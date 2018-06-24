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Стадион:
Колорадо Рэпидс
3:2
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
20' Гол
Miguel Ibarra I
1:1
50' Гол
Кастильо Эдгар
1:2
65' Гол
Christian Ramirez II
72' Желтая карточка
Bobby Shuttleworth
2:2
74' Гол
Мэйсон Джо
77' Красная карточка
Miguel Ibarra I
77' Желтая карточка
Мэйсон Джо
3:2
90' Гол
Смит Томми
90'+10
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Смит Томми бьет в цель!
85'
Миннесота Старс делает замену. Кинтеро Карлос уходит с поля, а Wyatt Omsberg выходит на его замену.
81'
Миннесота Старс делает замену. Christian Ramirez уходит с поля, а Mason Toye выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Мэйсон Джо получил желтую карточку от судьи
77'
УДАЛЕНИЕ! - Miguel Ibarra увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

Описание гола
74'
Г О О О О Л - Мэйсон Джо бьет в цель!
73'
Колорадо Рэпидс делает замену. Jack McBean уходит с поля, а Мэйсон Джо выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Бобби Шаттлуорт получил желтую карточку от судьи
69'
Колорадо Рэпидс делает замену. Блумберг Юхан уходит с поля, а Гаши Шкельзен выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Christian Ramirez бьет в цель!
64'
Миннесота Старс делает замену. Collin Martin уходит с поля, а Ибсон выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Кастильо Эдгар бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Miguel Ibarra бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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