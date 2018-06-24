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Стадион:
Лос-Анджелес
2:0
Перерыв
Коламбус Крю
0'
1:0
4' Гол
Симан Лоран
2:0
8' Гол
Диоманде Адама
24' Желтая карточка
Eduard Atuesta
34' Желтая карточка
Lalas Abubakar
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Lalas Abubakar получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Eduard Atuesta получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Диоманде Адама бьет в цель!
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Симан Лоран бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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