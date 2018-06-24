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Зрители: 476
Норрбю
1:0
Конец матча
Ландскруна
0'
1:0
87' Гол
Alen Krasnici
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Alen Krasnici бьет в цель!
81'
Ландскруна делает замену. Filip Pivkovski уходит с поля, а Granit Stagova выходит на его замену.
77'
Норрбю делает замену. Маркус Оверсьё уходит с поля, а Alen Krasnici выходит на его замену.
77'
Норрбю делает замену. Маркус Оверсьё уходит с поля, а Shkelqim Krasniqi выходит на его замену.
75'
Норрбю делает замену. Nicklas Savolainen уходит с поля, а Nino Osmanagic выходит на его замену.

69'
Ландскруна делает замену. Monday Samuel уходит с поля, а Атайич Бахрудин выходит на его замену.
46'
Норрбю делает замену. Kenan Mehovic уходит с поля, а Alen Krasnici выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Норрбю делает замену. Kenan Mehovic уходит с поля, а Shkelqim Krasniqi выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Ландскруна делает замену. Dennis Olofsson уходит с поля, а Philip Ljung выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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