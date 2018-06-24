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Стадион: Banc of California Stadium
2:0
Перерыв
1:0
4' ГолСиман Лоран
2:0
8' ГолДиоманде Адама
24' Желтая карточкаEduard Atuesta
34' Желтая карточкаLalas Abubakar
|
4'
1:0
8'
2:0
24'
34'
Состав команд
23
Симан
Лоран
24
Lee
Nguyen
24
Jon
Kempin
26
Luis
Argudo
11
Зарде
Гьяси
Лос-Анджелес 4-3-3
- Основной состав
- 1 Миллер Тайлер Вратарь
- 3 Бейташур Стивен Защитник
- 23 Симан Лоран Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 33 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 20 Eduard Atuesta Полузащитник
- 24 Lee Nguyen Полузащитник
- 7 Latif Blessing Нападающий
- 99 Диоманде Адама Нападающий
- 9 Diego Rossi Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Якович Деян Защитник
- 16 Calum Mallace Полузащитник
- 44 Моутинью Жоау Полузащитник
- 11 Aaron Kovar Полузащитник
- 28 Shaft Brewer
- 27 Tristan Blackmon
- 13 Charlie Lyon
- Главный тренер: Брэдли Боб
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Jon Kempin Вратарь
- 25 Аффул Харрисон Защитник
- 4 Менса Джонатан Защитник
- 17 Lalas Abubakar Защитник
- 19 Валенсуэла Мильтон Защитник
- 6 Трапп Уилл Полузащитник
- 7 Artur Moraes III Полузащитник
- 9 Сантуш Педру Полузащитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 26 Luis Argudo Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 22 Гастон Сауро Защитник
- 2 Кларк Рикардо Полузащитник
- 13 Грелла Майк Полузащитник
- 28 Niko Hansen
- 30 Logan Ketterer
- 20 Eduardo Sosa
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Предыдущие игры
Лос-Анджелес (последние 17 матчей: +9 =4 -4)
- 21.06.2018 Лос-Анджелес 3:2 Сакраменто Рипаблик ОК
- 10.06.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Лос-Анджелес М
- 07.06.2018 Лос-Анджелес 2:0 Фресно ОК
- 03.06.2018 Даллас 2:1 Лос-Анджелес М
- 27.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 23.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Боруссия Д ТМК
- 19.05.2018 Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес М
- 14.05.2018 Лос-Анджелес 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 10.05.2018 Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 05.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Даллас М
- 30.04.2018 Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 21.04.2018 Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес М
- 14.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес М
- 08.04.2018 Атланта Юнайтед 5:0 Лос-Анджелес М
- 31.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес М
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 14.06.2018 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 10.06.2018 Коламбус Крю 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 07.06.2018 Коламбус Крю 2:2 Чикаго Файр ОК
- 03.06.2018 Коламбус Крю 3:3 Торонто М
- 28.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Коламбус Крю М
- 20.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Коламбус Крю М
- 13.05.2018 Коламбус Крю 3:0 Чикаго Файр М
- 10.05.2018 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 05.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:0 Коламбус Крю М
- 29.04.2018 Коламбус Крю 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.04.2018 Коламбус Крю 2:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 15.04.2018 Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Крю М
- 08.04.2018 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
- 31.03.2018 Коламбус Крю 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 25.03.2018 Коламбус Крю 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|3.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|4.
|Коламбус Крю
|0:2
|18
|7
|6
|5
|22 - 18
|27
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|27 - 23
|24
|6.
|Филадельфия Юнион
|16
|6
|3
|7
|20 - 21
|21
|7.
|Чикаго Файр
|1:1
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|8.
|Орландо Сити
|16
|6
|1
|9
|24 - 33
|19
|9.
|Монреаль Импакт
|17
|6
|0
|11
|20 - 31
|18
|10.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|23 - 27
|15
|11.
|Ди Си Юнайтед
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|9
|5
|2
|31 - 16
|32
|2.
|Даллас
|15
|8
|5
|2
|24 - 17
|29
|3.
|Лос-Анджелес
|2:0
|15
|8
|3
|4
|31 - 24
|27
|4.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|16
|7
|2
|7
|20 - 30
|23
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Портленд Тимберс
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|7.
|Хьюстон Динамо
|15
|6
|3
|6
|31 - 24
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|15
|5
|1
|9
|19 - 29
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|14
|3
|3
|8
|11 - 18
|12
|11.
|Колорадо Рэпидс
|15
|3
|3
|9
|19 - 28
|12
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|16
|2
|5
|9
|25 - 32
|11
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Lalas Abubakar получил желтую карточку от судьи
24'
Eduard Atuesta получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Диоманде Адама бьет в цель!
4'
Г О О О О Л - Симан Лоран бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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