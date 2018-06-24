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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 6302
Викинг
2:0
Конец матча
Хам-Кам
0'
9' Красная карточка
Яросиньски Лукаш
1:0
48' Гол
Хёйланд Томми
2:0
50' Гол
Даниэльсен Андре
56' Желтая карточка
Jacob Egeris
64' Желтая карточка
Leo Oestigard
84' Желтая карточка
Usmani Sale
85' Желтая карточка
Рюэрсон Юлиан
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
85'
Рюэрсон Юлиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Usmani Sale получил желтую карточку от судьи
83'
Викинг делает замену. Хёйланд Томми уходит с поля, а Эрнеманн Стеффен выходит на его замену.
81'
Викинг делает замену. Leo Oestigard уходит с поля, а Накким Маркус выходит на его замену.
71'
Хам-Кам делает замену. Morten Renaa Olsen уходит с поля, а Lars Brotangen выходит на его замену.

67'
Викинг делает замену. Kristian Thorstvedt уходит с поля, а Aniekpeno Udoh выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Leo Oestigard получил желтую карточку от судьи
57'
Хам-Кам делает замену. Aron Doennum уходит с поля, а Ole Erik Midtskogen выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Якоб Эгерис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Даниэльсен Андре бьет в цель!
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
11'
Хам-Кам делает замену. Simen Bolkan Nordli уходит с поля, а Marco Joergensen выходит на его замену.
9'
УДАЛЕНИЕ! - Яросиньски Лукаш увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Viking Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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