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Стадион: Викинг Зрители: 6302
9' Красная карточкаЯросиньски Лукаш
1:0
48' ГолХёйланд Томми
2:0
50' ГолДаниэльсен Андре
56' Желтая карточкаJacob Egeris
64' Желтая карточкаLeo Oestigard
84' Желтая карточкаUsmani Sale
85' Желтая карточкаРюэрсон Юлиан
|
48'
1:0
50'
2:0
56'
64'
84'
85'
Состав команд
15
Amund
Wichne
25
Usmani
Sale
Викинг 4-3-3
- Основной состав
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 6 Leo Oestigard Защитник
- 3 Viljar Vevatne Защитник
- 23 Викстёль Рольф Защитник
- 9 Торстейнбё Фредерик Полузащитник
- 18 Рюэрсон Юлиан Полузащитник
- 28 Kristian Thorstvedt Полузащитник
- 25 Usmani Sale Нападающий
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- 14 Даниэльсен Андре Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 5 Накким Маркус Защитник
- 4 Tord Johnsen Salte Защитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 8 Aniekpeno Udoh Нападающий
- 21 Jordan Hallam
- Главный тренер: Бярне Бернтсен
Хам-Кам 4-4-1-1
- Основной состав
- 12 Яросиньски Лукаш Вратарь
- 10 Truls Jevne Hagen Защитник
- 4 Jacob Egeris Защитник
- 3 Омарссон Орри Защитник
- 2 Morten Renaa Olsen Защитник
- 15 Доннум Арон Полузащитник
- 22 Kristian Loenstad Onsrud Полузащитник
- 8 Markus Solbakken Полузащитник
- 27 Peder Neersveen Полузащитник
- 99 Abubakar Ibrahim Aliyu Полузащитник
- 17 Simen Bolkan Nordli Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Marco Joergensen Вратарь
- 5 Lars Brotangen Защитник
- 11 Ole Erik Midtskogen Полузащитник
- 9 Ivar Solli Roenning Нападающий
- 14 Look Sa Nicholas Mickelson
- Главный тренер: Ole Kevin Knappen
Предыдущие игры
Викинг (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 20.06.2018 Викинг 2:1 Флурё ПД
- 16.06.2018 Нест-Сотра 5:0 Викинг ПД
- 09.06.2018 Согндаль 1:0 Викинг ПД
- 27.05.2018 Ерв 3:2 Викинг ПД
- 22.05.2018 Викинг 0:2 Олесунн ПД
- 16.05.2018 Викинг 5:2 Саннес Ульф ПД
- 13.05.2018 Левангер 0:0 Викинг ПД
- 06.05.2018 Викинг 3:1 Нутодден ПД
- 02.05.2018 Брюне 1:0 Викинг К
- 29.04.2018 Улленсакер/Киса 4:5 Викинг ПД
- 22.04.2018 Викинг 4:0 Осане ПД
- 18.04.2018 Мадла 0:2 Викинг К
- 15.04.2018 Тромсдален 0:2 Викинг ПД
- 10.04.2018 Викинг 0:2 Мьёндален ПД
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг ПД
- 24.03.2018 Старт 3:1 Викинг ТМК
- 16.02.2018 Хёугесунн 1:2 Викинг ТМК
- 08.02.2018 Бранн 3:2 Викинг ТМК
- 26.11.2017 Викинг 2:0 Стабек Т
- 19.11.2017 Русенборг 2:0 Викинг Т
Хам-Кам (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 17.06.2018 Хам-Кам 1:3 Согндаль ПД
- 13.06.2018 Старт 1:1 Хам-Кам К
- 10.06.2018 Мьёндален 2:1 Хам-Кам ПД
- 03.06.2018 Хам-Кам 2:0 Ерв ПД
- 27.05.2018 Олесунн 1:2 Хам-Кам ПД
- 21.05.2018 Хам-Кам 3:0 Флурё ПД
- 16.05.2018 Конгсвингер 2:1 Хам-Кам ПД
- 13.05.2018 Хам-Кам 1:1 Нест-Сотра ПД
- 10.05.2018 Хам-Кам 1:0 Сарпсборг-08 К
- 05.05.2018 Хам-Кам 3:2 Стрёммен ПД
- 02.05.2018 Хам-Кам 4:0 Хёнефосс К
- 29.04.2018 Левангер 4:3 Хам-Кам ПД
- 24.04.2018 Хам-Кам 0:0 Саннес Ульф ПД
- 18.04.2018 Тюнсет 0:3 Хам-Кам К
- 15.04.2018 Осане 1:1 Хам-Кам ПД
- 08.04.2018 Хам-Кам 1:3 Нутодден ПД
- 02.04.2018 Улленсакер/Киса 1:1 Хам-Кам ПД
- 21.10.2017 Волеренга-2 0:3 Хам-Кам ВД
- 14.10.2017 Хам-Кам 4:2 Нюбергсунд ВД
- 08.10.2017 Альта 0:1 Хам-Кам ВД
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|14
|10
|2
|2
|31 - 13
|32
|2.
|Согндаль
|0:0
|14
|7
|5
|2
|22 - 13
|26
|3.
|Мьёндален
|13
|7
|4
|2
|15 - 6
|25
|4.
|Викинг
|14
|8
|1
|5
|27 - 21
|25
|5.
|Улленсакер/Киса
|14
|6
|4
|4
|31 - 21
|22
|6.
|Тромсдален
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|7.
|Ерв
|0:0
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|8.
|Конгсвингер
|14
|6
|1
|7
|20 - 23
|19
|9.
|Саннес Ульф
|14
|5
|4
|5
|19 - 20
|19
|10.
|Нутодден
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|11.
|Нест-Сотра
|13
|5
|1
|7
|21 - 22
|16
|12.
|Хам-Кам
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|13.
|Осане
|14
|4
|4
|6
|21 - 27
|16
|14.
|Стрёммен
|14
|4
|1
|9
|21 - 26
|13
|15.
|Левангер
|14
|3
|3
|8
|18 - 29
|12
|16.
|Флурё
|14
|3
|2
|9
|11 - 30
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Рюэрсон Юлиан получил желтую карточку от судьи
84'
Usmani Sale получил желтую карточку от судьи
83'
Викинг делает замену. Хёйланд Томми уходит с поля, а Эрнеманн Стеффен выходит на его замену.
81'
Викинг делает замену. Leo Oestigard уходит с поля, а Накким Маркус выходит на его замену.
71'
Хам-Кам делает замену. Morten Renaa Olsen уходит с поля, а Lars Brotangen выходит на его замену.
67'
Викинг делает замену. Kristian Thorstvedt уходит с поля, а Aniekpeno Udoh выходит на его замену.
64'
Leo Oestigard получил желтую карточку от судьи
57'
Хам-Кам делает замену. Aron Doennum уходит с поля, а Ole Erik Midtskogen выходит на его замену.
56'
Якоб Эгерис получил желтую карточку от судьи
50'
Г О О О О Л - Даниэльсен Андре бьет в цель!
48'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
11'
Хам-Кам делает замену. Simen Bolkan Nordli уходит с поля, а Marco Joergensen выходит на его замену.
9'
УДАЛЕНИЕ! - Яросиньски Лукаш увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Viking Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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