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Стадион:
Реал Солт-Лейк
1:1
Второй тайм: 72'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
12' Желтая карточка
Крейлах Дамир
1:0
54' Гол
Крейлах Дамир
1:1
65' Гол
Хюсен Дэнни
72'
Второй тайм
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Хюсен Дэнни бьет в цель!
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Крейлах Дамир бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Реал Солт-Лейк делает замену. Глэд Джастин уходит с поля, а Nick Besler выходит на его замену.
Желтая карточка
12'
Крейлах Дамир получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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