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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Спортинг Парк
3:2
Конец матча
0:1
2' ГолMauro Manotas
22' Желтая карточкаАлександер Эрик
27' Желтая карточкаЭспиноза Роджер
0:2
45' ГолMauro Manotas
55' Желтая карточкаJoe Willis
1:2
59' ГолDaniel Salloi
2:2
85' ГолРубио Диего
87' Вторая желтая карточкаАлександер Эрик
3:2
88' ГолШелтон Кири
90' Желтая карточкаAlejandro Fuenmayor
|
2'
0:1
22'
27'
45'
0:2
55'
59'
1:2
85'
2:2
87'
88'
3:2
Состав команд
29
Tim
Melia
16
Graham
Smith
Спортинг Канзас-Сити 4-3-3
- Основной состав
- 29 Tim Melia Вратарь
- 8 Зуси Грэм Защитник
- 3 Ikenna Ike Opara Защитник
- 16 Graham Smith Защитник
- 26 Jaylin Lindsey Защитник
- 17 Эспиноза Роджер Полузащитник
- 6 Санчес Илье Полузащитник
- 10 Yohan Croizet Полузащитник
- 7 Рассел Джонни Нападающий
- 20 Daniel Salloi Нападающий
- 12 Жерсу Фернандеш Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Seth Sinovic Защитник
- 11 Рубио Диего Нападающий
- 14 Шелтон Кири Нападающий
- 1 Adrian Zendejas
- 75 Wan Kuzain
- 90 Kharlton Belmar
- 2 Amer Didic
- Главный тренер: Peter Vermes
Хьюстон Динамо 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Joe Willis Вратарь
- 14 Лундквист Адам Защитник
- 2 Alejandro Fuenmayor Защитник
- 4 Сендерос Филипп Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 6 Александер Эрик Полузащитник
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 17 Элис Альберт Полузащитник
- 10 Мартинес Томас Полузащитник
- 31 Киото Роммель Полузащитник
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 33 Jared Watts Защитник
- 8 Memo Rodriguez Нападающий
- 12 Алварес Артуро Нападающий
- 22 Leonardo II
- 16 Kevin Lacruz III
- 13 Luis Gil I
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Предыдущие игры
Спортинг Канзас-Сити (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 17.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Даллас ОК
- 10.06.2018 Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 07.06.2018 Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 04.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед М
- 28.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Коламбус Крю М
- 20.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.05.2018 Атланта Юнайтед 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 06.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 29.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 21.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 6:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 15.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 09.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 18.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 11.03.2018 Чикаго Файр 3:4 Спортинг Канзас-Сити М
- 05.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 27.10.2017 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 19.06.2018 Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 10.06.2018 Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 07.06.2018 Хьюстон Динамо 5:0 Норт Техас Раядос ОК
- 03.06.2018 Монреаль Импакт 1:0 Хьюстон Динамо М
- 31.05.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо М
- 26.05.2018 Хьюстон Динамо 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 20.05.2018 Чикаго Файр 2:3 Хьюстон Динамо М
- 12.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 06.05.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.04.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо М
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 15.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 01.04.2018 Хьюстон Динамо 0:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 17.03.2018 Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс М
Последние игры между собой
Спортинг Канзас-Сити: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Хьюстон Динамо: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
- 27.10.2017 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 16.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 29.06.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок
- 10.09.2016 Спортинг Канзас-Сити 3:3 Хьюстон Динамо МЛС
- 30.06.2016 Хьюстон Динамо 3:1 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок
- 08.05.2016 Хьюстон Динамо 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 24.09.2015 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 02.08.2015 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 22.07.2015 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Хьюстон Динамо Открытый Кубок
- 26.04.2015 Хьюстон Динамо 4:4 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 30.08.2014 Спортинг Канзас-Сити 1:3 Хьюстон Динамо МЛС
- 07.06.2014 Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 24.11.2013 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 09.11.2013 Хьюстон Динамо 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 10.10.2013 Хьюстон Динамо 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 26.05.2013 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 13.05.2013 Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 08.11.2012 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 05.11.2012 Хьюстон Динамо 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|3.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|4.
|Коламбус Крю
|0:2
|18
|7
|6
|5
|22 - 18
|27
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|27 - 23
|24
|6.
|Филадельфия Юнион
|16
|6
|3
|7
|20 - 21
|21
|7.
|Чикаго Файр
|1:1
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|8.
|Орландо Сити
|16
|6
|1
|9
|24 - 33
|19
|9.
|Монреаль Импакт
|17
|6
|0
|11
|20 - 31
|18
|10.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|23 - 27
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|9
|5
|2
|31 - 16
|32
|2.
|Даллас
|15
|8
|5
|2
|24 - 17
|29
|3.
|Лос-Анджелес
|2:0
|15
|8
|3
|4
|31 - 24
|27
|4.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|16
|7
|2
|7
|20 - 30
|23
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Портленд Тимберс
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|7.
|Хьюстон Динамо
|15
|6
|3
|6
|31 - 24
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|15
|5
|1
|9
|19 - 29
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|14
|3
|3
|8
|11 - 18
|12
|11.
|Колорадо Рэпидс
|15
|3
|3
|9
|19 - 28
|12
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|16
|2
|5
|9
|25 - 32
|11
Второй тайм
90'
Alejandro Fuenmayor получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хьюстон Динамо делает замену. Mauro Manotas уходит с поля, а Memo Rodriguez выходит на его замену.
88'
Г О О О О Л - Шелтон Кири бьет в цель!
87'
Александер Эрик получает вторую желтую карточку. Удаление.
85'
Г О О О О Л - Рубио Диего бьет в цель!
85'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Yohan Croizet уходит с поля, а Рубио Диего выходит на его замену.
81'
Хьюстон Динамо делает замену. Элис Альберт уходит с поля, а Леонардо выходит на его замену.
76'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Жерсу Фернандеш уходит с поля, а Шелтон Кири выходит на его замену.
73'
Хьюстон Динамо делает замену. Киото Роммель уходит с поля, а Луис Гил выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Daniel Salloi бьет в цель!
55'
Joe Willis получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
27'
Эспиноза Роджер получил желтую карточку от судьи
22'
Александер Эрик получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sporting Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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