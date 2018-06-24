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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Рио Тинто
1:1
Второй тайм: 72'
12' Желтая карточкаКрейлах Дамир
1:0
54' ГолКрейлах Дамир
1:1
65' ГолХюсен Дэнни
|
12'
54'
1:0
65'
1:1
Состав команд
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
15
Глэд
Джастин
27
Corey
Baird
Реал Солт-Лейк 4-3-3
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 12 Леннон Брукс Защитник
- 30 Сильва Марсело Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 25 Акоста Данило Защитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 6 Крейлах Дамир Полузащитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Нападающий
- 27 Corey Baird Нападающий
- 23 Сауседо Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Руиз Защитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 13 Nick Besler Полузащитник
- 10 Плата Жоао Нападающий
- 24 Сперроу Коннор
- 20 Силва Луис
- 22 Aaron Herrera
- Главный тренер: Петке Майк
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4-4-2
- Основной состав
- 28 Andrew Tarbell Вратарь
- 24 Nick Lima Защитник
- 15 James Ockford Защитник
- 3 Аффольтер Франсуа Защитник
- 89 Kevin Partida Защитник
- 7 Эрикссон Магнус I Полузащитник
- 14 Jackson Yueill Полузащитник
- 23 Юнгвирт Флориан Полузащитник
- 11 Казаишвили Валерий Полузащитник
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- 8 Вондоловски Крис Нападающий
- Запасные игроки
- 10 Хика Яхмир Полузащитник
- 25 Амариква Квинси Полузащитник
- 22 Tommy Thompson Полузащитник
- 27 Эйлаш Фатей Полузащитник
- 12 Matt Bersano
- 16 Chris Wehan
- 30 Yeferson Quintana
- Главный тренер: Mikael Stahre
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 10.06.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 07.06.2018 Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 03.06.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 31.05.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо М
- 27.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 20.05.2018 Филадельфия Юнион 4:1 Реал Солт-Лейк М
- 13.05.2018 Реал Солт-Лейк 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 07.05.2018 Орландо Сити 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 22.04.2018 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 12.04.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.04.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 14.06.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.06.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Лос-Анджелес М
- 07.06.2018 Портленд Тимберс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс ОК
- 03.06.2018 Чикаго Файр 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 26.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.05.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Ди Си Юнайтед М
- 17.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 12.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 06.05.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс М
- 29.04.2018 Коламбус Крю 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.04.2018 Орландо Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 15.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити М
- 18.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс М
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 25.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 02.10.2016 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 23.07.2016 Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 28.09.2015 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 02.05.2015 Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 06.04.2015 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 12.10.2014 Реал Солт-Лейк 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 31.08.2014 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 16.03.2014 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Реал Солт-Лейк МЛС
- 22.09.2013 Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 02.06.2013 Реал Солт-Лейк 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 04.03.2013 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 15.07.2012 Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 24.06.2012 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 24.07.2011 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 20.03.2011 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 26.06.2010 Реал Солт-Лейк 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 28.03.2010 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Реал Солт-Лейк МЛС
- 04.07.2009 Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|3.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|4.
|Коламбус Крю
|0:2
|18
|7
|6
|5
|22 - 18
|27
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|27 - 23
|24
|6.
|Филадельфия Юнион
|16
|6
|3
|7
|20 - 21
|21
|7.
|Чикаго Файр
|1:1
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|8.
|Орландо Сити
|16
|6
|1
|9
|24 - 33
|19
|9.
|Монреаль Импакт
|17
|6
|0
|11
|20 - 31
|18
|10.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|23 - 27
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|9
|5
|2
|31 - 16
|32
|2.
|Даллас
|15
|8
|5
|2
|24 - 17
|29
|3.
|Лос-Анджелес
|2:0
|15
|8
|3
|4
|31 - 24
|27
|4.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|16
|7
|2
|7
|20 - 30
|23
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Портленд Тимберс
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|7.
|Хьюстон Динамо
|15
|6
|3
|6
|31 - 24
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|15
|5
|1
|9
|19 - 29
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|14
|3
|3
|8
|11 - 18
|12
|11.
|Колорадо Рэпидс
|15
|3
|3
|9
|19 - 28
|12
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|16
|2
|5
|9
|25 - 32
|11
Второй тайм
65'
Г О О О О Л - Хюсен Дэнни бьет в цель!
54'
Г О О О О Л - Крейлах Дамир бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Реал Солт-Лейк делает замену. Глэд Джастин уходит с поля, а Nick Besler выходит на его замену.
12'
Крейлах Дамир получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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