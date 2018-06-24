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Зрители: 476
1:0
Конец матча
1:0
87' ГолAlen Krasnici
|
87'
1:0
Состав команд
13
Kardo
Aso
22
Adi
Nalic
11
Karim
Sadat
Норрбю 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Mergim Krasniqi Вратарь
- 13 Kardo Aso Защитник
- 3 Jonathan Azulay Защитник
- 4 Mehmed Dresevic Защитник
- 6 Marc Christoffer Axengren Защитник
- 14 Abdelrahman Saidi Полузащитник
- 8 Nicklas Savolainen Полузащитник
- 7 Kenan Mehovic Полузащитник
- 18 Adam Ericsson Полузащитник
- 28 Marcus Oeversjoe Полузащитник
- 22 Hugo Svensson Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Robin Holmer Вратарь
- 11 Alen Krasnici Защитник
- 16 Nino Osmanagic Полузащитник
- 17 Shkelqim Krasniqi Нападающий
- 21 Willhelm Aerlig
- 2 Abbas Mohamad
Ландскруна 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Amr Kaddoura Вратарь
- 16 Dennis Olofsson Защитник
- 6 Philip Andersson I Защитник
- 2 Viktor Svensson Защитник
- 7 Alexander Tkacz Защитник
- 12 Igor Arsenijevic Полузащитник
- 8 Maans Ekvall Полузащитник
- 22 Adi Nalic Полузащитник
- 17 Monday Samuel Полузащитник
- 10 Filip Pivkovski Полузащитник
- 11 Karim Sadat Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Норинг Виктор Вратарь
- 5 Philip Ljung Защитник
- 14 Стагова Гранит Полузащитник
- 9 Атайич Бахрудин Полузащитник
- 23 Sean Okoli Полузащитник
- 13 Ebere John Ekeh
- 19 Jakob Andersson
Предыдущие игры
Норрбю (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 16.06.2018 Эргрюте 1:2 Норрбю С
- 09.06.2018 Эстер 3:0 Норрбю С
- 02.06.2018 Норрбю 2:0 Браге С
- 28.05.2018 АФК Эскильстуна 4:0 Норрбю С
- 24.05.2018 Норрбю 0:1 Хельсинборг С
- 19.05.2018 Фалькенберг 0:0 Норрбю С
- 14.05.2018 Норрбю 1:3 Дегерфорс С
- 07.05.2018 Вернаму 0:0 Норрбю С
- 01.05.2018 Норрбю 1:2 Йёнчёпинг С
- 22.04.2018 Норрбю 0:2 Гефле С
- 16.04.2018 Хальмстад 0:2 Норрбю С
- 08.04.2018 Норрбю 2:1 Варбергс Боис С
- 02.04.2018 Фрей 2:2 Норрбю С
- 03.03.2018 Вернаму 1:0 Норрбю К
- 25.02.2018 Норрбю 0:4 Хеккен К
- 17.02.2018 Сундсвалль 4:2 Норрбю К
- 04.11.2017 Отвидаберг 0:1 Норрбю С
- 30.10.2017 Норрбю 2:3 Вернаму С
- 21.10.2017 ГАИС 2:1 Норрбю С
- 14.10.2017 Норрбю 2:0 Дегерфорс С
Ландскруна (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 16.06.2018 Ландскруна 1:2 Браге С
- 09.06.2018 АФК Эскильстуна 2:0 Ландскруна С
- 03.06.2018 Ландскруна 1:1 ГАИС С
- 28.05.2018 Гефле 1:5 Ландскруна С
- 23.05.2018 Ландскруна 0:0 Хальмстад С
- 19.05.2018 Фрей 2:1 Ландскруна С
- 15.05.2018 Ландскруна 1:1 Хельсинборг С
- 06.05.2018 Варбергс Боис 1:0 Ландскруна С
- 28.04.2018 Ландскруна 2:0 Вернаму С
- 21.04.2018 Дегерфорс 2:1 Ландскруна С
- 17.04.2018 Ландскруна 2:2 Эргрюте С
- 07.04.2018 Йёнчёпинг 0:2 Ландскруна С
- 01.04.2018 Ландскруна 2:3 Фалькенберг С
- 16.03.2018 Эльфсборг 2:0 Ландскруна ТМК
- 04.11.2017 Ландскруна 2:0 Карлскруна ПД
- 28.10.2017 Оддевольд 3:2 Ландскруна ПД
- 21.10.2017 Оскарсхамн 2:1 Ландскруна ПД
- 15.10.2017 Ландскруна 2:0 Утсиктенс ПД
- 07.10.2017 Шёвде АИК 1:0 Ландскруна ПД
- 30.09.2017 Квидинг ФИФ 0:2 Ландскруна ПД
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ландскруна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 11.09.2016 Норрбю 2:0 Ландскруна Первый дивизион
- 08.05.2016 Ландскруна 2:1 Норрбю Первый дивизион
- 24.10.2015 Норрбю 2:0 Ландскруна Первый дивизион
- 14.06.2015 Ландскруна 0:0 Норрбю Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|13
|9
|3
|1
|29 - 14
|30
|2.
|Хельсинборг
|14
|8
|4
|2
|26 - 14
|28
|3.
|Хальмстад
|13
|8
|3
|2
|22 - 14
|27
|4.
|АФК Эскильстуна
|14
|7
|5
|2
|22 - 7
|26
|5.
|Эргрюте
|13
|7
|3
|3
|26 - 17
|24
|6.
|Браге
|13
|5
|6
|2
|19 - 15
|21
|7.
|Дегерфорс
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|8.
|Эстер
|14
|5
|3
|6
|20 - 22
|18
|9.
|Норрбю
|14
|5
|3
|6
|13 - 19
|18
|10.
|ГАИС
|14
|4
|6
|4
|19 - 19
|18
|11.
|Йёнчёпинг
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|12.
|Ландскруна
|14
|3
|4
|7
|18 - 18
|13
|13.
|Фрей
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|14.
|Варбергс Боис
|14
|3
|3
|8
|19 - 26
|12
|15.
|Гефле
|14
|2
|4
|8
|14 - 28
|10
|16.
|Вернаму
|14
|1
|2
|11
|8 - 29
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Г О О О О Л - Alen Krasnici бьет в цель!
81'
Ландскруна делает замену. Filip Pivkovski уходит с поля, а Granit Stagova выходит на его замену.
77'
Норрбю делает замену. Маркус Оверсьё уходит с поля, а Alen Krasnici выходит на его замену.
77'
Норрбю делает замену. Маркус Оверсьё уходит с поля, а Shkelqim Krasniqi выходит на его замену.
75'
Норрбю делает замену. Nicklas Savolainen уходит с поля, а Nino Osmanagic выходит на его замену.
69'
Ландскруна делает замену. Monday Samuel уходит с поля, а Атайич Бахрудин выходит на его замену.
46'
Норрбю делает замену. Kenan Mehovic уходит с поля, а Alen Krasnici выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Норрбю делает замену. Kenan Mehovic уходит с поля, а Shkelqim Krasniqi выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Ландскруна делает замену. Dennis Olofsson уходит с поля, а Philip Ljung выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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