену. Mauro Manotas уходит с поля, а Memo Rodriguez выходит на его замену.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Шелтон Кири бьет в цель!
87'
Александер Эрик получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Рубио Диего бьет в цель!

85'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Yohan Croizet уходит с поля, а Рубио Диего выходит на его замену.
81'
Хьюстон Динамо делает замену. Элис Альберт уходит с поля, а Леонардо выходит на его замену.
76'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Жерсу Фернандеш уходит с поля, а Шелтон Кири выходит на его замену.
73'
Хьюстон Динамо делает замену. Киото Роммель уходит с поля, а Луис Гил выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Daniel Salloi бьет в цель!
Желтая карточка
55'
Joe Willis получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
Желтая карточка
27'
Эспиноза Роджер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Александер Эрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sporting Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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